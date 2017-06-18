«Надо спасать динамовский хоккей!» Жесткое заявление новых боссов бело-голубых

Руководители ВФСО «Динамо» высказались о проблемах своего хоккейного клуба и методах их решения.

– Мы были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы спасти динамовский хоккей, – заявил председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский отвечая на вопрос обозревателя «Советского спорта». – Как известно, АНО под руководством Андрея Сафронова довело клуб до двухмиллиардных долгов, существенных задержек по заплате игрокам, тренерам и персоналу, налогам, выплатам контрагентам, практически, до банкротства. По всей видимости, имело место определенное злоупотребление доверием спонсоров. Поэтому Обществу «Динамо» не осталось ничего другого, как подать заявку для участия в Чемпионате КХЛ от ООО ХК «Динамо». Это шаг непростой, и его реализация потребует дополнительных финансовых и организационных решений. Но могу точно сказать, что в отличие от предыдущего руководства клуба деятельность ООО будет полностью прозрачной, экономически обоснованной и подотчётной Обществу «Динамо».

…Генеральный директор недавно созданного ООО ХК «Динамо» Сергей Федоров (которого ни в коем случае не следует путать с недавним генменеджером ЦСКА, они просто полные тезки) уверен, что будущий бюджет клуба позволит бело-голубым добиваться высоких результатов.

– Бюджет клуба будет реалистичным и экономически обоснованным, – заявил Федоров. – Но при этом вполне достаточным для достижения высоких спортивных результатов. В настоящее время ведётся индивидуальная работа с игроками и тренерами, обсуждение условий контрактов. Вместе с тренерским штабом Владимира Воробьева мы начинаем подготовку к сезону.

…Сам Владимир Воробьев, назначенный главным тренером «Динамо» еще при Андрее Сафронове получил кредит доверия и от руководства ООО ХК «Динамо». И сейчас как раз занимается формированием новой команды.

– Общество «Динамо» создает все необходимые условия для жизнедеятельности клуба, – заявил Воробьев. – В свою очередь могу сказать, что хоккеисты и весь тренерский штаб будут планомерно работать и готовиться к началу сезона. Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды хорошо подготовиться к чемпионату и радовать наших болельщиков. Могу заверить, что оснований для беспокойства о судьбе ХК «Динамо» сейчас нет.

… После того, как команда будет сформирована, руководство ООО ХК «Динамо» встретится и с болельщиками клуба. Произойдет это, видимо, перед началом перового предсезонного сбора.

– Встречу со своими болельщиками организуем обязательно, – обещает руководитель управления по связям с общественностью ВФСО «Динамо» Эржена Ищенко. – Сделаем это сразу после того, как сформируем команду. Представим тренеров, игроков и, конечно, побеседуем с ними о всех наших общих делах. Просто сейчас нам надо сосредоточиться на более насущных вещах. Думаю, что такая встреча состоится уже в конце июня или начале июля. Но пока это ориентировочно.