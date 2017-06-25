Россия на игле. Команду Черчесова подозревают в употреблении допинга
Еженедельная английская газета The Mail on Sunday сообщает,
что сразу пятеро футболистов сборной России, выступающей на домашнем Кубке
конфедераций, являются участниками расследования по подозрению в употреблении
допинга.
Статья, в которой авторы говорят об этом, называется: «Команда
на допинге: The Mail on Sunday рассказывает, что все члены сборной России
находятся под следствием, связанным с допингом, который позорит футбол«. «Советский
спорт» приводит полный перевод статьи за авторством Ника Харриса.
«The Mail on Sunday рассказывает,
что все члены сборной России находятся под следствием, связанным с допингом,
который позорит футбол»
Командное фото сборной России с чемпионата мира 2014 года в Бразилии достойно лишнего взгляда не только со стороны российских любителей футбола (на фото красными кружками обведены Максим Канунников, Игорь Акинфееев, Александр Самедов и Денис Глушаков). В конце концов – это национальная команда, которая с позором вылетела из розыгрыша чемпионата мира в 2014 году, не сумев выбраться из группы.
Теперь, всего за 12
месяцев до старта чемпионата мира по футболу в России, целая группа игроков
этой команды оказалась под подозрением. Издание The Mail on Sunday выяснило,
что все члены сборной России, выступавшие на ЧМ-2014, являются частью
расследования по подозрению в употреблении допинга. Издание интересуется, были
ли все 23 футболиста частью огромной государственной допинг-программы в России?
Расследование
установило, что 23 футболиста той национальной сборной и еще 11 действующих
российских игроков оказались в списке из более чем 1000 фамилий атлетов,
обвиняемых в употреблении допинга в рамках государственной программы –
крупнейшего скандала десятилетия в спорте.
Впервые за все время
подозрения в отношении российских спортсменов коснулись футбола. Это ставит под
удар сам факт проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в этой стране.
Кроме того, это первый
случай в истории, когда под подозрение у употреблении допинга попадает целая
футбольная команда, тем более – национальная сборная.
Официальные лица ФИФА
обладают полными досье о всех российских игроках. Какие действия предпримет
организация, если вообще что-то будет сделано, официальные лица пока не
рассказали, ответив, что они «продолжают расследование обвинений».
Известно, что в
расследовании фигурируют фамилии четырех игроков сборной России, выступающей на
Кубке конфедераций – пятый футболист – экс-игрок «Челси» Юрий Жирков, который также
находился в команде на этом турнире.