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Россия на игле. Команду Черчесова подозревают в употреблении допинга

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Россия на игле. Команду Черчесова подозревают в употреблении допинга
Фото: Gettyimages.ru

Еженедельная английская газета The Mail on Sunday сообщает, что сразу пятеро футболистов сборной России, выступающей на домашнем Кубке конфедераций, являются участниками расследования по подозрению в употреблении допинга.

Статья, в которой авторы говорят об этом, называется: «Команда на допинге: The Mail on Sunday рассказывает, что все члены сборной России находятся под следствием, связанным с допингом, который позорит футбол«. «Советский спорт» приводит полный перевод статьи за авторством Ника Харриса.

«The Mail on Sunday рассказывает, что все члены сборной России находятся под следствием, связанным с допингом, который позорит футбол»

Командное фото сборной России с чемпионата мира 2014 года в Бразилии достойно лишнего взгляда не только со стороны российских любителей футбола (на фото красными кружками обведены Максим Канунников, Игорь Акинфееев, Александр Самедов и Денис Глушаков). В конце концов – это национальная команда, которая с позором вылетела из розыгрыша чемпионата мира в 2014 году, не сумев выбраться из группы.

Теперь, всего за 12 месяцев до старта чемпионата мира по футболу в России, целая группа игроков этой команды оказалась под подозрением. Издание The Mail on Sunday выяснило, что все члены сборной России, выступавшие на ЧМ-2014, являются частью расследования по подозрению в употреблении допинга. Издание интересуется, были ли все 23 футболиста частью огромной государственной допинг-программы в России?

Расследование установило, что 23 футболиста той национальной сборной и еще 11 действующих российских игроков оказались в списке из более чем 1000 фамилий атлетов, обвиняемых в употреблении допинга в рамках государственной программы – крупнейшего скандала десятилетия в спорте.

Впервые за все время подозрения в отношении российских спортсменов коснулись футбола. Это ставит под удар сам факт проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в этой стране.

Кроме того, это первый случай в истории, когда под подозрение у употреблении допинга попадает целая футбольная команда, тем более – национальная сборная.

Официальные лица ФИФА обладают полными досье о всех российских игроках. Какие действия предпримет организация, если вообще что-то будет сделано, официальные лица пока не рассказали, ответив, что они «продолжают расследование обвинений».

Известно, что в расследовании фигурируют фамилии четырех игроков сборной России, выступающей на Кубке конфедераций – пятый футболист – экс-игрок «Челси» Юрий Жирков, который также находился в команде на этом турнире.

Это все, что якобы имеется в распоряжение журналистов The Mail on Sunday. Дальше в статье они приводят уже общеизвестные факты об обвинениях в адрес сборной России, свидетельских показаниях доктора Родченкова, а также всех санкциях, наложенных на отечественных спортсменов в связи с обвинениями в употреблении допинга. 
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