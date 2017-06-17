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Только без эйфории, парни! Почему победу над Новой Зеландией надо сразу забыть

Алексей Андронов
Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Радость футболистов сборной после гола Дениса Глушакова
Радость футболистов сборной после гола Дениса ГлушаковаФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

В стартовом матче Кубка конфедераций Россия обыграла Новую Зеландию. Забила по голу в каждом из таймов, на трибуне улыбался президент страны.

Надеюсь, в самолете, который доставил сборную из Санкт-Петербурга в Москву, где уже 21-го июня она сыграет с Португалией (получив на правах хозяйки турнира бонус в виде лишнего дня на восстановление) игроки не будут предаваться воспоминаниям о минувшей баталии. Они добились нужного результата, не огорчили президента России, стартовали с победы на домашнем турнире. Здесь следует ставить точку. И смотреть в будущее.

Совершенно очевидно, что для Новой Зеландии поездка на Кубок конфедераций - разновидность «туристического сбора». Вячеслав Колосков даже сказал, что «во второй лиге у нас играют посильнее». Не будем предаваться и этому настроению, просто констатируем: Россия победила своего самого слабого соперника за последнее время. Победила, и хорошо. Дальше будет совсем другой футбол.

Я так же принадлежу к числу тех, кто считает, что 2:0 - мало. Такие матчи нужно выигрывать крупно. Хорошо, конечно, что для нас не доехала команда Таити, как это было в Бразилии 4 года назад. Но и этот соперник давал прекрасный шанс понят, как Россия собирается побеждать не равных себе, или более сильных - а тех, кто уступает во всех абсолютно возможных аспектах игры в футбол. Вы поняли? Я - нет.

Определенную методичность в поиске ошибок соперника наша команда проявила. И даже их нашла и использовала. Но та суета, которая начиналась в завершающей фазе атаки (от удара Смолова мимо в первом тайме, при напрашивающемся пасе на вбегающего Глушакова - до чечетки Бухарова с мячом в ногах на последних секундах) - не может радовать. Понимаю, что это волнение. Понимаю, что очень хотели. Накануне президент Путин спросил «мы в футбол играть будем?» - и ответа не получил. Кстати, тот, кого спросили, почему-то не был заметен в ложе - хотя в ней был даже главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк. Команда хотела ответить на поле, от того начинала буквально паниковать, выходя на выгодные голевые позиции. Штабу на заметку - играть надо не только с Бразилиями и Германиями, перед ЧМ-2018 нужно пробовать и таких соперников, научиться быть на их фоне убедительными. 2:0 - приятно. Но - не убедительно.

Позитивные впечатления от игры сборной, прежде всего, связаны с персоналиями. И это неудивительно, ибо поставленной, отлаженной игры - Россия пока не показывает. Мне, например, очень понравился Самедов, регулярно выдумывающий (на таком уровне сопротивления) обостряющие ходы. Хоть и суетлив, но активен был Смолов. Прекрасно сыграл Акинфеев - во все те моменты, когда его помощь требовалась. Глушаков отлично заполнил середину поля, и регулярно хорошо подключался в атаку. Все это мы запомним, а более запоминать нечего. Португальцы все видели, у них опытный тренер, они нас знают прекрасно (7-я встреча за 15 лет), у них есть Криштиану Роналду, а не Барбарузес из почившей давно «Алании».

Так что, спасибо, парни, за победу, выкиньте ее из головы, и работайте дальше. Нас ждут по-настоящему большие дела!

Матч

Россия - Новая Зеландия - 2:0 (1:0)

Голы

Боксолл 31 (1:0 - автогол). Смолов 69 (2:0).

Состав

Россия: Акинфеев, Джикия, Кудряшов, Васин, Жирков, Самедов, Ерохин (Тарасов, 77), Головин, Глушаков, Полоз (Бухаров, 63), Смолов (Миранчук, 90)

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Дюрант, Колви (Паттерсон, 84), Уайнн, Смит, МакГлинчи, Рохас (Смелц, 71), Барбароузес (Туилома, 61), Вуд, Томас

Судья:

Вильмар Рольдан (Колумбия)

Место и дата

17 июня 18:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

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