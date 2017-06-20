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Агент Олег Шигаев: Футбольные клубы должны слезть с бюджетной иглы

Анатолий Горсков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Агент Олег Шигаев: Футбольные клубы должны слезть с бюджетной иглы
Фото: «Советский спорт»

В ближайшие дни будет сформирован календарь Профессиональной футбольной лиги сезона 2017/18. Футбольный агент Олег Шигаев в интервью «Советскому Спорту» поделился своим видением ситуации, говоря о шансах команд.

- Олег, недавно Вы заявили, что ПФЛ требует серьезных реформ, и чем скорее это произойдет, тем лучше для российского футбола. Что не устраивает в нашем втором дивизионе и почему?
- Самое главное, что не устраивает - это сокращение команд. Каждый год их становится все меньше и меньше. Яркий пример-это зона «Восток», где осталось всего шесть команд. Год назад о ФНЛ думали три клуба — «Сахалин», «Чита», «Динамо» из Барнаула. В итоге «Сахалин» и «Чита» пересмотрели планы в декабре, а Барнаул, где есть определенные возможности, если говорить о ФНЛ, просто не решил спортивную задачу. В ближайшем сезоне, только «Сахалин» ставит задачу повышения в классе. Вообще, зона «Восток» - самая проблемная в ПФЛ. Турнир умирает. Почти повсеместно - полная стагнация. Интерес к игре в громадном регионе, если его команда не играет в ФНЛ, падает. Именно «Восток» заставляет говорить о реформах. Где-то и менеджмент даёт о себе знать, некомпетентность руководителей.

- В том состоянии, что сейчас дивизион «Восток», долго ли он протянет?
- Не думаю. Если раньше все этим дивизионом восхищались, то сейчас все наоборот. Большие проблемы с финансированием. По полгода не платят зарплаты. Футболисты не могут содержать свои семьи. В тайге никому футбол не нужен? Если перевести Барнаул и Омск в «Урал-Приволжье», о чем они уже второй гол заявляют, а оставить на «Востоке» только дальневосточные команды, то это сыграет на пользу дивизиону. Команды не  будут тратить деньги на долгие переезды. Давно хотят подняться в дивизион дальневосточные команды из КФК, которые сейчас не готовы к дальним переездам. Я знаю, что «ДСИ», Белогорск и «Распадская», готовы выступать во втором дивизионе, но при условии, что Омск и Барнаул будут, условно говоря, в другой зоне. На «Востоке» сейчас нет частных команд, сокращение бюджетного финансирования серьезно отразилось на командах дивизиона. Между сезонами перерыв месяц, между кругами - 6-7 месяцев. Как вы думаете, это нормально? Более того, все собираются за 3-4 недели до старта весеннего отрезка чемпионата. Тренируйтесь люди, где хотите. И для кого такой футбол? 

- А где сейчас больше всего частных футбольных клубов в ПФЛ.
- На «Юге», «Западе» и «Центре».

- В зоне «Запад» произошла очередная футбольная трагедия – перестал существовать частный футбольных клуб «Солярис». Сейчас стало тяжело содержать команды даже второй лиги? Тот же «Солярис» имел отличный пиар и спонсоров.
- Такие команды во второй лиге были всегда. Которые из ниоткуда появились и туда же ушли. Приходят инвесторы, которые грезят фантастическими задачами, но при первых же проблемах и невыполнении поставленных задач, бросают команду. Таких примеров полно. «Солярис» была команда, у которой были деньги, но после смерти Сергея Шустикова, у команды не заладилось, они потеряли шансы на повышение. Предположу, что если б они вышли в ФНЛ, то она бы существовала до сих пор и ставила новые задачи и у нее появились бы новые спонсоры, возможно. Как только стало понятно, что клуб не сможет выполнить задачу повышения в классе, сразу распустили команду. Нужен результат здесь и сейчас.

- Самый сильный дивизион на данный момент?
- «Урал-Приволжье». Много команд, которые будут биться за повышение в классе: «Мордовия», «Нефтехимик», «Сызрань», «КАМАЗ». Плюс, в целом очень ровный по составу дивизион. Не откажутся от борьбы и Ижевск с Ульяновском. 

- Какие еще изменения должны быть в ПФЛ?
- Мое личное мнение, что клубы должны стимулировать приход спонсоров. Они должны уже слезать с бюджетной иглы и переходить на частный капитал. Например, «Мордовия». У команды есть отличные возможности: новый стадион, который примет матчи чемпионата мира, расположение города, очень неплохая база. Под эти условия можно приглашать и спонсоров и собирать команду, но в итоге команда за два года из премьер-лиги вылетела аж во вторую. Кроме этого, клубы  должны развивать свои футбольные школы и поддерживать молодых футболистов. С нового сезона на поле в составе команд ПФЛ будут выходить два игрока не старше 21 года. В прошлом сезоне был один игрок. Это пусть небольшой, но шаг вперед. Я считаю, что надо давать дорогу молодым и обкатывать их. Потому что если убрать это правило, то клубы для решения своих сиюминутных задач могут полностью отказаться от молодых игроков. Самое оптимальное: 2-3 молодых игрока должны выходить на поле в основном составе. Да, это искусственно, но во второй лиге это нужно.

- В европейских чемпионатах принята практика, когда подписывают молодых игроков и обкатывают их в низших дивизионах, в фарм-клубах. Вы бы разрешили выступать молодым легионерам в нашем втором дивизионе?
- Нет. Там уровень футбола и подготовки совершенно другой. Там страны «болеют» футболом, в отличие от нашей страны. Мы абсолютно не поддерживаем своих молодых футболистов и вкладываемся в детско-юношеский футбол.

- Ваши фавориты в борьбе за повышение в предстоящем сезоне?
- Зона «Юг»- «Армавир», зона «Центр» - «Арарат», зона «Урал-Приволжье» - «Мордовия», «Нефтехимик», «Сызрань», зона «Восток» - «Сахалин», зона «Запад» - «Текстильщик» Иваново.

- Последний вопрос. «Арарат» Москва-это клуб одного сезона или это серьезных перспективный проект на долгие годы?
- Некоторые называют такие команды «мыльным пузырем». Но это те же люди требуют больше частных клубов в стране. Парадокс (смеётся). Я считаю, что чем больше таких частых клубов, тем лучше для нашего футбола. У клуба серьезный бюджет и финансирование. Надеюсь, слова не разойдутся с делом, и команда будет выполнять поставленную задачу: «в премьер лигу за несколько лет».

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