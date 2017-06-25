Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День девятый

Вчера в Казани провожали сборную России в отпуск. Ожидания, которые непонятно откуда берутся, опять не оправдались. Акинфеев опять подвел команду. Сборная опять предстала полуживой, хотя и более энергичной, чем на предыдущих турнирах. Все как всегда. Казалось бы, давно пора смириться с таким положением дел. Достаточно открыть рейтинг ФИФА, чтобы оценить глубину пропасти, в которую мы упали, и понять, что на этом турнире, как и на грядущем чемпионате мира, нас вообще бы не было, не будь мы страной-хозяйкой. А дома хочется праздника. Вот и не получается смириться.

Обидно. Глупо. Несправедливо? Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч

Сборную России прогнали сквозь строй и отстегали плетями. Колонка Юрия Цыбанева

Вечером сборную побила Мексика. А в ночи – новость об употреблении допинга, которую опубликовало, конечно же, английское издание. Якобы несколько игроков сборной России сдали положительные допинг-пробы во время чемпионата мира в Бразилии, и сейчас идет расследование. Во-первых, странно, что мы узнаем об этом от английских друзей, веры которым нет, а не от ФИФА или других организаций. Во-вторых, не верится, что под допингом наша команда играла настолько ужасно. В чем тогда смысл? Кто-кто, а эти допинг точно не употребляли.

Россия на игле. Команду Черчесова подозревают в употреблении допинга

Добро пожаловать! Посторонним вход воспрещен! Россия покинула Кубок конфедераций

Но вернемся к Кубку конфедераций. Две ошибки допустил Акинфеев. А после матча бросил: «Пожалуйста, критикуйте. Говорите, что будет негатив со всех сторон? А что, мне пойти и повеситься теперь?»… Интересно, когда-нибудь наши футболисты научатся находить правильные слова после своих провалов? По идее должны научиться: опыт-то колоссальный! Вратаря поддержал тренер: «Надеемся, Игорь по-прежнему будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие». Черт его знает, как это понимать…

Акинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила Борзыкина

Акинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человек

Но сборную нельзя только ругать. И вообще ее нельзя ругать, если это ее объективный уровень. Ругать надо других – тех, кто ответственен за то, что этот уровень настолько низкий. А игроки все сами понимают. Смолов, например, не сдержался и заплакал прямо на поле. Ему обидно: хотел показать себя всему миру – не получилось. Эти парни заслуживают не только критики, но поддержки.



Фото: РФС

Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене Акинфееву

Это хорошо понимаешь уже потом, когда эмоции остыли. А когда они кипели… Что ж, даже некоторые государственные мужи призывали к насилию. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев дал свою оценку игре сборной России, где, помимо прочего, сказал следующее: «Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так!».

Жестко.

Сводки межсезонья

Вчера «Спартак» провел первую тренировку в Австрии. На сбор отправилось 24 игрока, много молодежи. Вчера же к ним присоединился и Промес. А участники Кубка конфедераций прилетят в Австрию позже.



Фото: «Спартак»

В безоблачном австрийском небе прогремел гром. Каннуников, о переходе которого «Спартак» не сообщал, но которого все уже называют игроком красно-белых, может заработать дисквалификацию. Как утверждает источник, согласно договору, Канунников должен был сообщить о желании покинуть «Рубин» до конца прошлого сезона. Но этого не сделал. И по правилам ему грозит отлучение от футбола на один-два месяца.

В «Зенит» по-прежнему переходит Манолас. Вот-вот должен перейти! Когда-нибудь. Сумма трансфера – 30-35 миллионов евро. Другой новичок, Дриусси, по информации прессы, обойдется питерцам в 21 млн. Собственно, о его трансфере клубы уже договорились.





В субботу «Зенит» сыграл второй контрольный матч – и снова проиграл – «Лудогорцу» (0:1). Хотя Роберто Манчини отмечает: «Движемся в правильном направлении». Это правда: результат в спаррингах не имеет никакого значения.





Играл вчера и ЦСКА. И тоже уступил – 1:2 «Штурму».

А «Краснодар» своего соперника разгромил – 4:0. Правда, оппонент был куда слабее, чем у других – ростовский СКА.





На этом первый, домашний, сбор «быков» завершен.

«Локомотив» свой спарринг проведет завтра – со словенским «Анкараном».





Тем временем стало известно, что Ари получит российское гражданство. «Возможно, в ближайшие месяцы я получу паспорт гражданина Российской Федерации. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Локомотиве», – заявил бразилец.

Вот Виталий Мутко обрадуется.