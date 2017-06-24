Добро пожаловать! Посторонним вход воспрещен! Россия покинула Кубок конфедераций

В последнее время групповые этапы крупных футбольных турниров вызывают у наших болельщиков тяжелые эмоции. Теперь - отмучились!

Самое худшее, что можно было себе представить - сбылось. Сборная России оказалась неспособной пройти групповой этап даже у себя дома. Можно сколько угодно утешать себя, говоря о том, что проиграли мы достойно. Факт, однако, заключается в том, что с каждым новым турниром ощущение безнадежности усиливается. 2008-й год был последним случаем выхода России в плей-офф. В 2010-м на чемпионате мира Россия не играла. Право проводить ЧМ-2018 ей досталось в декабре того же года. С тех пор - только провалы, недоумение и апатия.

Нет никакого смысла разбирать отдельные матчи и сетовать на отдельные промахи. В решающие моменты Россия постоянно оказывается готова хуже, или неготова вовсе, к тому, что ее ждет. Каждый раз после первой игры надежды взлетают вверх «стремительным домкратом», а затем следует громкое падение, болельщики плюются, а авторитетные футбольные эксперты либо хоронят сборную заживо, либо выключают телефоны.

Все мы вышли из гоголевской «Шинели» - так нас учили в школе. На самом деле, это ерунда. К сожалению, преимущественно мы вышли из гоголевской «Коляски». Или выпали. Сборная России по футболу - уж точно.

Сейчас в обществе поднимется вой. Валерий Газзаев (на белом коне, ведь оказался совершенно прав) будет рубать виртуальной шашкой РФС и Виталия Мутко, журналисты будут соревноваться, как бы побольнее пнуть заносчивого Станислава Черчесова, найти новое подтверждение мнимости травм Артема Дзюбы и посожалеть об отсутствии в сборной Игоря Денисова. Ближайший год сборная проживет в негативном информационном поле, и с этим сделать уже ничего нельзя.

Боюсь, и с состоянием нашего футбола тоже. Он загнан в пятый угол постоянными глупыми реформами, переходами на «осень-весна», лимитом на легионеров, бессмысленными в своем существовании бюджетными командами одно-, двух- или даже четырехдневками. Остается поблагодарить историю за то, что не дала состояться «Объединенному чемпионату» - в этом случае над Россией сейчас смеялся бы весь остальной мир.

Сейчас очередной провал - наше сугубо внутреннее дело. Миру наплевать, вышли мы из группы или нет. Российский футбол - на задворках. Это надо просто понять и осознать, а не продолжать смешить всех ничем не подкрепленным блефованием.

Последние кто виноват в этом плачевном исходе - футболисты. Предпоследний - Станислав Черчесов. Отрицательный вектор исходит из совсем другого места, а общая картина напоминает разбросанный по комнате нетерпеливым ребенком «пазл». Кто и как его будет собирать - неизвестно. Других игроков у нас нет, за год они не появятся. Других тренеров тоже. Надежда только на то, что повезет с группой на самом ЧМ-2018 и шальное вдохновение на самом турнире.

Футбол - вне всякого сомнения, является не только игрой, но и отраслью. Он не может существовать вне общества. Кризис автомобилестроения не имеет отношения к игре Акинфеева или Ерохина, но имеет ровно те же признаки системного коллапса. Безответственное управление, ложное целеполагание, отсутствие подлинной конкуренции, непрофессиональное исполнение. Неважно, сменим мы сейчас Черчесова или нет, неважно, иностранец придет или россиянин. Важно то, что российский футбол, с его космическими зарплатами, личными самолетами, барами и стриптизами для участников, «картонными» победами, ежегодными «странными матчами», ярмаркой «понтов» - окончательно превратился в разновидность игры «Монополия».

Отличие мира спорта от остальных отраслей жизни, производства, или экономики: в нем не работают никакие элементы «внешнего управления». На что наработал, то и получил. Над Грецией-2004 можно насмехаться, считать ее самым уродливым победителем турнира в истории, но нельзя не признать, что она прошла свой выбранный путь, не шарахаясь, а успех заслужила потом и кровью. Мы же снова обсуждаем, «потел перед смертью больной» или нет, убрать ли Акинфеева, поменять ли Черчесова, может ли вообще тренировать бывший вратарь и стоит ли ставить конкретные задачи или просто «популяризировать футбол».

С такими результатами - никакой популяризации не надо. Как говорится, с такими друзьями - и враги не нужны. Вопрос, в какой музей сдать друзей и что делать дальше с окончательно разбитым корытом - висит в воздухе. Надеюсь, лечение симптомов, а не болезни когда-нибудь прекратится. Не надеюсь, что скоро. К этому пока не видно абсолютно никаких оснований.