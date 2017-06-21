Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Гаске6:3, 6:3Томич
Футбол  Краснодар5 : 1Черноморец
Футбол  Зенит1 : 2ЦСКА София
Футбол  Кайрат3 : 1Ордабасы
Футбол  Россия0 : 1Португалия
Футбол  Мексика- : -Новая Зеландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мы не футбольная страна. Смиритесь. Колонка Степана Чаушьяна

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Георгий Джикия
Георгий ДжикияФото: Gettyimages.ru

О том, как футбол находит отражение в околофутбольной жизни, и наоборот.

Мы вроде заполняем 45-тысячный стадион. Вроде как умеем петь гимн все вместе, наконец без видео-суфлера на экране арены. Все, включая футболистов за исключением Самедова и Джикии. Вроде как стараемся организовать волну…

Хотя да, тут как раз у нас и возникают проблемы. 45-тысячный стадион «Спартака» не смог организовать волну за все 90 минут встречи Кубка конфедераций с Португалией. Очень хотел. Старался. Но не смог. Был толчок, но волна начинала идти в два направления и быстро затухала. Два сектора вяло поднимали руки и все… Волны нет.

Так и наша сборная – старалась, но не могла. Хотя толчки были. Это и моторный Жирков на фланге. И Самедов, который регулярно создавал напряжение справа. И, конечно, Игорь Акинфеев, капитан команды, ее лидер. Его головокружительный сейв, спасение, если хотите, во втором тайме после удара головой, должен был вдохновить команду идти вперед. Игорь первым должен был броситься гнать своих партнеров на ворота соперника. Но нет. Он так и не покинул пределов штрафной. Так и сборная России не покинула своих рамок – рамок того, что от нее ожидают. Да что там, мы даже не нанесли ни одного удара в створ.

Мы, болельщики, наконец-то приходим на стадион в будний день в рабочее время. Мы наконец-то выкрашиваем лица в бело-красно-синий триколор, приносим флаги, пытаемся рисовать баннеры… Но ни на что большее, чем крики «Россия! Россия!» всем стадионом нас не хватает. Были попытки спеть «Катюшу», но они не дотянули даже до первого припева. Мы никак не можем сплотиться. У нас нет компаний численностью более десяти человек. Мы не поем песни перед стадионом, не общаемся в барах.

Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла Португалии

Так и команда. Вроде все делает правильно. И в пас играет, особенно во втором тайме. И через фланги защиту португальцев пытается прорвать. И по воротам бьет. Но все без толку. Как-то неорганизованно все это выглядит. Если Жирков летит по флангу – его никто не поддерживает в центре – ему некому отдавать пас. Если мы отнимаем мяч у соперника на своей половине поля, никто не устремляется в атаку, не открывается – приходится натужно выходить.

А еще в футбольной стране не уходят за десять минут до конца матча, особенно, если на табло не разгромный счет, твой соперник выигрывает всего 1:0. Все еще может измениться. А у нас – уходят. Не так массово, как на матчах «Спартака», но все же – покидают трибуны – бегут в метро, чтобы успеть да массового исхода, когда в дверях образуется пробка из людей.

Так и сборные обычно не бросают играть за десять минут до конца матча. Не перестают оказывать давление на ворота соперника, особенно, когда это получается. Мы почему-то перестаем. В последние десять минут мы отдали инициативу португальцам. Прессинг? Навал? Нет. Мы как-то смирились. Даже Акинфеев за две минуты до конца не пошел на угловой в чужую штрафную.

Думаете это все не взаимосвязано? Еще как взаимосвязано. Это как раз то, что делает обычную страну футбольной. Это психология. Это, если хотите, менталитет. Он у нас пока, как бы мы ни хотели этого, к сожалению, не футбольный.

«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия

Матч

Россия - Португалия - 0:1 (0:1)

Голы

Роналду 8 (0:1).

Состав

Россия: Акинфеев, Шишкин (Ерохин, 46), Кудряшов (Бухаров, 84), Джикия, Васин, Самедов, Головин, Комбаров (Полоз, 69), Жирков, Глушаков, Смолов

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Соареш, Герреру (Элизеу, 67), Гомеш, Силва Б., Силва А. (Перейра, 83), Карвалью, Силва А. (Мартинш, 78), Роналду

Предупреждения:

Глушаков, 27; Джикия, 73; Самедов, 76 - Пепе, 57; Силва Б., 72

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

21 июня 18:00, Спартак, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Санчес сможет сыграть за сборную Чили в матче с ГерманиейНападающий сборной Чили Алексис Санчес сможет сыграть с командой Германии в матче группового этапа Кубка конфедераций, несмотря на повреждение ноги, сообщил главный тренер чилийцев Хуан Антонио Пицци.Трансляция матча Россия – Португалия может установить национальный телевизионный рекордТрансляция матча Кубка конфедераций Россия – Португалия, скорее всего, установит национальный телевизионный рекорд.Мексика – Новая Зеландия. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии.Геннадий Зюганов: По португальцам сразу видно: не случайно они выиграли ЕвроЛидер КПРФ Геннадий Зюганов поделился мнением проходящем в России о Кубке конфедераций.Матч Россия – Португалия на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителейМатч второго тура группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Португалии в Москве на стадионе «Спартака» собрал 42759 зрителей.Поражение под аплодисменты. Сборная России проиграла ПортугалииПоражение под аплодисменты. Сборная России проиграла ПортугалииСборная России потерпела поражение от Португалии во 2-м туре группового турнира Кубка конфедераций.Роналду – лучший игрок матча Россия – ПортугалияЛучшим футболистом матча Кубка конфедераций Россия – Португалия (0:1) признан форвард португальцев Криштиану Роналду. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – Португалия«Играли плохо, но не стыдно». Лучшие твиты по матчу Россия – ПортугалияВ среду в Москве прошел матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1).Гол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийГол Роналду принес Португалии победу над Россией на Кубке конфедерацийМатч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными России и Португалии завершился победой португальской команды. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу действующих чемпионов Европы.Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 годуНападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду догнал форварда «Барселоны» аргентинца Лионеля Месси по количеству голов за клуб и сборную в нынешнем году, сообщает «Газета.ru».Эмре Джан: Чили называют фаворитом, но кто сильнее - увидим на полеПолузащитник сборной Германии Эмре Джан поделился ожиданиями от встречи с командой Чили на групповом этапе Кубка конфедераций.«Получил удовольствие от СССР». Австралиец – о второй поездке в нашу страну«Получил удовольствие от СССР». Австралиец – о второй поездке в нашу странуГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу вспомнил, как приезжал в СССР 32 года назад, и не забыл о завтрашней игре с Камеруном.Видео гола Роналду в матче Россия – ПортугалияСегодня в Москве прошел матч второго тура Кубка конфедераций между сборными России и Португалии (0:1).Йоахим Лев: Чили – непредсказуемая гибкая командаГлавный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился ожиданиями от встречи с командой Чили на групповом этапе Кубка конфедераций.Россия – Португалия – 0:1. Как это былоРоссия – Португалия – 0:1. Как это былоВ матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная России сыграет с командой Португалии.Россия – Португалия. Накануне матча Кубка конфедерацийРоссия – Португалия. Накануне матча Кубка конфедерацийСледим за игрой, после которой команда Станислава Черчесова может выйти в плей-офф.Овечкин посетит матч Россия – ПортугалияНападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин посетит матч Кубка конфедераций между сборными России и Португалии.Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2Верим в Россию, ставим на Чили. «Гонка за золотом» – тур 2Эксперты «Советского спорта» продолжают «Гонку за золотом» на Кубке конфедераций-2017.Акинфеев стал рекордсменом сборной РоссииАкинфеев стал рекордсменом сборной РоссииМатч против сборной Португалии станет для Игоря Акинфеева 100-м матчем за сборную России.Тренер сборной Австралии: Следили за сборной Камеруна еще на Кубке африканских нацийГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился мнением о предстоящей игре против сборной Камеруна.
Футбол
Геннадий Зюганов: По португальцам сразу видно: не случайно они выиграли Евро
Футбол
Роналду – лучший игрок матча Россия – Португалия
Футбол
Роналду догнал Месси по количеству голов за клуб и сборную в 2017 году
Футбол
18-летний форвард Мбула перешел из «Барселоны» в «Монако»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Португалия
Португалиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости