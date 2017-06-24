Выпускайте Медведеву! Лучшая спортсменка страны закончила школу

«Советский спорт» побывал на выпускном вечере Евгении Медведевой.

ПОД ЗВОН МЕТАЛЛА

Центр спорта и образования «Самбо-70» спрятан в лабиринте из типового панельного жилья на Теплом стане. К слову, райончик не самый живописный, даже не смотря на то, что под боком расположен парк неслабых размеров. Отчего-то расслабиться и насладиться прогулкой простым пятничным вечером у меня там не получилось. Однако, чем ближе я подходил к самой школе, тем явственнее ощущалась атмосфера праздника.

Нарядные мамы и папы гордо вышагивали по направлению к основному входу в «Самбо-70» с пестрыми букетами. На календаре 23 июня, других вариантов быть не может – это выпускной. Вот только со школьного двора доносятся довольно нетипичные мелодии. Вместо популярного трека Басты про медлячок, который всегда ожидаешь услышать в этот день, из незаметных глазу колонок доносился звон русского металла – песня «Король дороги» в исполнении группы «Ария».

Это бодрило дух и придало вечеру дополнительной интриги. Воображение подсовывало забавные картинки - только что окончивших школу и отплясывающих под «Aerosmith» и «Guns N’ Roses» самбистов и дзюдоистов. Однако воспоминание о том, кто самая главная выпускница 2017, сразу возвращало к реальности. Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию, заслуженный мастер спорта России Евгения Медведева преодолела еще один жизненный барьер.

КУБ И ПАУК

Мы уже давно привыкли к тому, что лучшая спортсменка страны - образец не только с точки зрения спортивных результатов, но и в плане поведения на публике. Глядя на то, как Женя подает себя на льду, пресс-конференциях и в телепрограммах, совсем не верится, что перед тобой школьница. В ней нельзя рассмотреть ни грамма ребячества, от которого некоторым не удается избавиться и в более солидном возрасте.

Признаюсь, меня это иногда пугает. Поэтому я надеялся, что на выпускном увижу Медведеву в среде, которая сможет показать ее с другой стороны. Все-таки школу люди заканчивают один раз в жизни, тут можно и попраздновать.

Площадку для торжественной церемонии вручения аттестатов, медалей и грамот в «Самбо-70» организовали мощную. Не знаю, есть ли в этой школе актовый зал, судя по размерам, наверняка есть и не один, но под главную школьную вечеринку 2017 года отвели большой спортивный зал с медиа-кубом под потолком. Церемониальное убранство внушало, но при этом было выдержанно и лаконично.

А вот инструменты визуализации поражали. Камера-паук появилась на матчах РФПЛ лишь 3-4 года назад, да и сейчас считается элементом роскоши для наших телетрансляций, поэтому на выпускном вечере в «Самбо-70» она выглядела, мягко говоря, необычно. Но самое главное, что со своими функциями справлялась отлично. Гости усиленно улыбались и махали руками в направлении ее объектива, что незамедлительно отображалось на кубе.

В ОКРУЖЕНИИ СЕМЬИ

Не заметить Женю Медведеву в зале было сложно. Она сидела в первом ряду строго по центру, отдельно от всех остальных учеников, которые располагались в секторах, отведенных под конкретные классы. В этом не было ничего удивительного, из-за жесткого графика соревнований и тренировок фигуристка была на индивидуальном обучении и даже к экзаменам готовилась на базе в Новогорске.

Тем не менее, сверстники Медведеву знают, любят и с уважением относятся к ее достижениям. Ну а руководство гордится тем, что такая спортсменка отныне носит звание выпускницы «Самбо-70». Генеральный директор школы Ренат Лайшев и руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев старательно подчеркнули это в своих обращениях к выпускникам.

Женя не изменяла себе – держалась по-взрослому, но без намека на звездность. Хлопала вместе со всеми, одаривала руководство и учителей своей задорной улыбкой, а потом получила свои школьные награды и вкрадчиво произнесла в микрофон фирменное медведевское «добрый вечер», чем моментально вызвала аплодисменты. Ну а следом мы все услышали речь Жени Медведевой, которую и ожидали услышать. Грамотно собранную и поразительно правильную. Впрочем, на этот раз фигуристка позволила себе признаться, что волнуется, и это могло удивить.

- Я очень рада, что мои близкие и родные люди находятся со мной здесь в этот важный для меня момент. Лишь один раз в жизни человек заканчивает школу, и сегодня я чувствую, что мы огромная семья, в которой все поддерживают друг друга. Я обещаю, что в будущем никогда не подведу и буду с гордостью носить звание выпускницы школы «Самбо-70»! Спасибо огромное людям, которые помогли мне подготовиться к экзаменам, подстроились под мой сложный график соревнований и тренировок. Для меня была очень важна ваша поддержка, потому что совмещать школу и спорт было достаточно трудно. Но мы справились, и я очень рада находиться сейчас здесь в окружении моей семьи. Спасибо вам большое!

Как это по-взрослому, подумалось тогда. Впрочем, спустя 15 минут, отбросив официоз в сторону, фигуристка от души смеялась над моими вопросами о том, что сложнее: выиграть чемпионат Европы или сдать ЕГЭ, и как она собиралась на выпускной. И все-таки она еще ребенок. С приставкой «супер». Побольше бы таких нашей стране…

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