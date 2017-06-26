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Чего Диана Шурыгина никогда не будет делать?

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Диана Шурыгина
Диана ШурыгинаФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Диану Шурыгину знает в нашей стране самая разная аудитория. Домохозяйки, которые смотрят программу Андрея Малахова «Пусть говорят!», давно поделились на два лагеря: сочувствующие «бедной обманутой девочке» и обвиняющие ее в подлости, предательстве, распущенности и во всех смертных грехах. Молодая аудитория – тут главный редактор «Советского спорта» феномен этот объяснить не в силах – наперегонки подписывается на ее youtube-канал. Замеченная журналистами во время просмотра трансляции матча российской сборной по футболу, Диана Шурыгина дала интервью – о футболе и о себе.

На корабле «Footboat-2017» Диану Шурыгину узнавали многие гости. Даже если ты не принадлежишь к подростковой аудитории, то о девушке, по чьему заявлению парень, обвиненный в изнасиловании, отправился на зону, слышал. Казалось бы, подойти к такой теперь страшно. Но подходят. И даже о фотографиях просят.

Гости узнавали Диану Шурыгину.
Гости узнавали Диану Шурыгину.Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

– За кого-то болеешь сегодня? – спросили мы в перерыве матча Мексика – Россия.
– Ну как? За Россию, конечно!

– Как сыграем?
– Ну, я надеюсь, что она все-таки победит.

– С каким счетом?
– Ну, хотя бы в один мяч.

– А почему так важно болеть за футболистов?
– Ну, должны же хотя бы они что-то сделать. У всех все не получается, так пусть хотя бы они что-то сделают. Это моя страна, моя Россия, поэтому я за них.

– Часто болеешь?
– В смысле?

– За кого-то часто болеешь?
– Ну, за наших часто болею.

– А можешь представить, что после вылета наших будешь болеть за кого-то другого?
– Нет, этого я не буду делать никогда.

Свое видеоинтервью с Дианой записал и наш хулиган Степан Чаушьян. Видео ждем вас в ближайшее время! Фото Николая Яременко.
Свое видеоинтервью с Дианой записал и наш хулиган Степан Чаушьян. Видео ждем вас в ближайшее время! Фото Николая Яременко.Фото: «Советский спорт»

Попросила Диана о совместном фото и главного редактора «Советского спорта».
Попросила Диана о совместном фото и главного редактора «Советского спорта».Фото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

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