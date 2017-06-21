Мануэл Фернандеш: Кто в сборной России остановит Роналду? Не представляю

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился мнением о сборных России и Португалии.

«НАДЕЮСЬ, МИРАНЧУКУ ДАДУТ ШАНС»

– Вы удивились ничьей Португалии с Мексикой?

– Не сказал бы. Да, после победы на Евро все рассматривали Португалию как фаворита, но Мексика очень хорошая команда. Все понимали, что игра будет тяжелой. Конечно, надеялся на победу. Но ничья – не какой-то большой сюрприз, так как разница в классе между Португалией и Мексикой не такая уж огромная.

– Какая сборная, Россия или Португалия, изменилась больше после Евро-2016?

– Если говорить о составе, мне кажется, ни одна из команд сильно не поменялась. Ключевые игроки остались прежними. Особенно это касается Португалии. Понятно, что в обе сборные были вызваны новички, но структура команд не изменилась.

– Фернанду Сантуш не рискнул сделать ставку на молодых игроков в первом матче. Как думаете, почему?

– Просто выбрал более опытных игроков на стартовый матч турнира. Первые игры всегда самые сложные, много эмоций. В таких матчах любая ошибка может предопределить исход матча.

– Андре Силва, Бернарду Силва и Желсон Мартинш – кто из молодых имеет больше всего шансов показать себя на Кубке конфедераций?

– Все зависит от их позиций на поле. Думаю, из всех трех больше шансов сыграть имеет Бернарду. В атаке у Португалии хватает вариантов, почти всегда играют одни и те же люди. А так как Бернарду – атакующий полузащитник, ему могут дать больше времени, чем Желсону и Андре.

– У сборной России есть молодые таланты?

– Кончено, одного лично знаю – Алексей Миранчук. Надеюсь, что ему дадут шанс показать себя в сборной.

«ПАТРИСИУ СИЛЬНЕЕ АКИНФЕЕВА»

– Все говорят, что Смолов – лучший российский футболист. Вы согласны?

– Смолов провел прекрасный сезон. Думаю, что звание самого важного игрока в сборной принадлежит ему по праву.

– Как сыграет Португалия с Россией – в тот же футбол, что и с Мексикой?

– Не видел первого матча. Но думаю, что Португалия не изменит своему стилю. Неважно, кто в соперниках, Россия, Мексика или новая Зеландия, сборная всегда показывает свой футбол.

– Кто из сборной России может остановить Роналду?

– Кто? Не представляю. Остановить Роналду невероятно сложно, но возможно. У некоторых это получалось.

– Руй Патрисиу сейчас сильнее Игоря Акинфеева? Или они на одном уровне?

– Думаю, в последнее время Патрисиу очень сильно прибавил, прогресс огромный. Считаю, что Руй лучше Акинфеева на данный момент, он более совершенный футболист.

– Ничья с Россией…

– Плохой результат, ведь у России будет четыре очка, а у Португалии только два. Нашей сборной необходимо побеждать. Иначе будем зависеть от матча России и Мексики. А это очень плохо.