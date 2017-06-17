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Сергей Семак: Задача минимум на Кубке конфедераций – выход из группы

Артем Мельников
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Сергей Семак
Сергей СемакФото: «Советский спорт»

Посол ЧМ-2018, бывший капитан сборной России Сергей Семак, который сейчас тренирует «Уфу», рассказал об отношении к Кубку конфедераций и о том, как на нем должны выступить наши.

«РЕПЕТИЦИЯ ПЕРЕД ЧМ-2018»

– Сергей Богданович, чего ждете от Кубка конфедераций?
– Это прежде всего генеральная репетиция перед ЧМ-2018. У организаторов есть последняя возможность в реальных условиях проверить комфорт и безопасность стадионов, газон на аренах, а болельщики могут познакомиться с форматом проведения такого соревнования. Результат для меня не так важен. Сравнивать Кубок конфедераций с чемпионатом мира или Европы неправильно. Да, на турнир приезжают лучшие сборные континентов, но для меня он носит статус контрольного, а не официального. Для большинства команд, за исключением нашей, это в первую очередь возможность проверить ближайший резерв. Надеюсь, сборная России выступит удачно. Хороший результат придаст уверенности парням и поможет сформировать костяк к чемпионату мира.

– Но многие болельщики ждут победы!
– И я не хочу их переубеждать. У каждого свое мнение.

– Говорят, благодаря Кубку конфедераций можно поднять интерес к футболу в целом.
– Помню, в Бразилии на этот турнир толком никто не приехал, трибуны были почти пустыми. Зато к чемпионату мира фанаты подтянулись. В России я чувствую большое внимание к Кубку конфедераций со стороны специалистов и журналистов. Как относятся к нему болельщики, не знаю. Но не думаю, что на большинстве матчей будет аншлаг.

«НАДО ПОКАЗЫВАТЬ ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ»

– Согласны, что сборная во многом утратила любовь болельщиков?
– Интерес к национальной команде России действительно упал. В последнее время она не может оправдать ожидания фанатов. Чтобы вернуть зрителей, необходимо показывать зрелищную игру и достигать хорошего результата. Иначе может быть только хуже.

– Кто-то, как немцы, везут в Россию резервный состав, мы играем основным.
– И поэтому нам по силам выйти из группы. На мой взгляд, это должна быть минимальная задача на Кубок конфедераций. Здорово, если выиграем турнир, но я буду доволен и участием в полуфинале.

– Назовите самую сильную и самую слабую линии в сборной России.
– Подобрался ровный состав, звезд в нашей команде нет, поэтому тренерский штаб сделает упор на отработку коллективных действий. Такой подход не делит команду по линиям. По мере своих возможностей все должны приносить пользу команде, дополнять друг друга.

– В 2008 году в команде было немало звезд, включая вас. Сейчас состав без выдающихся футболистов?
– Во-первых, я никогда не был звездой национальной команды. Во-вторых, звезда – игрок, который является одним из лидеров клуба топ-чемпионата. В нашей сборной со времен Советского Союза таких спортсменов нет. Кто-то играл более ярко, кто-то менее, но прежде всего мы были сильны командой. Во главу угла ставился коллективный разум.

«ЖАЛЬ, НЕТ ШАТОВА, ДЕНИСОВА, КОКОРИНА И ЛУНЕВА»

– Общаетесь со Станиславом Черчесовым?
– Да, мы давние приятели, виделись накануне вылета команды на сбор в Австрию. Разговаривал с ним не как главный тренер «Уфы», а просто как Сергей Семак. Говорили о развитии футбола в целом. Из нашего клуба в национальную команду был вызван лишь голкипер Александр Беленов, но вряд ли я расскажу о нем Станиславу Саламовичу что-то новое.

– Кроме Беленова, кто-то из «Уфы» мог претендовать на попадание в сборную?
– Думаю, да. Не хочу называть фамилии. Есть футболисты, достойные хотя бы приглашения на сбор. А дальше уже от них зависит, как они себя проявят. Чем ярче будут играть за «Уфу», тем больше шансов, что их заметит Станислав Саламович.

– В сборную не попали Игорь Денисов, Олег Шатов и Александр Кокорин. Сожалеете об этом?
– Конечно! Это замечательные футболисты, одни из лучших в России на своих позициях. Обидно также за Андрея Лунева, получившего травму. Он показывал блестящую игру в минувшем сезоне как в составе «Уфы», так и за «Зенит», и не зря оказался в списке вызванных.

– Отсутствие у сборной официальных встреч – минус?
– Конечно! Но такой в ситуации оказываются все хозяева чемпионатов мира, ничего нового пока не придумали. А если бы проводили товарищеские встречи в рамках отбора на ЧМ, сути это не изменило бы. Спортивная составляющая все равно бы отсутствовала. Возможно, если бы засчитывали количество забитых и пропущенных голов или противник в матчах с нами набирал очки, тогда матч носил бы статус полуофициального. А то, что происходит сейчас, неправильно.

– ФИФА хочет реформировать Кубок конфедераций, вместо него проводя клубный турнир. Как на это смотрите?
– Сейчас Кубок конфедераций с точки зрения маркетинга – неидеальный турнир. В любом официальном соревновании должны играть сильные команды и топ-футболисты. Как этого добиться? Может, действительно создать турнир, в котором примут участие лучшие клубы континентов.

– Кубок конфедераций проходит в России, но наша сборная ездила на сбор в Австрию. Вам по душе такой подход?
– Если говорить об «Уфе», мы вначале собираемся в родном городе, затем переезжаем в Москву, играем два товарищеских матча, после чего тоже летим в Австрию. Почему? В России трудно найти достойных спарринг-партнеров. В Австрии проведем несколько контрольных встреч, которые помогут понять, чего мы стоим. Если бы не этот фактор, возможно, поменяли бы место дислокации.

– Сильно изменится наша сборная к чемпионату мира?
– Думаю, в обойме останутся те же игроки. Круг кандидатур очерчен, он вряд ли поменяется. Что касается стартового состава, то, конечно, тренер будет выбирать из тех, кто лучше готов на данный момент.

Голосование: Кто выиграет Кубок конфедераций-2017?

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