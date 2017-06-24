Виталий Мутко: Слова Уткина о Гинере – абсолютная глупость

Президент РФС Виталий Мутко на пресс-конференции, посвященной Кубку конфедераций, ответил на главные вопросы. Не обошлось, конечно, и без темы допинга.

«ЕСТЬ КРИТИКИ, ПРОВЕДШИЕ СВОЮ КАРЬЕРУ В ПАБАХ»

- Как оцените работу городов по проведению Кубка конфедераций?

- В целом, достойно. Все обязательства, которые были даны ФИФА, выполняются. Никаких нареканий мы не слышим. Постоянно находимся на связи с официальными лицами, командами. Знаем, что те болельщики, которые приехали в Россию, тоже всем довольны. Средняя посещаемость матчей – 35 тысяч зрителей. Перед турниром планировали реализовать около 700 тысяч билетов. Уже реализовано – 550. Соотношение российских болельщиков и иностранных – 93 на 7. Что тоже попадает под общий стандарт Кубка конфедераций – 90 на 10. Вы знаете, что был введен новый сервис – паспорт болельщика. В том числе это и элемент системы безопасности. Теперь тем, кому запрещено посещать массовые мероприятия, не будут продаваться билеты. На данный момент выдано 354 тысячи паспортов. Из них 26 – иностранцам. Также этот сервис дает право безвизового въезда на территорию России, бесплатного проезда между городами турнира, а также - на общественном транспорте. В одном городе можно находиться до трех дней. Если кто-то остается дольше, то переезд уже за свой счет, - говорит Мутко.

- Довольны реализацией билетной программы?

- Надо понимать, что цены устанавливает ФИФА. Хорошо, что нам удалось договориться о появлении четвертой категории билетов, которые стоят около 1000 рублей. В зависимости от значимости матча – доходят до 1500 рублей.

- Что нужно сборной России, чтобы выиграть чемпионат мира? – проснулся коллега.

- Серьезный вопрос. Сборная России последний год движется в этом направлении. Обновили команду. Сейчас их тех, кто был основным на Евро, играют только трое. У нас думающий, растущий и амбициозный тренер. Вот уже два условия. И третье – начали возвращать доверие болельщиков. После Португалии команду проводили аплодисментами. Это важно. Ты можем проиграть, но не должно быть стыдно. Не скрою, есть надежда на некоторых травмированных игроков, чтобы они быстрее восстановились. В целом, у нас хорошая интересная команда. Есть молодые и талантливые ребята. Нужно их поддержать.

- Несколько дней назад вы говорили, что многие эксперты создают нервозную обстановку вокруг сборной. Какая обстановка сейчас?

- Критиков хватает везде. Но важно, чтобы они не опирались на свое личное отношение к игроку, тренеру при оценке. Нам нужно создать благоприятный фон для команды. Поймите, футболисты – молодые люди, у них есть семьи. Они все это читают о себе. Но одно дело, когда экспертную оценку вносить Саша Кержаков, который забил больше ста мячей. Он имеет на это моральное право. Другое дело, когда критикуют люди, которые провели свою карьеру в пабах. Некоторые просто любят идти против. Мы мониторим всю информацию, читаем это все. Как человек ходит с фотоаппаратом и ищет плохое: где лифт не сработал, дверь плохая или еще что-то. Знаете, как был раньше «Прожектор перестройки», который жег все время. Мы тоже все это видим, стараемся исправлять. Нужна поддержка. Завтра других футболистов у нас не будет. Инопланетяне не прилетят за нас играть. Но есть Головин, который молод и становится одним из лидеров, другие молодые ребята.

«СЛОВА УТКИНА – ГЛУПОСТЬ»

- Каким путем пойдет сборная России, если проиграет Мексике?

- Он уже выбран. И мы им идем. Есть понимание, во что играет команда, за счет чего хочет добиваться результата, на каких игроков опирается. Улучшается сыгранность. Все-таки как не называй товарищеские матчи все равно официальный турнир – это совсем другой уровень. Есть над чем работать, но, в целом, по самоотдаче, стремлению упрекнуть ребят не в чем. Думаю, результат придет.

- Как вы относитесь к системе видеоповторов на Кубке конфедераций? В новом сезоне РФПЛ она применяться не будет. Известный журналист Василий Уткин считает, что в этом решение есть элемент лоббизма от президента ЦСКА Евгения Гинера. Возможно такое?

- Это абсолютная глупость. Думаю, тут вмешалось личностные отношение, поэтому он так сказал. Что касается видеоповторов, то пока это эксперимент, который покажет: будет ли выход на новый уровень или нет. РФПЛ тоже может участвовать в этом эксперименте. И мы подвали заявку, не знаю, получим ли право. Я попросил ФИФА, чтобы хотя бы на этих четырех стадиона Кубка конфедераций осталась эта система. Плюс «Краснодар» был готов запустить свою. Но надо понимать, что оборудование принадлежит определенным компаниям, которые планировали его перевезти на другой турнир. Это ведь не дешевая система. Но, в целом, мы готовы попробовать.

При этом очевидно, что система требует развития, - продолжал Мутко. - И в эксперимент будут вноситься некоторые изменения. Например, тем, кто на трибунах, не до конца понятно, почему отменили гол. И паузы при просмотрах пока выглядят непривычно. Эмоции дважды ведь не переживешь – тут есть над чем работать. Или ситуация в игре Россия – Португалия. Была просьба о просмотре момента, но просьбу отклонили. Хотя, например, в матче Чили – Камерун дважды просматривали спорные эпизоды. Кто это решает? Надо уходить от субъективизма. В волейболе, в теннисе есть регламентированное количество возможных просмотров.

- Как прокомментируете заявление главы МОК Томаса Баха о неизбежности санкций по Сочи-2014?

- Ничего нового он не сказал. Есть некий доклад независимой комиссии ВАДА, которая провела расследование и предоставила его МОК и нам. А МОК создал две комиссии, одну из которых возглавляет господин Освальд, вторую – господин Шмид. Первая занимается перепроверкой всех проб Сочи, а вторая – изучением вопроса, были ли политическая программа в этом всем. Что-то конкретное можно говорить только после того, как решение будет внесено. Кстати, доклад ВАДА было отослан и в международные спортивные федерации. И федерация фехтования оправдала 27 спортсменов и извинилась перед ними. Многое в докладе требует уточнения. Мы все, что от нас требовали, сделали. Что было подтверждено фактами – приняли. Виновные наказаны, федерации переформатированы. Второй год проверкой допинг-проб осуществляет британская контора – и всего 11 нарушений. А наши спортсмены продолжают побеждать. Мы никогда не говорили, что нет проблем с допингом, но никаких программ не было и быть не могло.

«НЕМЦЫ ВЫДЕРЖАЛИ, А МЫ БРОСИЛИ»

- Клуб «Сочи» не будет выступать в новом сезоне. Как в связи с этим планируется нагружать «Фишт»?

- Клуб взял паузу - по Станиславскому. Мы просили их этого не делать, чтобы она не затянулась. Надеюсь, такого не будет. А что касается стадиона, то есть ряд проектов – это и национальная команда, молодежная сборная, различные турниры.

- Что вы думаете о бразильце Фернандесе, который может выступать за сборную России? – спросил бразильский журналист.

- Во-первых, от имени всех поклонников футбола ждем сборную Бразилии на ЧМ. Второе: хотим сыграть с вами товарищеский матч. А что касается вашего вопроса, то мы ничего специально не делаем. Стараемся, чтобы все было естественно. Люди долгое время живут в России, получают гражданство – такое только приветствуем. Если Фернандесу позволит здоровье сыграть за сборную России, то почему бы и нет?

- Что скажете о шансах «Рубина» в новом сезоне? И как оцениваете ситуацию в «Ростове», где просто растаскивают команду?

- Мы заинтересованы, чтобы все 16 клубов РФПЛ были конкурентно способны. У «Рубина» хорошая экономическая и материальная база, сильная академия. Этот клуб обыгрывал «Барселону». Но в последнее время многое потерялось. Поэтому удачи Бердыеву, опытному и сильному тренеру. Что касается «Ростова», то мы мониторим ситуацию. Но это вопрос больше к руководству клуба, к менеджерам: как так подписывались контракты, что девять человек просто встают и уходят? Самого это удивляет. Хотя в городе есть потенциал – болельщики любят футбол. С опережением графика строиться стадион, который будет включать в себя ряд других объектов. В клуб тоже пришел сильный тренер – Кучук.

- Вы по-прежнему за лимит?

- Да. Неоднократно об этом говорил. Пока формула лимит такая. После ЧМ-2018, возможно, она изменится. Хотелось бы, чтобы клубы выработали стратегию. Когда в 2005 году я вернулся в футбол, было португальское «Динамо», помните такое? Чтобы убрать лимит, нужно создать систему, которая бы давала много качественных игроков. Этого пока нет. Уверен, если бы не лимит, вы бы не увидели Джикию,Головина, Зобнина. Богатым клубам легче купит готового мастера, чем воспитывать. Тогда решение о лимите было принято и оно помогло нам стать третьими на Евро-2008. Уверен, поможет и в будущем.

Мы подписали соглашение с Немецким футбольным союзом, написали программу подготовки, - продолжал Мутко. - Скоро 50 академий начнут заниматься по этой программе. В сентябре соберем всех талантливых 14-летних игроков, проведем сбор с лучшим тренером. Поймите, я не могу игроков лейкой поливать. Нужно время – пять-семь лет, чтобы запустить подготовку. Немцы начали ее в 2000 году, мы – чуть позже, но забросили. А немцы выдержали – и вот результат.