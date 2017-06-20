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Мясо, очки, игры и сайты: на чем зарабатывает Жерар Пике

Максим Тузин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жерар Пике
Жерар ПикеФото: Gettyimages.ru

«Советский спорт» уже не раз писал о том, как создаются и как живут бизнес-империи футболистов и других спортсменов. Sport Connect опубликовал подробное описание деятельности одного из главных бизнесменов среди футболистов – Жерара Пике. Пересказываем главное.

Сразу по окончании минувшего футбольного сезона защитник улетел в США – на курс обучения по теме «Бизнес в сфере развлечений, медиа и спорта» в бизнес-школе Гарварда. Чтобы прослушать всего четыре дня лекций, Пике заплатил 9250 долларов. Вместе с ним курсы посещали баскетболист

«Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколум, ирландский регбист Джимми Хеслип и актриса Кэти Холмс. Ранее эту программу осваивал актер Ченнинг Татум и звезда NBA Поль Газоль.  

Из-за учебы Жерар пропустил не только финал Лиги чемпионов, но и начало тренировочного цикла сборной Испании.

Бизнес-обучение не в первый раз отвлекало Пике от футбола: в 2012 году он договорился с экономической школой ESADE о занятиях с репетиторами. Тогда преподаватели дважды в неделю лично приезжали к защитнику на три часа и объясняли ему принципы работы финансовых механизмов.

СОЗДАТЕЛЬ ИГР

Для его все это было нужно? Как это часто бывает, идея была родом из детства. Точнее, даже не просто идея, а настоящая бизнес-мечта. Жерар Пике дела все для создания собственной игры в футбольного менеджера.

- В детстве я постоянно играл в PC Futbol, которая позволяла ощутить себя одновременно и президентом клуба, и тренером. Но у нее был один недостаток: невозможно играть против собственных друзей. Так что уже в 11 или 12 лет я хотел сделать свою игру, правильную.

Для создания идеальной игры Пике арендовал офис, нанял 20 сотрудников и основал фирму, в которую сразу вложил 500 тысяч евро.

Другим проектом стала квиз-игра на испанском языке. Более 10 тысяч вопросов о футболе, на которые можно отвечать просто так, а можно соревноваться с другими пользователями.

Компанию Пике нельзя назвать финансово успешной: общий убыток за все годы существования превышает 600 тысяч евро (оборот – 1,3 миллиона евро). Основные расходы приходятся на зарплаты сотрудников – их уже 35 человек, и в год им суммарно приходится платить 935 тысяч евро. Правда, представитель Пике заявляет, что такие цифры никого не пугают:

- Мы не колбасу продаем. Здесь другая бизнес-модель, и мы ждем роста популярности виртуального спорта.


Пике в офисе

РАЗРАБОТЧИК САЙТОВ

В ближайшее время Пике собирается создать сайт о футболе. Правда, пока есть только анонс, которым Жерар завершил эмоциональный монолог в твиттере о современных медиа. Причиной послужили новости о том, что игрока поймали на превышении скорости – доказательством при этом стали фотографии, на которых Пике просто разговаривает с автоинспектором.

«Сейчас я кое-что расскажу вам о работе современной прессы.

Шаг 1. Папарацци делает фотографию, на которой вы говорите с полицейским.

Шаг 2. Папарацци сопровождает фото комментарием, что вы ехали со скоростью 190 км/ч и получили 6 штрафных баллов к своей водительской лицензии. Это ложь, но он делает это, чтобы продать фото за 1,5 тысячи евро.

Шаг 3. Английский сайт покупает фотографию, не заботясь о правдивости истории.

Шаг 4.Новость забирают другие сайты, проверкой фактов не занимается ни один из них – важны только клики.

Шаг 5. Ущерб нанесен, никто не заботится о том, чтобы изменить ситуацию.

Я сыт по горло и в ближайшие месяцы создам СМИ, которое будет публиковать только правдивые новости об игроках», – написал Пике.

ФАСТ-ФУД

В октябре 2010 года Пике за 60 тысяч евро купил 27% акций компании, специализирующейся на производстве котлет для гамбургеров и других мясных продуктов. Изначально фирма работала только в Каталонии, но позже удалось выйти на национальный объем производства.

В Каталонии уверены, что Пике заинтересовался мясным бизнесом, когда встречался с Нурией Томас – актрисой и дочерью бизнесмена, владеющего компанией по производству хамона.

В первый же год объем продаж компании составил примерно миллион евро. Сейчас Пике – один из трех учредителей компании с 33% акций. Если его партнеры отвечают за поиск сырья и его обработку, то Жерар – «открывает двери», то есть ведет переговоры.


Пике с удовольствием демонстрирует свою продукцию

ПЕРЕГОВОРЩИК

Как Пике умеет вести переговоры, показала история с новым титульным спонсором «Барселоны» – японским онлайн-магазином Rakuten. Пике и его жена Шакира знакомы с президентом компании Хироси Микитани и в 2015 году организовали совместный обед для бизнесмена и президента «Барсы» Жозепа Бартомеу. В ноябре 2016-го японцы заключили с клубом 4-летний контракт на 244 миллиона евро, и руководство «Барселоны» публично подчеркивало важную роль Пике в этой сделке.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОЧКОВ

Из всех игроков «Барселоны» именно Пике можно назвать наиболее стильным в привычном понимании этого слова. Несколько лет назад защитник был лицом одного из популярных брендов одежды, и реклама с его портретом была на каждом углу во всей Испании.

Единственным модным брендом, в который футболист вложил свои деньги, пока стал производитель очков. В начале 2016 года фонд Пике купил 40% акций компании, но со временем пакет увеличился до 62%, и сейчас футболист является основным акционером. За 2016 год компания заработала 500 тысяч евро, увеличив показатели 2015 года в 5 раз. Постоянно открываются новые офисы – не только в Европе, но и в Майами, Сан-Паулу и Монтевидео.

В очках от Пике фотографировались уже Икер Касильяс и Дани Алвес.


ИНВЕСТОР

Специальный фонд был создан в 2013 году, причем его штаб-квартирой Пике выбрал ненавистный им Мадрид, за что получил очередную порцию насмешек от мадридских журналистов. Впрочем, большинство инвестиций фонда идет в зарубежные компании.

Специалисты отмечают, что представители Пике не рискуют и вкладываются только в проверенные активы, в основном в недвижимость. На счетах фонда сейчас около 13,5 миллиона евро, а годовая прибыль обычно составляет 2-2,5%.

ОРГАНИЗАТОР ТЕННИСНЫХ ТУРНИРОВ

Не так давно Пике провел переговоры об организации крупного мужского теннисного турнира.

Это должен быть десятидневный турнир в духе футбольного чемпионата мира с участием сильнейших сборных мира – начиная, конечно, с Испании.

Группа заинтересованных лиц, в которую входит Пике, планирует подписать 10-летний контракт на проведение турнира, но пока не обсуждалась финансовая сторона вопроса. Проект уже поддержали Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Маррей.

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