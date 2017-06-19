«Иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы»?

Откровенное интервью самого эпатажного тренера РФПЛ. Главный тренер махачкалинского «Анжи» Александр Григорян поделился своим мнением о Кубке конфедераций, сборной России, «Анжи» и о том, как его «любит» пресса.

«ПРОТИВНИКИ ВИДЕОПОВТОРОВ – ДЕМАГОГИ»

- Как вам новая система видеоповторов?

- Тут нечего обсуждать. Конечно, она себя оправдывает. Сейчас футбол столкнется с тем же прогрессом, который ждал другие виды спорта, например, хоккей.

- Аргументы приводятся не только в плюс, но и в минус. Якобы теряется темп и зрелищность. Что вы об это думаете?

- Так говорят демагоги. Только они могут спорить по этому поводу или люди, которые хотят, чтобы результат в том или ином матче был в их пользу несправедливым образом. Здесь все очень просто, не знаю зачем обсуждать то, что очевидно – в этом смысле наша страна меня удивляет.

В свое время мы перешли на схему осень-весна. А потом мучаемся, играем в середине декабря в ужасных климатических условиях. А что можно обсуждать в системе видеоповторов, если она ведет к справедливому результату?

О каком темпе игры можно говорить? Мы что, играем два тайма по 5 минут? А когда игрок лежит, симулирует травму минуты этак полторы – это разве не сбивание темпа?

- Не так много игр прошло. Какие у вас остались впечатления от увиденного и, прежде всего, от игры нашей сборной?

- Помимо игры с Новой Зеландией наша команда провела две интересные игры с Венгрией и Чили. От этих матчей остались в принципе приятные впечатления: команда мобилизована, перешла на новую схему с тремя центральными защитниками, что делает наш атакующий потенциал достаточно высоким. Есть возможность сыграть в два чистых нападающих и в два атакующих центральных полузащитника.

Вообще в нашей схеме, может быть, не хватает топового опорного полузащитника, потому что Глушаков на этой позиции лишает себя возможности реализовать свой атакующий потенциал. Еще у нас много вариантов для бровочников - либо атакующего плана, либо оборонительного. А сама система 3-5-2 предусматривает высокий уровень и нападения, и обороны. Но к сожалению, игроков высокого качества на этих позициях у нас нет.

А так впереди есть очень интересные сочетания: Смолов, Полоз, Бухаров в отсутствии травмированного Дзюбы. Так что состав у нас довольно интересный. Есть много креативных игроков, на которых стоит обратить внимание. Был бы еще опорник уровня «Спартака», как Фернандо, было бы здорово. Пока на это претендует Игорь Денисов, который по-прежнему является лучшим игроком на этой позиции, по моему мнению.

- На ваш взгляд, с тем составом, который, имеем сейчас, у нас есть еще интересные варианты игры?

- Конечно. Есть интересный персонаж по фамилии Зобнин, который может стать опорником высокого уровня, необходимым для различных схем. Опять же я сейчас исхожу из того, что я видел. Мне кажется, он мог бы играть и бровочника.

Я понимаю, что он травмирован, но говорю о будущем сборной. Еще бы отметил возможности Головина, которые тоже очень высоки. И мне кажется, он может вырасти в по-настоящему большого футболиста. Вообще у нас есть целая группа молодых игроков, совершенно другого качества: два перечисленных мною, плюс Миранчук. Именно эти игроки отличаются от предыдущего поколения тем, что являются хорошими тактиками. Нам в последние годы не хватало для креативных игроков тактически зрелой обороны. И в этом была разница - между нами и европейскими игроками.

- Нам предстоят две игры: с Португалией и Мексикой. Чего вы ожидаете от этих игр?

- Ничего не ожидаю и вообще не знаю, стану ли смотреть. Если и буду, то не как болельщик, а как практикующий тренер. На данный момент меня интересует игры первых 6 туров, где «Анжи» встречается минимум с четырьмя командами, со схемами в три центральных защитника. Поэтому я на данный момент изучаю противодействие этой тактике.

У меня сейчас есть достаточно своих проблем с комплектованием команды. На следующей неделе нам придется обновитьее состав на 50% и за две недели подготовить к старту чемпионата. Поэтому я сейчас сконцентрирован на «Анжи».

«Я ЛУЧШЕ ВОЗЬМУ МОЛОДЫХ ИГРОКОВ ИЗ ФНЛ...»

- С чем связан уход ряда футболистов из «Анжи»?

- Связано это с тем, что 10 человек мы взяли впопыхах. Зимой мы торопливо комплектовались. Так получилось, что из-за спешки мы переборщили с количеством игроков (если говорить о полевых – целых 28!). Десять из них не имели игровой практики, и они нам не подошли. Большинство из этих игроков были футболистами РФПЛ, которые переходили из клуба в клуб, при этом не имея игровой практики.

Я абсолютно убежден, что лучше взять молодых игроков из ФНЛ с психологией победителя, у которых есть качества лидера, чем связываться с игроками, которые полирует своей задницей скамейку запасных из года в год в премьер-лиге. Собственно, с этим и связан такой отток футболистов.

«ДЛЯ МЕНЯ ЗВЕЗД В ФУТБОЛЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

- По нескольким фамилиям у меня есть к вам вопрос. Как вы расстались с Давидом Юрченко?

- Нормально расстались. Я с любыми игроками расстаюсь нормально. Для меня звезд в футболе не существует. Если говорить обо мне, так как я христианин, у меня есть одна звезда – это Иисус Христос, он же суперзвезда. А вот футболист или тренер в этом контексте может быть только «звездуном».

Обратите внимание, какие вопросы руководства различных клубов задают игрокам. К примеру, формулировка: «Вас устраивает тренировочный процесс?». Когда руководители задают подобные вопросы, роль главного тренера резко падает, и это никак не может быть правильно.

На самом деле, чтобы появлялись такие игроки как Зобнин, Миранчук, Головин - роль и авторитет тренера должны быть очень высокими. Разве Каррера не показал это?

«ПАРШИВЛЮК – САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК…»

- С чем связан уход Сергея Паршивлюка?

- Можно говорить что угодно, но мне не известно, какие там причины. Мне он говорил, что по каким-то соображениям не может перевести семью в Махачкалу. Для меня лично он сильнейший правый защитник в России при схеме с четырьмя защитниками. Нам он очень сильно помог в прошедшем сезоне.

- А вы обсуждали с руководством прошедший сезон? И какие задачи поставлены на предстоящий чемпионат?

- Естественно, мы встречались и разговаривали. Если наш президент клуба Осман Гайирбекович посчитает нужным это озвучить, тогда вы сами все узнаете.

А так, если говорить про задачи… Ну кому нужны все эти декларации? Мы столкнулись с тем, что в премьер-лиге все хотят занимать высокие места, а потом получается так, что все хотят выжить. Нам удалось сохранить прописку, но мы получили ряд проблем, которые надо решать. Самая главная задача - создать боеспособный, целеустремленный коллектив. У нас нет возможности покупать игроков высокого уровня. Если бы так было, меня бы не пригласили на пост главного тренера.

- У вас сложилась репутация эпатажного тренера. Вы сами как к этому относитесь?

- Честно говоря, не важно к этому отношусь. Иногда сижу и думаю: «Кто тебя дергал за язык? Зачем ты это сказал, зачем-то сказал?». И иногда не понимаю: я неандерталец или вокруг меня неандертальцы?