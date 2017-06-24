Обидно. Глупо. Несправедливо? Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч

Сборная России, показав в матче с Мексикой (1:2) лучший футбол при Черчесове, проиграла и вылетела с Кубка конфедераций. Оставив всех присутствующих с одной-единственной мыслью: все могло закончиться иначе.

«РОССИЯ, ВЫХОДИ. СВОИ»

В сборную России снова поверили. Точнее, попробовали поверить – все-таки случившееся в Тулузе так быстро не забудешь. И можно, как угодно относиться к Черчесову и к его стилю общения с журналистами под названием «ментальный дзюдоист», но глупо отрицать - с главными из озвученных задач он справился. Сказал, что будет прогресс. Он – очевиден. А первые 25 минут против Мексики – одно из ярчайших впечатлений этого года. Давно не было такого желания кому-либо сопереживать. Да простит меня томский молодняк.

Хотел Черчесов повернуть болельщиков лицом к команде? Готово. За два часа до матча вокруг отеля, где остановилась сборная, столпилось человек 300-400. Пусть до любви, как в 2008 году, еще далеко, но все равно это шаг вперед. Безразличия стало меньше.

- Россия, выходи. Мы за тебя, - кричал кто-то, уставший ждать. Но не уходил. Наоборот, к толпе присоединялись все новые зеваки.

Еще больше людей. Там точно сборная России, а не Стас Михайлов pic.twitter.com/7fY36dz9O9 — Артем Терентьев (@TemaNegr) 24 июня 2017 г.

Центр Казани в субботу стал по-настоящему футбольным. Кругом маячили российские флаги, ставшие трендом разноцветные ушанки и, конечно, чудо-мексиканцы, завезшие в Россию – не знаю, легально или нет, карнавал.

Удивили только музыканты возле «Казань Арены» – все в черном, и игравшие очень минорную музыку. Может, что-то знали?

Кажется, эти ребята что-то знают. Все в черном и музыка минорная pic.twitter.com/O6UXQcIFRI — Артем Терентьев (@TemaNegr) 24 июня 2017 г.

Но минор, стоит признать, сидит в генетическом коде нашего народа. Это мексиканцы, избалованные солнечными днями в количестве больше, чем два в году, могут праздновать и без повода. Мы так не умеем. Русскому человеку нужен размах, событие, чудо. Гулять – так в полуфинале.

Кристиан Бэйл пришел поболеть за Мексику pic.twitter.com/y0jVIVzNqv — Артем Терентьев (@TemaNegr) 24 июня 2017 г.

А для прохода в следующий этап нужна была только победа. Где-то это уже было, да? Однако, положительных финалов подобных историй вспоминалось немного. Ну, шведов «хлопнули» в 2008 году, а еще? А тут - Мексика. Шесть из шести выходов в плей-офф на последних чемпионатах мира (у России – ноль), Чичарито и какой-никакой, но опыт игры в топ-лигах у большей части состава.

Виталий Мутко, конечно, перед такой игрой поддержал Черчесова, заявив, что тот останется до ЧМ-2018 в любом случае. Хотя по-другому он сказать и не мог. Но, думается, все понимали, если повторится Уэльс – все может резко поменяться. Слово пацана Виталий Леонтьевич не давал.

ЖИРКОВ ИЗ 2008-ГО

Начали нервно. Причем, и те, и другие, раздав пару пасов в стиле Адамова. Но это и понятно – вы ведь видели лицо Головина во время гимна? Казалось, он чуть скупую слезу не пустил от переизбытка чувств. Уже в тот момент стало понятно: сборная, может, проиграть, но биться будет насмерть.

И Головин, кстати, был одним из лучших. По тому, как вступал в единоборства – либо выигрывал, либо вгрызался так, что соперник от греха подальше отдавал мяч партнеру – это был европейский уровень. Но по качеству передач, по темпу – Александр может лучше.

А заводилой в начале игры стал Жирков, который, думается, вернул многих в тот самый 2008. Обводил так, как только он умеет, был цепок в защите. И создал первый опасный момент, который наверняка раскрепостил остальных. Проскочив защитника элегантным движением голеностопа, Жирков влетел в ногу мексиканца в пределах штрафной площади. Именно влетел – это важно. Касание было, падение – тоже. Пенальти? Неоднозначно - трактуйте сами. Но главный судья из Саудовской Аравии Аль-Мирдаси Фахад продолжил игру.

Спустя несколько минут в штрафной гостей упал уже Смолов. Но, надо признать, этот момент был однозначным – форвард начал подгибать ноги до легкого касания от защитника. Хотя с трибуны, да на заведенную голову хотелось проклясть судью. Может, поэтому тот попросил помощи видеоарбитра. Кстати, когда это случилось, трибуны так взревели! Будто ЧМ взяли – столько эмоций, страстей. А вы говорите, динамика игры упадет...

В общем, наши в первом тайме были лучше – злее, напористее. А когда Самедов забил свой очередной важный гол в сезоне, казалось, все возможно. И момент ведь такой характерный выдался – додавили мексиканцев. Раз подкрались, два – и наконец, забили. А до этого был еще удар Смолова в штангу. Правда, верилось…

ГЛУПО КАК-ТО, НЕСПРАВЕДЛИВО

А что случилось потом - так сразу и не скажешь. Глупо как-то все, несправедливо. Сначала Ерохин откровенно зевнул своего игрока при подаче с фланга – 1:1. Потом Акинфеев ошибся так, как он ошибается раз в 25 лет, далеко выйдя из ворот на спорный мяч. Притом, что и сама вторая голевая атака не вызывала восхищения. Эррера просто выносил мяч, испугавшись обреза, а получился пас на гол.

Обидно. Потому что с игры сборная Мексики создала не так уж много. Точно не больше нашего. Однако, Бухаров, наверняка подозревая, что Самедов в офсайде, все равно пропускал мяч на спартаковца. Смольников, заменивший Самедова, с пяти метров «лупил» по трибунам. Как и Ерохин, кстати. А мексиканцы, не делая ничего особенного, наказывали за минимальные просчеты.

Они не кружили неимоверные комбинации, не уничтожали в единоборствах и не выглядели инопланетной командой, заставив бы, выругавшись, все-таки произнести крылатую фразу Слуцкого после Евро. Не было такого.

Но последний рубеж сопротивления неудачному исходу пал за десять минут до конца. Сборная то ли встала, то ли ничего не могла сделать. И та легкость, с какой мексиканцы довели матч до победы, несколько разочаровала. Наверное, действительно это не наш уровень.