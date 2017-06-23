А если отменят? Риски при организации массовых спортивных мероприятий

Footboat продолжает курсировать по водной глади Москвы-реки, а «Советский спорт» одну за другой проводит деловые встречи. На сей раз темой очередного круглого стола стали эксклюзивные формы страхования, которые появились на российском рынке совсем недавно. В частности о страховании рисков отмены или переноса соревнования. «Советский спорт» пересказывает слова спикеров круглого стола, которые не раз сталкивались с различными страховыми кейсами на практике.

Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting, соосновательIRONSTAR/ROSA RUN

- Хочу сказать спасибо «Советскому спорту» за организацию этого круглого стола. Тема, которую вы затронули, впервые поднимается на таком уровне. Люди, работающие в сфере страхования не раз сталкивались с отменами, переносами, сбоями в организации соревнований и рисками, которые невозможно предусмотреть. Я представляю компанию, которая занимается организацией любительских соревнований, но так же в нашем портфеле есть финал Кубка Европы по триатлону – там участвовали профессионалы. Это был абсолютно новый опыт для нас, состязания такого масштаба Россия принимала впервые, поэтому по многим вопросам мы сотрудничали с западными коллегами и это дало нам много знаний.

Специализируясь на любительских соревнованиях, могу сказать, что 99% проводимых в России мероприятий подобного характера, не застрахованы. Если речь идет о международных стартах, то страхование является обязательной частью контракта, таким образом, большую часть рисков организаторы берут на себя. Организация соревнований по триатлону всегда связана с перекрытием или закрытием чего-либо: водных акваторий, федеральных трасс и т.д. Поскольку мы регулярно проводим наши состязания в тех местах, где так или иначе появляются первые лица государства или проводятся иные общественные мероприятия, наша команда учитывает риски отмены или переноса стартов. Мы закладываем не менее полугода на подготовку и согласование документации во всех инстанциях, чтобы исключить вероятность форс-мажора.

Однако даже с учетом этого все равно остаются какие-то риски, чаще всего, страхуемые. В таких случаях мы ведем двустороннюю работу с нашими страховыми партнерами, которые предоставляют услуги не только нам (организаторам), но и нашим участникам. Кроме того, в нашем бизнесе мы развиваем консалтинговое направление и работаем с организаторами других соревнований по триатлону, делимся с ними своим опытом, объясняем риски, связанные с трассами. Так вот, нас вроде бы слушают внимательно почти все, однако все равно в 50% случаев у наших клиентов по тем или иным причинам сокращаются маршруты. Волны, буи уплыли в открытое море, не получены подписи от ФСБ, ФСО и МЧС – случаи бывают разные.

В триатлоне мы работаем с живыми людьми и не имеем права подвергать их здоровье опасности. Но, как я уже сказал, российские соревнования практически никогда не страхуются, потому что у организаторов просто нет на это денег. Никто их за это не ругает, мало того, никто даже не проверяет, было ли мероприятие застраховано. Как правило, об этом узнают только когда произошла трагедия – не дай бог что-то случается с участником, и тогда следственные органы начинают проверку, в ходе которой выясняется, что мероприятие было организовано с огромным количеством нарушений.

Поэтому на всех мероприятиях IRONSTAR соревнуются только застрахованные участники. Мы никого не допускаем без однодневной страховки, которая покрывает триатлон, не менее, чем на 100 тысяч рублей. Законом прописано только наличие медицинской справки, которая элементарно покупается в интернете, но мы вводим дополнительные требования по страхованию. Это наш внутренний регламент.

Дмитрий Шишкин, начальник управления страхования ответственности. СПАСО «Ингосстрах»

- Действительно, большая часть российских спортивных мероприятий не страхуется. Если речь идет о международных соревнованиях, и контракт содержит в себе пункт о необходимости страхования, тогда наши спортивные федерации заключают соответствующие договора. Но если этого пункта нет, и даже если они понимают все риски и хотят застраховать событие, они все равно не могут это сделать. В бюджет это не закладывается, денег не хватает, а потом приходит Счетная палата и начинает задавать вопросы: «а откуда у вас эти деньги? А зачем вы их потратили?» и т.д. То есть если что-то случится с участником, отвечать будет организатор, но застраховаться от этого он не может, потому что государство бьет по рукам.

При этом 80% организации, которые все-таки заключают договора страхования, страхуют только риски гражданской ответственности перед посетителями мероприятия и спортсменами, принимающими участие в соревнованиях.

Страхование отмены спортивного события – достаточно эксклюзивная вещь в России. Олимпиада в Сочи была застрахована по отмене, чемпионат мира по хоккею-2016 тоже, а вот чемпионат мира по футболу-2018 сейчас страхует на Западе ФИФА, потому что они понимают всю сложность политической ситуации и знают, что не смогут заставить наш оргкомитет принять риск отмены.

В случае крупных международных соревнований очень сложно застраховать даже гражданскую ответственность организатора, потому что в таких случаях речь идет о сотнях миллионов долларов, которых на российском страховом рынке просто нет. Всегда нужно западное перестрахование. Подготовка такого страхования занимает год-полтора, поэтому организаторы должны понимать, что по щелчку пальцев никто не сможет организовать это покрытие. Поэтому к процессу страхования нужно подходить сильно заранее, если речь идет о крупных международных соревнованиях.

Анна Тулянкина, начальник отдела страхования индустрии гостеприимства и культурных ценностей ООО «Абсолют Страхование»

- Нужно понимать, что ни один страховщик не сможет принять на себя риск, связанный с прямым нарушением норм законодательства. Летом прошлого года в Москве был отменен крупный музыкальный фестиваль из-за того, организаторы проигнорировали предписание противопожарной инспекции о наличии нарушений. Соответственно такой случай не считался бы страховым, потому что имело место прямое нарушение законодательства. Также не страхуются риски, связанные с нарушением договорных обязательств. Все остальные риски, в том числе, связанные с невозможностью доступа к площадке, а также причинением вреда здоровью посетителей и участников, покрываются.

К слову, случаи применения допинга среди спортсменов не покрываются страховкой, потому что в страховании есть важный принцип – страховой случай не должен быть запланированным, должен быть фактор внезапности. Если спортсмен со своей командой целенаправленно идет на употребление запрещенных веществ, это его риск, и он не может быть отнесен к ответственности страховой компании.

Не попадают под страховое покрытие и санкционные риски. Так складывается мировая практика, ни одна страховая компания не может взять на себя ответственность за отмену мероприятий по каким-то политическим мотивам.

Александр Протоколитов, генеральный директор ООО «МАИ Страховые брокеры»

- У крупных международных соревнований всегда высока коммерческая составляющая, к ним приковано внимание не только телевидения, но и большого количества зрителей. В связи с чем, количество рисков постепенно множится. Один из них – угроза терроризма. Соответственно, рынок страхования начал реагировать на эти риски, предлагая уникальные страховые продукты. Пионерами в этой области являются страны Запада – Великобритания, а также США.

Если говорить о больших спортивных мероприятиях, которые в мировой практике были впервые застрахованы от отмены – это Олимпиада в Афинах-2004. Это первая летняя Олимпиада после террористической атаки на США 11 сентября 2001 года. Объем ответственности страховых компаний в этом случае составил порядка 200 миллионов долларов. С течением времени объем ответственности страховщиков по таким полисам существенно вырос. Одна компания не способная выдать один такой большой полис, ее собственных средств не хватит для покрытия рисков, поэтому здесь очень важен вопрос перестрахования рисков отмены в дальнейшем.

Необходимость введения такого рода страхования объясняется высокой стоимостью телевизионных прав и теми рисками, которые несут компании, покупающие эти права. Также есть пример с зимней Олимпиадой в Турине, где не хватало снега для проведения соревнований. Организаторам пришлось засыпать трассы искусственным снегом, из-за чего они понесли финансовые потери, которые также покрывались полисом страхования, в который был внесен пункт о минимизации ущерба от вероятной отмены соревнования.

Другой пример – в 2005 году в США прошел ураган «Катрина», практически уничтоживший город Новый Орлеан. В течение года местный стадион для американского футбола не мог функционировать, потому что был сильно поврежден. Соответственно, команда из Нового Орлеана была вынуждена использовать другую арену и несла из-за этого расходы. Это также покрывалось страховым полисом.

Другая история связана с гражданской ответственностью организатора в той же Америке. Ни для кого не секрет, что там очень развит студенческий спорт. Так вот, во время баскетбольного матча между колледжами один из игроков выполнил слэм-данк, а затем упал на пол и получил травму спины. Выяснилось, что конструкция щита и кольца не соответствовали современным нормам. Основание корзины было жестко прикручено к щиту и не имело демпфирующего элемента. В результате против университета, который принимал этот матч, был подан судебный иск, как против организатора соревнований, который был в итоге удовлетворен. Они установили кольца ненадлежащей конструкции, что привело к травме одного из участников.