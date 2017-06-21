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Ловчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и Полоза

Юрий Волохов, Евгений Ловчев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ловчев: Португалию надо ловить на контратаках, надежда на Смолова и Полоза
Фото: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о том, как сдержать Роналду и предполагаемой тактике сборной России в матче с Португалией.

«НУЖНО ОСТАВИТЬ КРИШТИАНУ БЕЗ МЯЧА»

Роналду не так действует в сборной, как в «Реале», где вся игра подстроена под него. Я был на четвертьфинальном матче Евро-2012 Португалия – Чехия (1:0). И меня поразило, как Роналду и Нани стали выпендриваться друг перед другом. В чем это выражалось? Они просто друг друга игнорировали, не отдавали друг другу пасы. Поэтому в атаке у португальцев ничего не получалось. Так прошла половина тайма. Положил конец этому Пепе. При подаче углового у ворот чехов, он пришел в штрафную и там так напихал обоим. После этого португальцы стали играть в коллективный футбол и атака у них наладилась.

Вспомнил эту историю во к чему. Нашим защитникам нужно пытаться оставить Криштиану без мяча, атаковать его в момент приема. Тогда он будет нервничать и сам многое нарушит в игре своей команды.

Судя по матчу с Мексикой, Роналду в хорошей форме. Но если постоянно с кем-то играть очень плотно, не давать принимать мяч, любой в этой ситуации занервничает.

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Кто за Роналду будет отвечать? Персонально сейчас никто уже не играет. Поэтому с ним должен плотно действовать ближайший к нему игрок. Но больше отвечать за Роналду придется Самедову. Но Саша никогда не играл такую роль, как Смольников или, как раньше, Анюков. Это защитники, которые могут и умеют подключаться. А Самедов никогда не играл, чтобы сзади него не было защитника. Если поставить Самедова только с той целью, что он пройдет и подаст, то у нас на этом фланге будет провал в обороне. Либо его не ставить в основу, либо ставить вместе со Смольниковым.

«МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ, КАК СЖАТАЯ ПРУЖИНА»

Наша турнирная позиция на данный момент лучше. Ничья не очень устраивает Португалию. Нас она больше устраивает. Но даже проигрыш не станет трагедией, потому что все будет решаться в последнем матче с Мексикой. Поэтому португальцы обязательно будут атаковать. Наша задача – организовывать быстрые контратаки. Мы должны действовать, как сжатая пружина. Не надо играть поперек, тем более, назад, надо сразу играть быстро вперед. Перехватили – и быстрый пас на ход форвардам. А там уже надежда на наших скоростных нападающих – Смолова и Полоза.

Сейчас слышны разговоры, что Новая Зеландия не создала нам проблем, и, мол, боязно за нашу команду в игре с Португальцами. А мне не боязно! Мы знаем, что наша команда не самая выдающаяся, но в последнее время она коллективно здорово прибавила. Команда выдала хорошую серию по игре и по результату. Победы над Венгрией, Новой Зеландией и ничья с Чили позволили ребятам почувствовать себя увереннее. И это очень важно.

Я уже упомянул Полоза, но ведь он и Ерохин в последнее время в «Ростове» играли именно в такой футбол – ловили соперников на быстрых контратаках.

Сборные России и Португалии в рамках Кубка Конфедерации встретятся сегодня на стадионе «Спартак». Начало в 18.00.

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Матч

Россия - Португалия

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

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