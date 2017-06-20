Илона Корстин: Зрителю нужен не только спорт, но и шоу

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин – об итогах прошедшего сезона и изменениях, которые ждут турнир в ближайшем будущем.

«ХИМКАМ» НЕ ХВАТИЛО СВЕЖЕСТИ»

- Первый сезон в качестве генерального директора Единой лиги ВТБ позади. Было страшно? – начинаем беседу с Корстин.

- Вовсе нет. Я изначально понимала, что меня ждет на новой должности. Да и трудностей бояться не привыкла. Плюс, я три года до этого уже работала в Лиге ВТБ. Конечно, ответственность резко возросла. Чему-то пришлось быстро учиться. Какое-то время ушло на адаптацию. Но у нас молодая и талантливая команда, на каждом направлении – будь то работа офиса, связи с клубами, Евролигой и РФБ – есть профессионалы. Плюс часть обязанностей мы с президентом Единой лиги Сергеем Кущенко распределяем между собой.

- Довольны тем, как сложился турнир со спортивной точки зрения?

- У нас получился интересный турнир. Формат регулярного чемпионата полностью себя оправдывает – не зря Евролига, можно сказать, подсмотрела эту идею у нас, - смеется Илона. – Все сильнейшие клубы не по разу сыграли друг с другом, конкуренция была очень высока. А плей-офф подарил нам такую битву, как «Химки» - «Зенит» в полуфинале. Эта серия стала настоящим украшением сезона! Борьба шла на каждом сантиметре площадки, страсти кипели, эмоции – зашкаливали, в каждом матче чуть не до драки доходило.

- Но в финале ЦСКА уверенно оставил за собой, разгромив «Химки» в трех матчах.

- Тут, конечно, сенсации не случилось – победила та команда, от которой этого больше всего ждали. Правда, борьба могла сложиться более упорной. Но «Химки» после противостояния с «Зенитом» подошли к финальным играм опустошенными. Соперникам армейцев не хватило свежести. А еще – возможно, тренерских наработок. Не надо быть скаутом высокого уровня, чтобы понять – хочешь победить «Химки», должен сдержать Шведа. Команда весь сезон играла по схеме – отдай мяч Леше, он все сделает сам. Но Никита Курбанов прекрасно справился со своей задачей – не зря он получил приз лучшего защищающегося игрока сезона. Шведа в финале удалось остановить. А других вариантов в нападении у Душко Ивановича не оказалось.

«БОЛЬШИНСТВО КОМАНД – ЗА «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»

- Когда одна команда доминирует в турнире, это ведь бьет по спортивному интересу. Вряд ли вас сильно радует такое положение вещей?

- Поэтому мы ищем варианты, как сделать чемпионат интереснее. Есть две идеи – проведение «Финалов четырех» и изменения системы серий плей-офф с 2-2-1 на 1-2-2. Причем первый матч на своей площадке будет проводить команда, занявшая более низкое место в регулярном чемпионате. У каждого варианта свои плюсы и минусы. Преимущество «Финала четырех» в том, что мы сможем сделать более компактный календарь. Сможем начинать плей-офф после «Финала четырех» Евролиги, который сейчас разбивает наши четвертьфиналы и полуфиналы, и в итоге все команды, за исключением ЦСКА, выпадают из игрового ритма, вернуться в который тяжело. Не говоря о том, что вероятность неожиданного результата будет гораздо выше. Минусы – мы потерям такие интересные серии, как «Химки» - «Зенит» в этом году.

- А деньги? Деньги с продажи билетов не потеряете? Ведь количество матчей резко сократится.

- Лига не зарабатывает на билетах – этим занимаются клубы. Беда в том, что клубы на них тоже не особо зарабатывают. Чтобы повысить доход, нужно поднимать цены, а этого делать нельзя – люди просто перестанут ходить.

- Когда будет принято решение о возможных изменениях в формате плей-офф?

- На Совете Лиги. Он пройдет 15 июля. Мы уже подготовили новые варианты спортивного и маркетингового регламента. Теперь разошлем их в клубы, соберем замечания, внесем правки. Все спорные вопросы будут вынесены на голосование. Лига учитывает мнение команд по всем нюансам. Не говоря уже о таком важном моменте, как введение «Финала четырех».

- И как клубы относятся к этой идее?

- По-разному. Но тех, кто за – большинство.



«НУЖЕН НЕ ТОЛЬКО СПОРТ, НО И ШОУ»

- Минувший сезон запомнится еще и тем, что Единая лига ВТБ впервые провела Матч всех Звезд. Довольны тем, как все прошло в Сочи?

- Мы сумели собрать полный зал в небаскетбольном городе, у самого матча были высокие рейтинги на ТВ. Лига заработала на продаже билетов больше денег, чем некоторые наши клубы – за весь сезон. Так что да – опыт вышел удачным! Другое дело, что «МвЗ» все равно получился убыточным. Сейчас главная задача – выйти в ноль при его организации. Потом, конечно, будем думать о прибыли. Как этого добиться? Работать со спонсорами, привлекать партнеров.

- Уже определились с местом, где пройдет следующий звездный уик-энд?

- Пока в работе три варианта – Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Мы изучаем все детали и рассчитываем, кто к Совету Лиги определимся с главным кандидатом.

- На Матче всех звезд ведущим выступил Иван Ургант, провел концерт популярный рэпер L’One. Привлекаете известных персон из шоу-бизнеса для развития турнира?

- Такое кросс-партнерство – очень важно. Не только для баскетбола, но и для спорта в целом. Мы должны показывать болельщикам, что остаемся современными, модными. Мы должны ориентироваться на молодежь. Сегодняшний зритель избалован. Ему нужен не только спорт, но и шоу. Тут за примером ходить не надо – достаточно посмотреть, что делают в НБА. Вот к чему мы стремимся. Конечно, персоны уровня Ивана Урганта или L’One важны для привлечения дополнительной аудитории. Так что мы продолжим работать с ними – и не только с ними – дальше. Плюс Единая лига с начала нынешнего сезона проводит ребрендинг. В частности, мы уже подготовили новый логотип, потому что нынешний устарел - его тоже представим на Совете Лиги. И еще важный момент – со следующего сезона часть средств из призового фонда будет распределяться между командами не на основании спортивных результатов, а именно по итогам их работы с болельщиками - у кого лучше посещаемость, у кого более грамотный маркетинг. Мы стимулируем клубы двигаться в этом направлении.

«ПАРМА» ОСТАНЕТСЯ В ТУРНИРЕ»

- Кстати, о деньгах и прибыли. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов не так давно резко отметил – если новичок турнира, пермская «Парма», не увеличит бюджет, то потеряет свое место среди участников. Вопрос решился?

- Да. «Парма» подтвердила увеличение бюджета и останется в Лиге ВТБ. Конечно, со спортивной точки зрения сезон у нее получился неудачный – всего одна победа в 24 матчах. Но это не новость – любая команда, которая дебютирует в Единой лиге, в первый год испытывает шок – от того, насколько высок уровень конкуренции! Второй сезон дается уже легче – все лучше представляют, чего ожидать и к чему надо готовиться. Потом, та же «Парма» многие матчи проиграла в самых концовках. Клуб провел больше всего овертаймов в регулярном чемпионате. И при этом показал лучшую среднюю посещаемость – 5115 человек за матч. Вот к чему должны стремиться остальные команды!

- Понятно – число участников не уменьшится. Может, тогда увеличится?

- Тоже нет. У нас были заявки от нескольких команд, но ни одной серьезной кандидатуры – такой, которую можно было бы вынести на голосование во время Совета Лиги – не нашлось. Есть ряд четких критериев, прописанных в регламенте, которым должен соответствовать клуб. Это не только финансовые гарантии. Но и наличие арены на 3000 мест, наличие в городе международного аэропорта, гостиницы топ-уровня… Плюс – высокие спортивные результаты в национальной лиге. Какой смысл брать в Лигу ВТБ клуб, который в своей стране замыкает пятерку лучших? Мы не за количество участников. А за качество. Мы заботимся о сохранении высокой конкуренции и финансовой стабильности. Конечно, если бы Единая лига получила заявку от «Анадолу Эфеса» или «Маккаби», мы бы с радостью ее рассмотрели. Но таких пока нет. А те, что были, нас не устроили.

- А отпуск у генерального директора запланирован? Игроки-то все давно отдыхают.

- Сейчас работы чуть ли не больше, чем обычно, - улыбается Илона. – Но после Совета лиги, конечно, будет пара свободных недель для поездки на море. Так что отдохнуть я успею.