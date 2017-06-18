«Путин – сильный лидер. А Трампу нужно доказывать». Мексиканцы покоряют Казань

Как обламывать хитрых таксистов, борьба властей с отсутствием аншлагов на матчах и самоуверенные мексиканцы – все это в репортаже корреспондента «Советского спорта» из Казани, где сегодня пройдут два матча Кубка конфедераций.

В ТЕОРИИ ГОТОВЫ

Казань полностью готова к Кубку конфедераций. В теории. Потому что большого количества болельщиков за день до первого матча не наблюдается. И насколько совершенна логистика, продуманная организаторами, пока понять невозможно. Но главное, что эта самая логистика есть.

В аэропорту Казани болельщиков прямо перед выходом из терминала встречают тематические стенды с четким указанием, откуда и на чем можно добраться до города. Поэтому местные таксисты в поисках приезжих простаков обычно грустят в сторонке.

- Куда вам? – спрашивает меня один очень симпатичный персонаж и, услышав адрес, бойко рапортует: «За тысячи довезу. Чеки, печати – все оформим».

Чисто для понимания: стандартная цена для подобных поездок – 400-500 рублей. Но еще выгоднее: довериться указанию на стендах и дождаться автобуса, который ходит раз в 20 минут. 55 рублей – и вы Казани.

Стадион находится на окраине города, но добраться до него элементарно. Достаточно уметь читать – автобусы, идущие к «Казань Арене», промаркированы соответствующей надписью. И маршрутов из любой части города достаточно. Кстати, цены в местных столовых просто волшебные – за 200 рублей вы объедитесь, гарантирую.

В общем, потеряться или попасть на необоснованные траты в Казани можно только в одном случае: если очень сильно этого захотеть.

УДОВОЛЬСТВИЕ В 1/7 ЗАРПЛАТЫ

Но опять же: насколько все отлажено будет выглядеть при потоке болельщиков в сотню, а то и в тысячу раз, превышающем нынешний, понять сложно. Тут пробовать надо. Пока же город живет своей жизнью, Кубок конфедераций – своей, скромно соседствуя рядом.

Зазывающей рекламы и анонсов матчей на улицах города почти нет. Не говоря уже о гениальных маркетинговых ходах, которые бы западали в голову простым болельщикам. И вынуждали тех, кто о футболе почти ничего знает, хотя бы подумать о покупке билета.

Если отвлечься, то легко можно забыть о том, что ближайшие две недели в городе побывают три из десяти лучших сборных мира, что приедет лучший игрок последних двух сезонов. Игрок, один плакат которого заставляет девушек по-другому взглянуть на смысл футбола.

Нет, конечно, жители Казани слышали о турнире. Но в том-то и дело, что в основном лишь слышали - в контексте, например, новостей о приостановке некоторых маршрутов в дни матчей, а должны были еще и увидеть. Чтобы им захотелось потрогать/попробовать/поучаствовать в этом всем. Пока же главный интерес казанцев в контексте Кубка конфедераций умещается в одной фразе президента страны: «В футбол-то будем играть?».

Вряд ли матчи без сборной России соберут хоть один аншлаг. Но дело не только в отсутствии агрессивной рекламы. И футбольность или, наоборот, нефутбольность страны тут не причем. Простая арифметика: средняя зарплата в Казани около 35 тысяч рублей. Дешевые категории билетов, которые разбирают в первую очередь, стоят 1000 рублей. А далее - три категории билетов, чьи расценки убегают за сумму в пять тысяч. Естественно, людей, любящих футбол больше 1/7 своей зарплаты не так много в любой стране.

Чья это проблема – страны или ФИФА, устанавливающей цену на билеты, вопрос дискуссионный. Но власти Казани разобрались в ситуации просто, решив отдавать малоимущим гражданам и семьям бюджетников (говорят, в основном МЧСникам) билеты бесплатно. Звучит неплохо. Но еще лучше, если к 2018 году стоимость билетов для тех же бюджетников будет равняться меньше, чем 1/7 зарплаты.

ПУТИН, АРШАВИН И ЧИЧАРИТО

Потихоньку подъезжают мексиканцы. У них два матча в Казани – первый (против Португалии) и третий (против России), поэтому наверняка их будет с каждым днем становиться все больше. Но за день до игры около стадиона удалось встретить только одного болельщика, Хорхе.

Что знаю о России, говорит Хорхе. Что Путин сильный президент pic.twitter.com/B42z10On3d — Артем Терентьев (@TemaNegr) 16 июня 2017 г.

- Я прилетел из США через Испанию, - говорит улыбчивый паренек лет 30-и. – Были ли какие-то сложности? Нет, ни с дорогой, ни с паспортом болельщика.

- Знаешь что-то о сборной России?

- Знаю чувака, который играл за лондонский «Арсенал». Аршавин? Да-да, его.

- А Акинфеева, Смолова?

- Нет, про них ничего не слышал.

- Что знал о России до приезда сюда? Медведи, холод, балалайка?

- Нет, - неуверенно посмеялся Хорхе. – Знаю, что у вас любят Путина. Потому что он сильный президент.

- А Трамп - сильный?

- Ему еще нужно показать себя. Он только стал президентом.

- Кто победит России или Мексика?

- Сто процентов – Мексика. 2:0 – дубль Чичарито, - не раздумывая, выпалил Хорхе.

Вообще, мексиканцы уверенные ребята. Приехавшие в Казань журналисты, например, тоже не стесняются говорить, что их сборная уверенно обыграет Россию. И наша победа над новозеландцами их не впечатлила: «Вы сильнее, чем мы думали. Но все равно победит Мексика».

Чудаки. Видимо, не читали десятки интервью, в которых игроки сборной России прямо говорят: приехали за титулом. Ну что ж, тем приятнее будет их удивить.