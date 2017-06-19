Эксперимент прошел успешно. Как молодежь Германии обыграла Австралию

Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций.

Праздник… не футбола

Сочи - единственный из четырех городов Кубка конфедераций, где праздник футбола почти не ощущается. Пляжи, шашлыки, прогулки на велосипедах – все это интересует туристов куда больше. За пару дней до матча Австралии с Германией на олимпийское наследие и стадион «Фишт» никто не обращал внимание. Ездили себе мимо.

Напоминания о том, что в Сочи пройдут матчи Кубка конфедераций, встречаются только на подходе к арене. Думаешь: наверное, болельщики в день матча подтянутся. Все-таки играет одна из сильнейших сборных, действующий чемпион мира. Как оказалось, картина в день игры особенно не поменялась. Стадион был заполнен в лучшем случае наполовину. Почему жители Сочи не захотели увидеть молодых, но уже звездных игроков Германии? Неужели Дракслер, Мустафи или Киммих настолько хуже Озила, Крооса или Боатенга? Кстати, два дня назад на игру Мексика – Новая Зеландия все еще можно было выкупить самые дешевые билеты, по 960 рублей.

Что с атмосферой? В сочинском матче и обошлись без шумных и забавных болельщиков. Никакого мексиканского карнавала с текилой, чилийских песен, или камерунского колорита. Игра Австралия – Германия – самая скучная с точки зрения антуража. Но не по событиям на поле.

Шоу молодежи и провал Лено

Германия и Австралия встречались в шестой раз. В последних двух товарищеских встречах австралийцам удавалось избегать поражений. Вот она, интрига. Но как планировал играть Ангелос Постекоглу с тремя центральными защитниками против немцев, осталось загадкой. Фланговые футболисты так и не подстроились под схему, и уже на пятой минуте упустили Брандта, который отметился голевым пасом. Счет открыл Штиндль.

В следующие полчаса команды показывали не самый зрелищный футбол. Атмосфера на трибунах способствовала. Зрители просидели как в театре всю первую половину встречи. Оживились вместе с командами в концовке тайма. Австралийцы дважды подбирались к воротам Лено, и со второй попытки сумели сравнять счёт. Перед игрой русский немец говорил, что попытает удачу. Вероятно, хотел закрепиться в качестве второго номера сборной. И провалился. Теперь его в сборную-то вряд ли вызовут.

Немцы ушли на перерыв при счете 2:1. И забили еще один гол уже в начале второго тайма. Казалось, австралийцев ждет разгром. Но спасибо Лено – вратарь выпустил мяч из рук после дальнего удара, и Юрич сократил разницу в счете. Интрига возродилась. Неужели Австралия с Германией сыграют вничью в третий раз подряд? Но команда Лева больше не совершала грубых ошибок и почти не подпускала соперника к воротам.

Перед матчем Йоахим Лев не зря говорил, что хочет видеть от команды комбинационный футбол. Молодые игроки старательно выполняли задумки тренера. А вот философию игры загадочного и мрачного Постекоглу понять так и не удалось. Австралия наряду с Новой Зеландией пока что выглядит слабо, хоть и боевито. А молодежь Лева точно поборется с чилийцами за первое место в группе.