А мне стыдно. Михаил Борзыкин – о классе сборной России

Обозреватель «Советского спорта» разбирает матч Россия – Португалия.

Читаю отзывы и понимаю: миссия нашей команды на Кубке конфедераций – проигрывать матчи достойно. Хотя я и не знаю, что это такое, и не уверен, что слово «достойно» уместно в описании первого тайма. Обсуждение игры, обратите внимание, скатилось до уровня «стыдно – не стыдно». И если чувство стыда не обжигает, то вроде как все в порядке. Гуляем! Судя по реакции, так и есть. «Проиграли чемпиону Европы», «всего 0:1», «во втором тайме выглядели неплохо» – убеждает себя население соцсетей.

Им не стыдно. Мне – немного. Это чувство было бы сильнее, не разочаруйся я в сборной давным-давно.

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Стыдно за то, что в матче года сборная перегорела и не понимала, что делать. Может быть, игроки начитались экспертов, которые призывали контратаковать; о том, что Португалия Фернанду Сантуша сама охотно контратакует, это ее нынешний стиль, эксперты, конечно же, не знали. Но даже если это и был план на игру, он рухнул на 8-й минуте. И все оторопели. Теперь надо было идти в позиционную атаку, оставив за спиной Роналду, и прекрасно понимая, что шансов расшатать оборону соперника немного.

По первому тайму сложилось впечатление, что сборная России ожидала увидеть что-то другое. И когда ощутила уровень сопротивления и осознала, что все задуманное ею не работает, впала в состояние грогги. Отсюда обрезы, потери мяча на ровном месте и неживые фланги. Вот роль психологии. Хотя парни поплыли еще до гола. Разве соперник сочинил какую-то сумасшедшую комбинацию с ударом в «девятку» с 77 метров? Нет. Кудряшов в «Ростове» выносит такие мячи в десяти случаях из десяти. Но вчера ошибся.

* * *

Стыдно за то, что в нашей огромной стране на столь важный матч не нашлось опорника лучше Шишкина. Который и не опорник вовсе. Шишкин почти не ошибался. Но лишь потому, что мяч не шел с ним на контакт. Сборная предпочла играть без Шишкина – видимо, тоже не поняла хитрой задумки тренерского штаба. Опорник должен вести игру, в любой команде это стержневая фигура; на нем первый пас для своих и отбор для чужих. Если он не выполняет свои функции, это бьет по всей команде, разрушает структуру игры.

Заменив Шишкина в перерыве, Черчесов признал свою ошибку. Не того поставил. Будь Черчесов смелее, то, наверное, заменил бы и Глушакова. Тандем опорников выиграл всего 33% единоборств. Глушаков 4 раза потерял мяч (больше только Смолов). А в прошлом матче – 6 раз (больше никто). Опорник должен сохранять мяч, а не терять его. Тем более так – обрезая всю команду. Денис явно устал – главным образом, психологически – отдохнуть бы ему. Но кому играть? Зобнина потеряли. Кузяева и Денисова не вызвали.

Действия Глушакова (46% брака)

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Стыдно за то, что против прагматичной сборной Португалии наша команда вышла с таким количеством игроков оборонительного плана – и все равно умудрялась допускать дикие позиционные ошибки и пропускать мячи за спину. За 18 секунд до пропущенного гола Кудряшов встретил (точнее, обозначил борьбу) Роналду на половине поля португальцев. Смотрел на него, держался рядом – и все равно упустил в самый важный момент. И потом упускал еще не раз. Плотности в обороне, на которую рассчитывал Черчесов, не было.

Некоторые цифры не поддаются объяснению. Кудряшов выиграл 21% единоборств, Васин – 29%. И это при том, что для центральных защитников норма – 60-75%. Именно столько набрал, например, Пепе (69%). И столько было у наших в прошлом матче; тогда Васин вообще выиграл в воздухе 13 дуэлей из 13. Сравнительно неплохие цифры у Джикии – 56%. Это на 24% больше, чем в среднем по больнице… Бог с ним, с футболом кружевным. Боритесь! Но даже здесь соперник оказался на несколько порядков сильнее.

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Стыдно за то, что лучший российский нападающий на фоне сборной Португалии с 35-летним Алвешом и 34-летним Пепе предстал испуганным, беспомощным мальчишкой. Тут цифры еще круче: три выигранных единоборства из 30, ноль удачных обводок, ноль точных ударов из пяти, 69% брака во всех действиях. Пенсионер Пепе выиграл у нашей звезды, рвущейся покорять Европу, 9 единоборств из 10. Пенсионер Алвеш – 6 из 8. В матче с Новой Зеландией Смолов вступил в борьбу 34 раза, выиграв ровно 50% дуэлей.

С выходом Ерохина во втором тайме сборная фактически перешла на игру с двумя нападающими. Ерохин, атакуя из зоны правого инсайда, стягивал силы на себя, что давало Смолову немного простора. Собственно, четыре удара из пяти Федор нанес именно после перерыва. Сборная стала развивать атаки через фланги и навесы. Но Бухаров, наиболее полезный в такой игре, почему-то вышел только за десять минут до финального свистка. За эти десять минут Бухаров выиграл столько же единоборств, сколько Смолов за 90.

Действия Смолова (69% брака)

Во втором тайме командная игра действительно преобразилась: мяч стал ходить лучше, в комбинациях появилась мысль, панический страх отступил. Будем объективны: после перерыва уже не было той безнадеги, что в первом тайме, все замены и решения (перевод Головина на позицию Шишкина) Черчесова изменили игру. Но тут же встает вопрос: это мы прибавили или прагматичные португальцы перестали давить? Да и удачные замены можно трактовать по-разному. Тренер молодец. Но он ошибся со стартовым составом.

* * *

А еще стыдно за то, что многие вчерашнюю игру называют достойной. Дожили. Достойно проигрывала сборная Исландии на прошлогоднем чемпионате Европы. А сборная России, поддерживаемая 42 тысячи зрителей, выдала беспросветный, откровенно трусливый первый тайм и за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот. Есть ли шансы с Мексикой? Пусть на этот вопрос отвечают оптимисты – те, кому не стыдно.

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