Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Формула-1  Гран-при Европы. Гонка
Футбол  Германия- : -Камерун
Футбол  Чили- : -Австралия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Новичка «Спартака» могут дисквалифицировать, а «Зенит» потратит 50 млн (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День девятый

Вчера в Казани провожали сборную России в отпуск. Ожидания, которые непонятно откуда берутся, опять не оправдались. Акинфеев опять подвел команду. Сборная опять предстала полуживой, хотя и более энергичной, чем на предыдущих турнирах. Все как всегда. Казалось бы, давно пора смириться с таким положением дел. Достаточно открыть рейтинг ФИФА, чтобы оценить глубину пропасти, в которую мы упали, и понять, что на этом турнире, как и на грядущем чемпионате мира, нас вообще бы не было, не будь мы страной-хозяйкой. А дома хочется праздника. Вот и не получается смириться.

Обидно. Глупо. Несправедливо? Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч

Сборную России прогнали сквозь строй и отстегали плетями. Колонка Юрия Цыбанева

Вечером сборную побила Мексика. А в ночи – новость об употреблении допинга, которую опубликовало, конечно же, английское издание. Якобы несколько игроков сборной России сдали положительные допинг-пробы во время чемпионата мира в Бразилии, и сейчас идет расследование. Во-первых, странно, что мы узнаем об этом от английских друзей, веры которым нет, а не от ФИФА или других организаций. Во-вторых, не верится, что под допингом наша команда играла настолько ужасно. В чем тогда смысл? Кто-кто, а эти допинг точно не употребляли.

Россия на игле. Команду Черчесова подозревают в употреблении допинга

Добро пожаловать! Посторонним вход воспрещен! Россия покинула Кубок конфедераций

Но вернемся к Кубку конфедераций. Две ошибки допустил Акинфеев. А после матча бросил: «Пожалуйста, критикуйте. Говорите, что будет негатив со всех сторон? А что, мне пойти и повеситься теперь?»… Интересно, когда-нибудь наши футболисты научатся находить правильные слова после своих провалов? По идее должны научиться: опыт-то колоссальный! Вратаря поддержал тренер: «Надеемся, Игорь по-прежнему будет в национальной команде и будет доставлять нам удовольствие». Черт его знает, как это понимать…

Акинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила Борзыкина

Акинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человек

Но сборную нельзя только ругать. И вообще ее нельзя ругать, если это ее объективный уровень. Ругать надо других – тех, кто ответственен за то, что этот уровень настолько низкий. А игроки все сами понимают. Смолов, например, не сдержался и заплакал прямо на поле. Ему обидно: хотел показать себя всему миру – не получилось. Эти парни заслуживают не только критики, но поддержки.


Фото: РФС

Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене Акинфееву

Это хорошо понимаешь уже потом, когда эмоции остыли. А когда они кипели… Что ж, даже некоторые государственные мужи призывали к насилию. Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев дал свою оценку игре сборной России, где, помимо прочего, сказал следующее: «Жирков, человек с таким богатым опытом и профессионализмом, не имеет права в таком матче получать две желтые карточки. По-мужски, в раздевалке ему надо в морду дать! Он подвел команду, нельзя так!».

Жестко.

Сводки межсезонья

Вчера «Спартак» провел первую тренировку в Австрии. На сбор отправилось 24 игрока, много молодежи. Вчера же к ним присоединился и Промес. А участники Кубка конфедераций прилетят в Австрию позже.


Фото: «Спартак»

В безоблачном австрийском небе прогремел гром. Каннуников, о переходе которого «Спартак» не сообщал, но которого все уже называют игроком красно-белых, может заработать дисквалификацию. Как утверждает источник, согласно договору, Канунников должен был сообщить о желании покинуть «Рубин» до конца прошлого сезона. Но этого не сделал. И по правилам ему грозит отлучение от футбола на один-два месяца.

В «Зенит» по-прежнему переходит Манолас. Вот-вот должен перейти! Когда-нибудь. Сумма трансфера – 30-35 миллионов евро. Другой новичок, Дриусси, по информации прессы, обойдется питерцам в 21 млн. Собственно, о его трансфере клубы уже договорились.


В субботу «Зенит» сыграл второй контрольный матч – и снова проиграл – «Лудогорцу» (0:1). Хотя Роберто Манчини отмечает: «Движемся в правильном направлении». Это правда: результат в спаррингах не имеет никакого значения.


Играл вчера и ЦСКА. И тоже уступил – 1:2 «Штурму».

А «Краснодар» своего соперника разгромил – 4:0. Правда, оппонент был куда слабее, чем у других – ростовский СКА.


На этом первый, домашний, сбор «быков» завершен.

«Локомотив» свой спарринг проведет завтра – со словенским «Анкараном».


Тем временем стало известно, что Ари получит российское гражданство. «Возможно, в ближайшие месяцы я получу паспорт гражданина Российской Федерации. Сейчас я полностью сконцентрирован на работе в «Локомотиве», – заявил бразилец.

Вот Виталий Мутко обрадуется.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кристиан Нобоа: Мы были одной семьей. Но, вот видите, в «Ростове» все испортилиПолузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа расстроен тем, что «Ростову» не удалось сохранить лидеров команды и Курбана Бердыева.Полузащитник «Бордо» Уна отказался от перехода в «Зенит» ради карьеры в серии АПолузащитник «Бордо» Адам Уна отказался от перехода в «Зенит», хотя клубы уже согласовали между собой условия трансфера, сообщает Sky Sport Italia.Россия вылетела из КК-2017, Мэтт Митрион нокаутировал Федора Емельяненко и новый допинговый скандал. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра воскресенье.Елена Исинбаева: Сборная России к ЧМ-2018 окрепнет и наберется мастерстваОлимпийская чемпионка, посол чемпионата мира 2018 года по футболу Елена Исинбаева прокомментировала поражение от команды Мексики (1:2) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.Смолов и Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в АвстрииФутболисты сборной России Федор Смолов и Юрий Газинский присоединятся к «Краснодару» на сборе в Австрии.Гильермо Очоа: У нас есть характер, мы доказали это еще разГолкипер сборной Мексики поделился впечатлениями от победы над командой России (2:1) в заключительном матче группового этапа Кубка конфедераций.Россия на игле. Команду Черчесова подозревают в употреблении допингаРоссия на игле. Команду Черчесова подозревают в употреблении допингаЧетверо из футболистов сборной России, выступающих на Кубке конфедераций, подозреваются в употреблении допинга.Вся сборная России на ЧМ-2014 подозревается в применении допингаВсе 23 футболиста сборной России, участвующие на чемпионате мира в 2014 году в Бразилии, подозреваются в употреблении допинга, сообщает The Mail on Sunday.Хавьер Эрнандес: Мы заслужили эту победу огромным объемом работыНападающий сборной Мексики поделился впечатлениями от победы над командой России (2:1) в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.Максим Канунников: Результатом недовольны, но надо дальше смотреть в будущееНападающий сборной России Максим Канунников прокомментировал поражение от команды Мексики (2:1) в матче заключительного тура Кубка конфедераций.Александр Овечкин: Наши футболисты выглядели очень достойно на фоне чемпионов своих континентовФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал сборную России после поражения от команды Мексики (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Кубка конфедераций.Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛМуса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Промес присоединился к «Спартаку» на сборе в АвстрииГолландский футболист Квинси Промес прибыл в расположение «Спартака», который проводит сбор в австрийском Филлахе, сообщает официальный сайт красно-белых.Виталий Мутко: Абсолютно убежден, что сборная России будет прогрессироватьПрезидент РФС Виталий Мутко подвел итоги выступления сборной России на Кубке конфедераций. Напомним, что после поражения от мексиканцев (1:2) россияне покинули турнир.Сергей Анохин: Нужно подумать о возвращении Игнашевича и братьев Березуцких в сборную РоссииВице-президент РФС Сергей Анохин поделился впечатлениями после матча Кубка конфедераций Мексика – Россия (2:1). Также он допустил возвращение в сборную России Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.Роберто Манчини: С каждой игрой «Зенит» становится лучше и движется в правильном направленииГлавный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от поражения в товарищеском матче против «Лудогорца» (0:1).Акинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила БорзыкинаАкинфеев и Черчесов должны уйти. Колонка Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» делится впечатлениями от выступления сборной России на Кубке конфедераций.Евгений Ловчев: Надо задуматься о замене АкинфеевуЕвгений Ловчев: Надо задуматься о замене АкинфеевуЭксперт «Советского спорта», лучший футболист чемпионата СССР 1972 года – о поражении сборной России от Мексики (1:2).Акинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человекАкинфеев проиграл в футбол, но уже после игры победил как человекЧто говорили футболисты после матча Мексика – Россия (2:1).Юрий Жирков: Удаление? Злого умысла у меня не былоЗащитник сборной России Юрий Жирков - после игры с Мексикой на Кубке конфедераций.
Футбол
Полузащитник «Бордо» Уна отказался от перехода в «Зенит» ради карьеры в серии А
MMA
Сергей Харитонов: Мне было очень больно смотреть на то, как проиграл Федор
MMA
Митрион нокаутировал Федора Емельяненко в первом раунде (видео)
Футбол
Елена Исинбаева: Сборная России к ЧМ-2018 окрепнет и наберется мастерства
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика