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Валерий Масалитин: Не буду ругать сборную за вылет, таков наш уровень на сегодня

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Игроки сборной России
Игроки сборной РоссииФото: Gettyimages.ru

Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Мексики в 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций.

– Мы должны воспользоваться своими шансами, – говорит Масалитин. – Мексика великолепно играет в атаке, они любят это делать. Сборную России ждет очень тяжелый матч, который не сравнится с игрой против португальцев. 

Какие слабые стороны у этой команды? Есть некоторые проблемы в середине поля. Если наши игроки сыграют в полную силу, мы сможем завладеть инициативой. Вообще, мексиканцы придерживаются того принципа, что лучший способ победить – это идти вперед. В таком случае у нас будет возможность поймать их на контратаке.

К тому же, не стоит забывать про темперамент и мотивацию. Все южные команды славятся своим умением настраиваться на игру. Но если такого соперника оставить без мяча, он быстро устанет, что давит психологически и доводит до ошибок. 

С каким счетом завершится игра? Не стану гадать. Мне кажется, нас ждет непредсказуемый матч.

– Многие эксперты раскритиковали Романа Шишкина после матча с португальцами...
– Сложно рассуждать на эту тему, – говорит экс-нападающий «Спартака». – Тренерскому штабу виднее. Станислав Черчесов и его помощники следят за состоянием своей команды и знают, кто находится в лучшей форме. Вообще, этот турнир позволит нам проверить некоторых футболистов, и понять, над чем еще следует поработать. На мой взгляд, выход того же Шишкина – правильный выбор. Почему? Я уже объяснил.

Нельзя говорить, что Роман провалился в игре с португальцами, – продолжает Масалитин. – С таким же успехом мог сыграть и Александр Ерохин. Не забывайте, Португалия лишила нас мяча в центре поля. Сборной России было очень тяжело. На месте Шишкина мог оказаться другой футболист. Матч проиграла вся команда, а не один Роман Шишкин.

– Станете ругать сборную за вылет?
– Ни в коем случае, – отвечает Масалитин. – Что поделать? Таков наш уровень. Выше головы, как говорится, не прыгнешь. У нас есть еще год, чтобы поработать над ошибками.

– Удивлены игрой Александра Головина?
– Он нашел себя и поверил в свои силы. Конечно, мне нравится его игра, но удары надо отрабатывать. У Александра летит все в стиле регби. Удар есть, но он не поставленный. Нужно поработать. С другой стороны, никаких нареканий. Александр очень много помогает в обороне, закрывает проблемные зоны и разгоняет атаку. Головин, как и Игорь Акинфеев, провел два матча на хорошем уровне.

– Привык ли Акинфеев к новой защитной линии?
– Сложный вопрос. Конечно, Игорю непросто, но когда-нибудь это должно было произойти. Мы видим, что братья Березуцкие, как и Сергей Игнашевич стали все чаще испытывать проблемы со здоровьем. Вполне нормальная история, учитывая их возраст.

– Говорят, скауты топ-клубов следят за нашими игроками. Сказывается ли этот фактор на игре всей сборной?
– Слышал, что многие недовольны Смоловым, который часто берет на себя инициативу. У меня вопрос – а что он должен делать? Федор поступает правильно. Нужно пробовать. По-другому никак. Вот скажите мне, как Смолов должен был себя вести? Любой нападающий всегда заряжен на индивидуальные действия. Он хочет забить. Это его работа. По другому голы не забиваются. Не нужно ждать помощи партнеров, и Федор это прекрасно понимает.

Голосование: Как завершится матч Россия – Мексика?

Матч

Мексика - Россия

Место и дата

24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция

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