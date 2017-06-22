Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный0:6, 6:3, 3:6Рублев
Футбол  Спартак2 : 1Чертаново
Футбол  Локомотив1 : 1Рудар Веленье
Футбол  Ростов0 : 1Видеотон
Футбол  Камерун1 : 1Австралия
Футбол  Германия1 : 1Чили
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Английские СМИ будут в шоке. Три вывода по матчу Германия - Чили

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Английские СМИ будут в шоке. Три вывода по матчу Германия - Чили
Фото: Gettyimages.ru

Почему английских детей на время Кубка конфедераций лучше убирать от телевизоров, звериные инстинкты чилийцев и что утаивает Немецкий футбольный союз – все это в репортаже корреспондента «Советского спорта» с матча второго тура Кубка конфедераций Германия – Чили (1:1).

МАРСЕЛЯ НЕ ПОВТОРИТСЯ

Английские СМИ будут в шоке, увидев, как толпа российских болельщиков… всего лишь мило фотографировалась с мексиканскими, а спустя три дня – и с чилийскими фанатами. Вторым, кстати, очень идут ушанки в цветах российского флага. Оказывается, даже наш скрытный народ можно растормошить карнавальными танцами и костюмами. Подтанцовывать не обещаем, но подпевать будем. 

Британцев наверняка безумно удивит, что в России есть не только чернокожие болельщики, но и чернокожие волонтеры. А никакого расизма нет и быть не может. Хотя бы потому, что корни этого явления идут не из России. Для настоящей - без купюр - ненависти на почве цвета кожи просто нет предпосылок. Наоборот, наших родителей учили, что где-то в далекой Америке угнетают права, извиняюсь, негров. И те, как честные комсомольцы, хотели приютить несчастных у себя дома. Было, было такое.

А кому-то может показаться неожиданным, что при подходе к стадиону болельщиков встречали игрой на скрипке. И не один-два музыканта, а целый мини-оркестр с дирижером. Или то, что холодные и хмурые русские могут быть самым радушным народом в мире. Таким, каким даже для соотечественников, если честно, бывают редко. 

Пусть Россия не футбольная страна в самом безумном смысле. У нас люди при виде мяча не начинают играться им, жонглировать. Хотя вокруг «Казань Арены» перед матчами в разных местах куражились местные фристайлеры – и любой желающий мог попасоваться вместе с ними. Но за два дня я увидел подобное только однажды. Думается, в какой-нибудь Бразилии или Испании спонтанные футбольные матчи организовывались бы постоянно.

Что ж, зато мы лучше всех можем организовывать турниры. Казань в этом плане яркий пример. В течение этой недели никаких вопросов к организаторам не возникло. А перед матчем Германия – Чили появился только один: где немцы? Чтобы, найти их, надо было действительно постараться.

И последнее: понятно, что марсельское побоище - вина, в том числе и российских болельщиков. Но это показатель не народа, а тех, кто организовывал турнир, и работы полиции. В России, есть уверенность, такого не повторится.

ЧИЛИЙЦЫ – ЗВЕРИ

В хорошем смысле слова - звери. И гимн пели так, будто впереди не 90 минут футбольного матча, а битва за независимость – громко, рьяно, духовито. И играли также. Вцеплялись в каждое единоборство, не жалея ни свои голеностопы, ни немецкие. Рядом с Видалемпросто проходить было страшно – не то, что с мячом и на скорости.

А, помните, как мы посмеивались над российскими защитниками после товарищеского матча с Чили, мол, Санчес только вышел – и сразу сделал гол? Но точно также сдержать чилийца первое время не могли и немцы. Даже вдвоем. Все, что было в их силах – ждать, когда Санчес разойдется настолько, что полезет на троих-четверых, чтобы только тогда его накрыть.

Но сила чилийцев не в звездных игроках. А в том, что они какие-то чумовые – злые, агрессивные, но при этом, как и все южноамериканцы, техничные, смелые. Прав был главный тренер сборной Германии Лев: у них любой может забить, а спустя пару минут вырвать мяч в каком-то космическом подкате.

НЕМЦЫ – ЕСТЬ НЕМЦЫ

Йоахим Лев привез на Кубок конфедераций второй состав, да и с ним обещал проводить насыщенную ротацию. «Результат не настолько превалирует над нашими целями», - сказал он на пресс-конференции. Но в похожей ситуации немцы были и перед ЧМ-2010. В итоге мало кому известные Мюллер, Кроос, Озил, Нойер взяли и «грохнули» англичан и аргентинцев, а через четыре года – вообще всех.

Матч с Чили, командой, которая чуть не завершила международную карьеру Месси, выиграв у него два финала Кубка Америки, был идеальной возможностью понять: насколько этот немецкий резерв крут. В перспективе. Понятно, что Дракслер из ПСЖ, Мустафи из «Арсенала», Киммих, которого в «Баварии» считают вторым Ламом, Тер Штеген из «Барселоны», это уже уровень. Но в сборной до этого момента они были на вторых ролях. И, увидев их в деле против топ-сборной (а Чили теперь именно такая: здравствуй, о, дивный новый мир) стало бы ясно: насколько прочен запас прочности у немцев.

И он – колоссален. Россия, лишившись Дзагоева и Зобнина, заметно теряет в качестве. Немцы – тоже, но при этом умудряются оставаться топ-сборной. И это удивительно: РФС стабильно раз в несколько лет подписывает соглашения о сотрудничестве с Немецким футбольным союзом. Так, где же наши люди в ПСЖ, «Арсенале» и «Барселоне», которых бы мы считали резервом сборной? Или утаивают что-то немцы?

Но сборная Чили была лучше – нацеленнее и интереснее. Хотя смять отряд из хоффенхаймов и байеров она не смогла. Первой забила – да, снова не удержали Санчеса. Затем оглушила немцев звоном перекладины после удара Варгаса. Но немцы оклемались. Пусть не было привычного контроля мяча, прессинг порой распадался, но, в целом, ощущалось, что играли равные команды.

И в концовке тайма Джан, Хектор и Штиндль организовали ограбление по-немецки: быстрый прорыв по центру, пас в край штрафной, откуда мяч направился прямо в ногу того самого Штиндля. Но главное, что удалось немцам – это остудить пыл чилийцев. К концу второго тайма воинственности у них заметно поубавилось. И, казалось, ничья их вполне устроила.

Матч

Германия - Чили - 1:1 (1:1)

Голы

Санчес 6 (0:1). Штиндль 41 (1:1).

Состав

Германия: тер Штеген, Мустафи, Гинтер, Зюле, Хектор, Киммих, Джан, Дракслер, Горецка, Руди, Штиндль

Чили: Эррера, Хара, Медель (Диас П., 71), Босежур, Исла, Видаль, Диас М., Арангис (Силва, 89), Эрнандес, Санчес, Варгас (Родригес, 82)

Предупреждения:

Штиндль, 20; Руди, 60 - Санчес, 64; Босежур, 79

Судья:

Алиреза Фагани (Иран)

Место и дата

22 июня 21:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Санчес - лучший игрок матча Германия – ЧилиЛучшим игроком матча Кубка конфедераций Германия – Чили (1:1) был признан нападающий чилийцев Алексис Санчес. Об этом сообщает официальный твиттер турнира.Германия и Чили сыграли вничью на Кубке конфедерацийМатч второго тура группового турнира Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили завершился победой немецкой команды. Итоговый счет матча – 1:1.«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группы«Читал о Слуцком. Будет трудно». Австралийцы обсудили тренера и выход из группыКэйхилл доволен ничьей с Камеруном, игрок Чемпионшипа ждет встречи со Слуцким, а капитан сборной готов остановить Санчеса и компанию.«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил Россию«Плохо о России говорят те, кто тут не был». Камерунец по-русски похвалил РоссиюВ Краснодаре и Грозном за Камерун переживать должны особенно – там играет защитник Адольф Тейку, который недолго играл в этих городах.Защитник сборной Австралии Миллигэн: Постараемся сдержать чилийских форвардовЗащитник сборной Австралии Марк Миллигэн поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).Полузащитник сборной Камеруна Сиани: В Петербурге мы попадали в пробки, в Москве все прошло гладкоПолузащитник сборной Камеруна Себастьян Сиани поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).Полузащитник сборной Австралии Ирвин: Слуцкий сможет привнести в Чемпионшип что-то хорошееПолузащитник сборной Австралии Джексон Ирвин поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).«Русские выбрали нас!» Тренер Камеруна доволен петербургскими болельщиками«Русские выбрали нас!» Тренер Камеруна доволен петербургскими болельщикамиТренеры Австралии и Камеруна после очного матча говорили о преимуществе своей команды и отмечали сложность следующей игры.Защитник сборной Камеруна Тейку: Для меня Россия всегда была хорошей странойЗащитник сборной Камеруна Адольф Тейку поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).Тим Кэйхилл: Почему бы Австралии не обыграть Чили?Полузащитник сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).Британская компания опровергла причастность к инциденту с болельщиками в КазаниБританская медиакомпания Bigballs Media опровергла причастность сотрудников к инциденту с пиротехникой в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе компании.В МВД Татарстана подтвердили факт изъятия файеров у английских фанатовВ Казани у сотрудников британской медиакомпании Bigballs Media изъяли пиротехнические средства. Об этом RT сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Татарстан.Германия – Чили. ОнлайнВ матче второго тура группового этапа Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Чили.Защитник сборной Австралии Райт: На таком уровне даже Камерун наказывает за мелкие ошибкиЗащитник сборной Австралии Бэйли Райт поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).Камерун и Австралия сыграли вничью, Роналду будет доказывать свою невиновность, Манолас может перейти в «Зенит». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Тренер сборной Камеруна: Россиянам нравится, как мы играем и боремся на Кубке конфедерацийГлавный тренер сборной Камеруна Уго Броос поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).Андре Замбо – лучший игрок матча Камерун – АвстралияЛучшим игроком матча Кубка конфедераций Камерун – Австралия (1:1) стал полузащитник камерунцев Андре Замбо Ангисса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Тренер сборной Австралии: Мы делаем небольшие ошибки, которые стоят нам дорогоГлавный тренер сборной Австралии Ангелос Постекоглу поделился впечатлениями от матча против Камеруна (1:1).Андре Замбо-Ангисса: В матче против Германии сделаем все для победыЗащитник сборной Камеруна Андре-Франк Ангисса поделился впечатлениями от матча против Австралии (1:1).Германия – Чили. Стартовые составыСтали известны стартовые составы команд в матче Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили.
Теннис
Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лондоне
Футбол
Камерун и Австралия сыграли вничью на Кубке конфедераций
Теннис
Шарапова сыграет в командном турнире World Team Tennis
Футбол
Роналду не собирается выплачивать 14,7 млн евро испанским налоговикам и будет доказывать свою невиновность
все новости
Чили
Чиликалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Кубок конфедераций
Кубок конфедерацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости