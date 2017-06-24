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Евгения Медведева: Когда получила аттестат, подумала: «вау!»

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Медведева: Когда получила аттестат, подумала: «вау!»

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева закончила школу и рассказала о своих впечатлениях от выпускного вечера «Советскому спорту».

- Евгения, поздравляю вас с этим знаменательным днем. Ваши первые мысли, когда получили аттестат.
- Вау! Ощущения там на сцене очень сильно отличались от тех, что я испытывала, сидя на стуле в первом ряду. Я очень нервничала, когда стояла на красной ковровой дорожке и говорила свою речь, у меня такого давно не было! Я видела всех учителей, руководителей, людей, которые помогали мне на моем пути к завершению школьной жизни. И я рада, что все прошло успешно и горжусь тем, что могу называть себя выпускницей школы «Самбо-70» 2017 года.

- Вам хоть немного грустно от того, что школьные годы прошли?
- Я просто понимаю, что школа – это один из жизненных этапов, который проходят все. Нужно идти дальше, ведь впереди еще много ступеней, на которые нужно забраться. Я такой человек – одну планочку взяла, значит надо сразу же ставить себе новую цель и к ней стремиться. Буду идти дальше.

- Что сложнее: выиграть чемпионат Европы по фигурному катанию или сдать ЕГЭ?
- Это абсолютно разные вещи, но везде нужно работать на износ. Сказать, что сложнее, невозможно.

- Как прошла подготовка к экзаменам?
- Готовилась активно, поскольку времени было не так много. Учителя мне очень помогли, потому что зачастую складывались форс-мажорные ситуации, когда им приходилось ездить за город – два часа от Москвы, чтобы позаниматься со мной. Для меня это очень важно. Я понимаю, что без поддержки такого большого количества людей, мне было бы очень тяжело.

- Кто помогал в первую очередь?
- Руководители нашей школы, учителя, Ренат Алексеевич Лайшев. Я всегда чувствовала их поддержку. График у меня очень напряженный, и школа всегда шла мне навстречу, чему я безумно благодарна.

- Какие предметы сдавали?
- Сдавала биологию и базовые – русский, математику.

- Результаты вас порадовали?
- Да, результаты меня безумно порадовали! Я не ожидала таких высоких баллов!

- То есть за ЕГЭ у вас в сумме больше баллов, чем ваш мировой рекорд в фигурном катании?
- Не знаю, не считала. Тут просто невозможно сравнить.

- Как готовились к выпускному вечеру?
- Буквально три часа назад у меня была тренировка, поэтому на приготовления к выпускному у меня было всего полчаса. Все пришлось делать очень быстро: макияж, прическа – в машину, поехали.

- Этери Георгиевна подсказывала, как лучше накраситься, уложить волосы?
- Я этим занимаюсь уже на протяжении многих лет, поэтому рука набита. Даже без дополнительных советов накрасилась сама и все успела!

- А платье давно приготовили?
- Нет, платье купила совсем недавно.

- Сейчас отгуляете выпускной вечер и что дальше? Какие планы на будущее?
- Гулять не буду, поскольку отправляюсь сейчас на базу в Новогорск. Так что завтра у меня работа! Работать – это мое призвание и главная задача сейчас – не снижать обороты.

- Какую установку на выпускной дала Этери Георгиевна?
- Поскорее возвращаться обратно в Новогорск!

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