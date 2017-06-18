Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Португалия- : -Мексика
Футбол  Камерун- : -Чили
Волейбол  Россия- : -Иран
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Надо спасать динамовский хоккей!» Жесткое заявление новых боссов бело-голубых

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Надо спасать динамовский хоккей!» Жесткое заявление новых боссов бело-голубых
Фото: «Советский спорт»

Руководители ВФСО «Динамо» высказались о проблемах своего хоккейного клуба и методах их решения.

– Мы были вынуждены пойти на этот шаг, чтобы спасти динамовский хоккей, – заявил председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский отвечая на вопрос обозревателя «Советского спорта». – Как известно, АНО под руководством Андрея Сафронова довело клуб до двухмиллиардных долгов, существенных задержек по заплате игрокам, тренерам и персоналу, налогам, выплатам контрагентам, практически, до банкротства. По всей видимости, имело место определенное злоупотребление доверием спонсоров. Поэтому Обществу «Динамо» не осталось ничего другого, как подать заявку для участия в Чемпионате КХЛ от ООО ХК «Динамо». Это шаг непростой, и его реализация потребует дополнительных финансовых и организационных решений. Но могу точно сказать, что в отличие от предыдущего руководства клуба деятельность ООО будет полностью прозрачной, экономически обоснованной и подотчётной Обществу «Динамо».

…Генеральный директор недавно созданного ООО ХК «Динамо» Сергей Федоров (которого ни в коем случае не следует путать с недавним генменеджером ЦСКА, они просто полные тезки) уверен, что будущий бюджет клуба позволит бело-голубым добиваться высоких результатов.

– Бюджет клуба будет реалистичным и экономически обоснованным, – заявил Федоров. – Но при этом вполне достаточным для достижения высоких спортивных результатов. В настоящее время ведётся индивидуальная работа с игроками и тренерами, обсуждение условий контрактов. Вместе с тренерским штабом Владимира Воробьева мы начинаем подготовку к сезону.

…Сам Владимир Воробьев, назначенный главным тренером «Динамо» еще при Андрее Сафронове получил кредит доверия и от руководства ООО ХК «Динамо». И сейчас как раз занимается формированием новой команды.

– Общество «Динамо» создает все необходимые условия для жизнедеятельности клуба, – заявил Воробьев. – В свою очередь могу сказать, что хоккеисты и весь тренерский штаб будут планомерно работать и готовиться к началу сезона. Впереди учебно-тренировочные сборы, где закладывается фундамент на весь сезон. Задача команды хорошо подготовиться к чемпионату и радовать наших болельщиков. Могу заверить, что оснований для беспокойства о судьбе ХК «Динамо» сейчас нет.

… После того, как команда будет сформирована, руководство ООО ХК «Динамо» встретится и с болельщиками клуба. Произойдет это, видимо, перед началом перового предсезонного сбора.

– Встречу со своими болельщиками организуем обязательно, – обещает руководитель управления по связям с общественностью ВФСО «Динамо» Эржена Ищенко. – Сделаем это сразу после того, как сформируем команду. Представим тренеров, игроков и, конечно, побеседуем с ними о всех наших общих делах. Просто сейчас нам надо сосредоточиться на более насущных вещах. Думаю, что такая встреча состоится уже в конце июня или начале июля. Но пока это ориентировочно.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Вячеслав Быков: В КХЛ нет полноценной конкуренцииБывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился мнением о проблемах Континентальной хоккейной лиги.Долги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуДолги ХК «Динамо» всех достали! Как и почему бело-голубые решили жить по-новомуПосле ряда публикаций в «Советском спорте» о судьбе московского «Динамо» на связь с нашей редакцией вышли представители ВФСО бело-голубых.Олег Филимонов: Сегодня вратари все больше напоминают баскетболистовНовый тренер вратарей «Амура» Олег Филимонов рассказал о своей работе в хабаровском клубе.Симон Энеруд: Было тяжело покидать команду, но я рад, что получил возможность сделать следующий шаг в своей карьереФорвард «Сочи» Симон Энеруд, ранее выступавший в чемпионате Швеции, рассказал о своем переходе.Александр Еременко: Мой контракт лигой не зарегистрирован, но это сейчас не важноВратарь «Динамо», самый ценный игрок плей-офф-2012, 2013 Александр Еременко на специальной пресс-конференции рассказал о своем статусе.Александр Смирнов: Штрейбрехер Воробьев собирает командуНа пресс-конференции игроков «Динамо» выступил руководитель службы безопасности клуба Александр Смирнов.Алексей Терещенко: Пока не расплатятся с долгами, мы контракты с ООО «ХК «Динамо»-Москва» не подпишемНа специальной пресс-конференции на арене в Парке легенд капитан «Динамо» в прошлом сезоне Алексей Терещенко рассказал о ситуации в клубе.Владимир Стржалковский: Сафронов злоупотреблял доверием спонсоровПредседатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский объяснил причины из-за которых начала перестройку в хоккейном клубе бело-голубых.Сергей Федоров: Бюджет ХК «Динамо» позволит достигать высоких спортивных результатовГенеральный директор ООО ХК «Динамо» Сергей Федоров рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.Тренер за бортом! Топ-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работыТренер за бортом! Топ-5 известных спецов КХЛ, сидящих ныне без работыОбозреватель «Советского спорта» перечисляет целый ряд успешных российских наставников, оказавшихся не у дел в нашей лиге.Кирилл Свиязов перешел в «Спартак». Таблица переходов КХЛКирилл Свиязов перешел в «Спартак». Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Ильенко«Локомотив» переподписал контракт с нападающим Артемом Ильенко, сообщает официальный твиттер клуба.Евгений Лапенков: Всегда хотел играть в ХК «Сочи»Нападающий ХК «Сочи» Евгений Лапенков рассказал о возвращении в команду.Рижское «Динамо» продлило контракт с защитником ГалвиньшемРижское «Динамо» подписало новый контракт с защитником Гунтисом Галвиньшем, сообщается на официальном сайте клуба.Игорь Захаркин: Хотим создать в Ханты-Мансийске уникальную хоккейную атмосферуНовый главный тренер «Югры» Игорь Захаркин рассказал, какую задачу он ставит перед собой в клубе из Ханты-Мансийска.Олег Пиганович: Соскучился по большому хоккею, поэтому с радостью прилетел в Нижнекамск на молодежный сборЗащитник Олег Пиганович, отыгравший в КХЛ почти 400 матчей за «Трактор», «Спартак», «Амур», «Авангард», «Донбасс» и «Торпедо», рассказал, как он оказался в «Нефтехимике» на просмотровом контракте.Рижское «Динамо» продлило контракт с нападающим МейяРижское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Гинтсом Мейя, сообщается на официальном сайте клуба.Вели-Матти Савинайнен: Возвращение в «Югру» для меня – хорошая возможность развиватьсяНападающий «Югры» Вели-Матти Савинайнен прокомментировал возвращение в команду из Ханты-Мансийска.«Адмирал» в межсезонье сыграет со сборной Южной Кореи и примет участие в турнире в КазахстанеХК «Адмирал» на своем официальном сайте обнародовал план предсезонной подготовки.Андрей Коваленко: Профсоюз готов помочь игрокам «Динамо». Но не всем!Андрей Коваленко: Профсоюз готов помочь игрокам «Динамо». Но не всем!Глава профсоюза КХЛ прокомментировал сложную ситуацию, в которую попали игроки московского «Динамо».
Футбол
Алексея Смертина и Алексея Сорокина избрали в Исполком РФС (видео)
Футбол
Алексей Сорокин: Поздравляю сборную России с блестящей победой
Футбол
Джанни Инфантино: Миру нужен сильный российский футбол
Футбол
Евгений Гинер: Головину не стоит переходить в средний иностранный клуб
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости