Евгений Ловчев: Жаль, что мы не проверили стадион в Лужниках

"Лужники" после реконструкции Фото: ТАСС

Обозреватель «Советского спорта», лучший футболист СССР 1972 года, посол чемпионата мира по футболу-2018 Евгений Ловчев назвал три плюса и три минуса Кубка конфедераций-2017.

ПЛЮСЫ

1. МИР ВЗГЛЯНУЛ НА НАС ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ

Я как посол чемпионата мира 2018 года посетил Сочи, Казань и, конечно, был в Москве. Посмотрел новые стадионы – «Фишт», «Спартак», «Казань Арену», оценил арену в Санкт-Петербурге, которую поначалу ругали-критиковали. По инфраструктуре эти четыре стадиона уже готовы к чемпионату мира. Они великолепны во всех отношениях.

Сейчас я в Казани, смотрел матч Чили – Германия. Здесь почти нет немецких болельщиков, зато чилийцев – пруд пруди. Они в восторге, им все нравится, хотя их сборная еще не вышла в полуфинал. Такие, скажу вам, приятные люди, хорошо к нам расположены. Уверен, мир взглянул на нас другими глазами.

2. НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ ПОЛУЧИЛИ ЗРЕЛИЩЕ

Прежний главный тренер нашей сборной Леонид Слуцкий заявил: «Россия – нефутбольная страна». Почему? Потому что болельщиков кормили игрой сомнительного качества. Но вот в Казани сыграли немцы и чилийцы, отличный матч, заполненные трибуны – без малого 40 тысяч зрителей. Люди восхищались Санчесом, Видалем. Дракслером… Это – звезды, имена. На них ходит народ. Россия получила футбол совсем другого уровня. Хотя в той же Казани «Рубин» своими «успехами» отпугнул зрителей с трибун новой арены. Но это не значит, что они разлюбили футбол.

Я не хочу принижать футбол в чемпионате России. Но все же... В Самаре и Саранске достраивают стадионы для чемпионата мира. А «Крылья Советов» и «Мордовия» в премьер-лиге не играют. Что мы будем смотреть на этих стадионах? Игру какого качества? Вопрос…

3. ЗА ЭТУ СБОРНУЮ РОССИИ ХОЧЕТСЯ БОЛЕТЬ

Да, Кубок конфедераций подарил нам праздник футбола. Почти все матчи турнира прошли в яркой борьбе, ни одной блеклой ничьей. Может, особняком стоит матч Камерун – Австралия в Санкт-Петербурге. Меня теперь спрашивают: «А как сыграла б Россия с этими сборными?» Думаю, достойно. Австралийцев победила бы. Да и Камеруну вряд ли б уступила. Несмотря на поражение от Португалии, мне наша сборная нравится. Чем? Самоотдачей, стремлением к победе. Этим она не могла похвастать в контрольных матчах, например, с тем же Катаром.

Во втором тайме мы переигрывали чемпионов Европы. Мне возражают – мол, соперники отступили назад, сохраняя минимальное преимущество, да и классом они на голову выше. Отвечаю: на голову выше только Криштиану Роналду.

Признаюсь: за такую сборную России хочется болеть. И не только мне.

МИНУСЫ

1. МЫ НЕ УЧАСТВУЕМ В ДЕЛЕЖЕ ПРИЗОВЫХ МЕСТ

Этот пункт не противоречит третьему плюсу турнира. На сегодняшний день наша сборная – не фаворит. Слабовата, чтобы претендовать на медали. Как же хочется ошибиться! Но уровень еще не тот, далек от топового.

Смотрел матч Чили – Германия с известным в прошлом баскетболистом Сергеем Пановым, ныне министром спорта Нижегородской области. Так он меня ошарашил. Думает, что после чемпионата мира наш народ совсем перестанет ходить на футбол.

Чтобы этого не случилось, нужны успехи сборной, победы, новые кумиры.

Перед решающим матчем с Мексикой не мы фавориты. Вспоминаю, как я, совсем еще мальчишка, выходил в матче-открытии чемпионата мира 1970 года против мексиканцев. Знаменитый стадион «Ацтека» ревел в 100 тысяч глоток, фейерверк желтых карточек и ни одного гола. Сыграли 0:0, хотя тогда мы считались фаворитами. К сожалению, соотношение сил с тех пор изменилось.

2. НЕ ПРОТЕСТИРОВАЛИ СТАДИОН В ЛУЖНИКАХ

Россия отлично подготовилась к Кубку конфедераций, который считается генеральной репетицией чемпионата мира. Как я уже сказал, мы показали миру четыре прекрасные арены. Но у меня вопрос – а почему мы не протестировали стадион в Лужниках, который через год станет главной ареной чемпионата мира? Возможно, не успевали по срокам. Но я-то как посол мирового первенства выходил на это поле, топтался на нем. Потом сажал деревья на черешневой аллее. В общем, Питеру повезло больше, чем Лужникам – его стадион задействован на Кубке конфедераций, там состоится финал.

3. ЗАБЫЛИ О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ-ФУТБОЛИСТАХ

Я – посол чемпионата мира от Сочи, за что благодарен руководству Краснодарского края. Вырос ваш покорный слуга рядом с именитыми футболистами. Защитника и капитана сборной Альберта Шестернева называл по имени-отчеству. Но вот ведь странная вещь – среди послов домашнего мирового чемпионата почти нет футболистов. Ринат Дасаев и все… Зато есть Дмитрий Дибров от Ростова-на-Дону, Елена Веснина от Сочи, Овечкин, Илья Авербух, Евгений Плющенко, Лопырева… Ничего против этих заслуженных людей не имею. Но хочется узнать, почему забыли других заслуженных – бывших футболистов? Бронзовых призеров чемпионата мира 1966 года – Владимира Пономарева, Анзора Кавазашвили? Почему мы стыдимся гордиться своими ветеранами? Это не только мое мнение. Недавно Юрий Павлович Семин задал мне тот же самый вопрос. И правда – почему?