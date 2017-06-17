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Что нужно «Зениту» для чемпионства

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Роберто Манчини с подопечными
Роберто Манчини с подопечнымиФото: ФК «Зенит»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин рассуждает о том, так ли «Зениту» необходимо усиление состава.

Задача номер один для Роберто Манчини – сосчитать всех игроков в расположении клуба. Это вряд ли удастся в один заход. Понадобится несколько попыток. И даже в этом случае велик риск упустить, например, Файзулина или Рязанцева. И тогда считать придется заново.

В «Зените» действительно очень много самых разных игроков. Об этом не говорят, но это одна из причин краха Мирчи Луческу – не разобрался с ресурсами. Увидел, как Данни выходит из лазарета, – и тут же забыл о Маке, лучшем левом хавбеке премьер-лиги в первой части сезона. На некоторых позициях по два-три дублера. Голова кругом! А еще надо как-то новичков подключать. Эрнани в опорной зоне – не пошло. Иванович на фланге – о боже! Надо откатить настройки системы назад. Вот только вспомнить бы…

* * *

«Зенит» зашел на трансферный рынок до приезда Манчини. Да, можно предположить, что итальянец хорошо знает российский футбол. В курсе, что Нобоа изумительно полезен в контригре, обладает изюмным разрезающим пасом и закупается в Ашане, как простой смертный. А Кузяев несколько лет доказывал в «Тереке», что он один из лучших чистых разрушителей чемпионата. Но скорее, руководство клуба совершило сделки на свое усмотрение. Приобретения-то замечательные. Но у Манчини наверняка свое видение.

«Зенит», как видится, не с того начал. Первым делом надо было избавиться от балласта. Снести все ненужное, оставив лишь фундамент. И только потом начать возводить что-то новое. Уже итальянское. А так получается винегрет из футболистов разных эпох и трансферных курсов. В одной только средней линии до девяти исполнителей. Функции первого опорного могут выполнять семь (!) игроков. И весь этот пестрый багаж свалился на голову Манчини. Разгребай, дорогой! А пока разгребаешь, мы тебе еще прикупим!

Поэтому говорить о том, какие позиции нужно усилить «Зениту», можно будет только тогда, когда наступит ясность с основной обоймой. Определить ее должен главный тренер. А всех лишних выставить на трансферный рынок. К слову, не так давно прошел слух, что «Зенит» хочет отдать «Ростову» большую группу игроков. Назовем это благотворительностью. Судя по именам, это правильный шаг. И после первого сбора, когда Манчини во все вникнет (если успеет, конечно), это, скорее всего, произойдет.

* * *

В обороне усиление потребуется только в том случае, если Манчини перейдет на модель с тремя центральными защитниками. Тогда не помешает один приличный центрдеф. Для классической расстановки у «Зенита» полный боекомплект. Связка Кришито – Иванович, потенциально сильнейшая в премьер-лиге, и Нету с Новосельцевым в качестве ближайшего резерва.

Но опять же мы не знаем, в какой роли Манчини видит Кришито. Вообще он все годы в «Зените» играл на левом фланге. И только в середине прошлого сезона Луческу перевел его в центр. Возможно, новый коуч другого мнения. И тогда покупка центрального защитника станет первостепенной задачей.

* * *

В средней линии – только продавать. Посмотрите на схему и попробуйте назвать оптимальное сочетание опорных хавбеков. Вот-вот. Итальянец только приехал, а его уже жалко.

* * *

Над чем действительно стоит поработать, так это над атакой. Нужны два исполнителя.

Первый – центральный нападающий. Пока Дзюба не может играть только в сборной. А если завтра не сможет и в клубе? Если серьезно, у него проблемы с коленом такие, что в любой момент может завершить карьеру. И даже если все с ним будет в порядке, чего мы ему и желаем, второй форвард – другого плана – необходим для ротации, тактической вариативности и прочих умных футбольных словечек.

Второй – правый нападающий (полузащитник). Это если кокоринская магия не околдует Манчини, как Луческу. Можно попробовать Молло, Мака, даже Шатова. Но все эти варианты весьма рискованны. Лучше найти профильного исполнителя.

Пока вот так – возможно, может быть, наверное... В нынешнем «Зените», затеявшем очередную перезагрузку, непонятно ничего. Обойма, тактика, виды тренера на того или иного игрока – одни загадки. Но после первого сбора должна появиться ясность и к этому вопросу можно будет вернуться.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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