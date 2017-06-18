«Зенит» хочет форварда «Барселоны», а в «Спартак» может вернуться… (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Стартовали с победы

Сборная России уложила на лопатки Новую Зеландию. Фрагментами играла интересно, атаковала, создавала и забивала. Три центральных защитника, два латераля, два нападающих – уже стандартная для нас расстановка. Полоз вышел вместо Миранчука, что, наверное, стало сюрпризом. И выглядел здорово. Да и все – ну, почти все – отыграли на хорошем уровне. С поправкой на класс соперника, конечно.

Но все равно как-то пресно. Без души. Не хватает сборной здорового драйва. Ее игра не захватывает, не превращает нейтрального зрителя в болельщика. Так, чтобы лупить кулаком по столу после нереализованного момента и орать на всю квартиру после забитого гола. Сыграли. Разошлись по домам. Забыли.

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Первый гол в нашей истории на Кубке конфедераций забил Глушаков. Но этот мяч у Дениса отобрали. Хотя он выиграл дуэль у двух оппонентов и штанги!

– Показалось, что мяч залетел в ворота от меня. Мяч попал мне в ногу, я все контролировал, но повтор еще не видел. Записали как автогол? Ничего страшного! Главное, что забили», – не расстраивается Глушаков.

Большой разницы, конечно, нет. Но это все-таки история. И пусть в официальном протоколе значится автогол, для себя отметим: Глушаков стал забивать важные голы и за сборную.

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– Понятно, что это был наш первый матч на Кубке конфедераций, был большой ажиотаж, и мы должны были выиграть. Новая Зеландия хотела победить, а мы именно что должны, – это разные психологические моменты. Рад, что моя команда заработала три очка и местами показывала ту игру, которую мы планировали. Мне многое понравилось, а что-то местами не удалось. Но все 90 минут команда играла цельно, темп наши футболисты выдержали, – резюмировал Станислав Черчесов.

Прилетели в Москву! До завтра 🌘 pic.twitter.com/Ha0s3u9nJJ — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2017 г.

Сегодня сборная проведет открытую тренировку на стадионе ЦСКА. И будет тренироваться до вторника. А в среду – игра с Португалией. Должно быть интереснее.

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Сегодняшняя программа Кубка конфедераций: Португалия – Мексика, Камерун – Чили.

Сводки межсезонья

«Спартак» закрылся в Тарасовке. Информации о тренировках почти нет. До 23 июня красно-белые будут готовиться на своей базе, а 24 вылетят в Австрию. Несмотря на относительно ранний выход из отпуска, контрольные матчи «Спартак» проведет довольно поздно – 1 и 7 июля.

Трансферов по-прежнему нет. Но есть слухи. Так, одно иностранное издание сообщило о возможном возвращении в «Спартак» Эменике. Ну, известная песня – Эменике «возвращается» в каждое трансферное окно. Да все никак не вернется по-настоящему. Да и нуден ли он? Большие сомнения.

Вчера Дзагоев принимал поздравления с днем рождения.





А вот какой гол он забил на тренировке. Шикарно!

⚽️ Роскошный гол сегодняшнего именинника Дзагоева в двусторонке на дневной тренировке 🔥#ЦСКАвАвстрии pic.twitter.com/NTwErRRfd1 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 17 июня 2017 г.

Но вас ничего не смущает? Как травмированный игрок вообще тренируется? Может быть, Дзюба знает ответ?

У «Зенита», если верить слухам, разыгрался аппетит. Последние новости – интерес питерцев к защитнику «Ромы» Маноласу, которому якобы предложили зарплату 3,5 млн. евро в год, и нападающему «Барселоны» Эль-Хаддади, который минувший сезон отыграл в аренде в «Валенсии». Но пока питерцы подписывают игроков ФНЛ.

Что нужно «Зениту» для чемпионства





В отличие от «Спартака», «Зенит» сыграет первые контрольные матчи совсем скоро – 21 и 24 июня. Соперники – болгарские ЦСКА и «Лудогорец».





Тем временем «Ростов» потерял еще одного футболиста – Девича. Правда, его потерю вряд ли заметят.





По информации нашего издания, «Ростов» погасил долги по премиальным за прошлый сезон. Хотя долги по зарплатам остаются. Не все так плохо.

Ари, выдавший классный весенний отрезок, определился с будущим. Он остается в «Локомотиве» на правах аренды.

– Я принял решение еще до завершения сезона. Сказал руководству клуба: хочу остаться здесь. Впереди очень интересный сезон, и я уже жду первого матча со «Спартаком» за Суперкубок. Болельщики приняли меня очень тепло, моя дочка – москвичка, поэтому я чувствую себя как дома. До встречи на стадионе! – объяснил бразилец свое решение.

«Краснодар» продолжает работать в двухразовом режиме.





А что же «Рубин»? Неделя сборов позади, но за это время клубное ТВ не выпустило ни одного нового видеоролика, рассказывающего о тренировках команды. Да и текстов нет. В духе Курбана Бердыева…