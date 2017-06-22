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«Вы видели, кто за него голосовал?» Как Бобровский стал лучшим вратарем мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Вы видели, кто за него голосовал?» Как Бобровский стал лучшим вратарем мира

Сергей Бобровский второй раз за карьеру получил «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. В истории российского хоккея такого не было никогда.

Обладателя «Везина Трофи» определяют генменеджеры клубов НХЛ. Так вот, 25 человек из тридцати проголосовали за Бобровского, четверо поставили его на второе место и кто-то один – на третье. Потрясающий сезон вратаря «Коламбуса» признали все. Никакой интриги тут не было.

Кроме того, Бобровский возглавил символическую сборную сезона. Также в нее вошли защитники Брент Бернс и Эрик Карлссон, форварды Коннор Макдэвид, Патрик Кейн и Брэд Маршан.

Вторая символическая сборная – вратарь Брэйден Холтби, защитники Виктор Хедман и Данкан Кит, нападающие Сидни Кросби, а также Артемий Панарин и Никита Кучеров. Так российских хоккеистов снова отметили.

Еще был шанс у форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко получить «Леди Бинг Трофи», но главным джентльменом лиги признали Джонни Гудро из «Калгари». Тарасенко об этом знал, поэтому в Лас-Вегас даже не приехал.

И не забудем, что Сергей Бобровский был номинирован на «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона. С российскими вратарями этого тоже никогда не случалось. Но там шансов не было – Боб стал третьим в голосовании, а капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вчистую убрал капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Нет смысла спорить, что Кросби – лучший хоккеист мира. Об этом говорят два Кубка Стэнли и два «Конн Смайт Трофи» (самый ценный в плей-офф), которые он взял за последний календарный год. Даже ведущий церемонии – актер Джо Манганьелло, родившийся в Питтсбурге, в начале церемонии подошел к Гари Бэттману и предложил ему уступить свое место Кросби, потому что тот великолепен. Комиссар НХЛ без раздумий встал и поменялся креслами с Сидом. В каждой шутке есть доля правды – может, однажды Кросби возглавит лигу, кто знает?

Но по итогам регулярного чемпионата, а именно за них давали сейчас большинство призов в Лас-Вегасе, весь банк сорвал Коннор Макдэвид. Он получил не только «Харт Трофи», но и «Тед Линдсей Эворд», то есть самым ценным его признали не только журналисты, но и игроки.

«Хорошо, что ко мне пишущая пресса не имела отношения», - с улыбкой ворчал Джон Торторелла из «Коламбуса», который часто воюет с журналистами на пресс-конференциях. Тренером года («Джек Адамс Трофи») его признали телевизионщики.

Брент Бернс из «Сан-Хосе» стал лучшим защитником, Дэвид Пойл из «Нэшвилла» - лучший генменеджер, Остон Мэттьюз из «Торонто» - лучший новичок, Патрис Бержерон из «Бостона» - лучший форвард оборонительного плана… Никаких сенсаций мы не увидели.

В конце церемонии на сцену вышел Уэйн Гретцки и объявил, что «Харта» получает Макдэвид, которого даже поместили на обложку компьютерной игры НХЛ-2018, и этому была посвящена отдельная номинация.

Коннор Макдэвид в НХЛ – как Сергей Мозякин в КХЛ. Такой же герой вечера. Только наш форвард на 16 лет старше, и с ним хотел сделать селфи не Манганьелло, а Михаил Галустян, вот и вся разница.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО «ВЕЗИНА ТРОФИ»

1. Сергей Бобровский (Коламбус) – 138 (25-4-1)

2. Брэйден Холтби (Вашингтон) – 87 (4-21-4)

3. Кэри Прайс (Монреаль) – 19 (0-2-13)

4. Кэм Тальбо (Эдмонтон) – 17 (1-2-6)

5. Деван Дубник (Миннесота) – 8 (0-1-5)

6. Мартин Джонс (Сан-Хосе) – 1 (0-0-1)

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