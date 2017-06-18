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Алексей Тищенко: Решающим стал удар справа, а не три удара ниже пояса

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Ковалев
Сергей КовалевФото: Gettyimages.ru

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко заявил, что не рефери Сонни Уикс – главный виновник поражения Сергея Ковалева от Андре Уорда, а сам российский боксер, у которого после первой половины боя закончились силы.

Примерно, как я и предполагал. Рисунок и картина боя не изменились. Похожее было и в первом бою. Если тот поединок был для Уорда пробным, сейчас американец выглядел намного более уверенным и приспособленным к манере ведения боя Сергея.

Не покидало ощущение, что даже если Уорд и проигрывает какие-то раунды, он уверен в том, что все доберет потом.

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– То есть, по вашему мнению, Уорд вел поединок?
– Не совсем. Предыдущие раунды можно было отдавать любому боксеру. Даже интересно узнать, какие оценки поставили судьи. Думаю, Уорд был в этих записках впереди.

– Давайте разберем то, что произошло в восьмом раунде.
– Первый неприятный эпизод – Ковалев пропустил очень сильный удар справа. Уорд это почувствовал и увидел. Как опытный боец, он стал развивать эту ситуацию. Что касается ударов в корпус и/или ниже пояса. Один удар был в область пояса. Ничего такого, чтобы сигнализировать о явном нарушении. Три удара перед остановкой боя – все ниже пояса.

На самом деле, я думаю, что не они стали решающими. Решающим стал сильный удар справа, который Сергей пропустил и общая физическая усталость, которая у российского боксера накопилась.

– Значит, новая программа тренировок Ковалеву не помогла и он также устал где-то в середине боя?
– Да. Физически он начал подсаживаться в шестом раунде. Между ним и Уордом была видна разница.

– С чем это связываете?
– Много факторов. Нельзя сказать, что повлияло что-то одно. И Уорд – неудобный и хороший боксер, и подготовка Сергея. А может это его особенность организма? Или возраст?

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– Уорд чемпион по трем версиям. Еще один чемпион – Адонис Стивенсон, который никак с Ковалевым не встретится. Каким вы видите будущее Сергея?
– Сложно сказать. Хотелось бы, чтобы Стивенсон согласился на бой. Но он хотел боксировать с победителем боя Уорд-Ковалев.

– К сожалению, Ковалев – не победитель. Допускаете, что Ковалев еще станет чемпионом мира?
– Только если не будет Уорда.

– Третий бой между Ковалевым и Уордом возможен?
– Все возможно. И этот бой. Но это очень маловероятно. Уорду этот бой не нужен. Более того, я не вижу, за счет чего Ковалев может выиграть.

– Резюмируем. Не судья главный виновник поражения Ковалева. Сергей сам в чем-то недоработал?
– Да. И главное – физическая усталость. Она накопилась после шестого раунда. По себе знаю, что это следствие всех проблем.

Голосование: Как вы относитесь к результату второго боя между Сергеем Ковалевым и Андре Уордом?

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