Чего Диана Шурыгина никогда не будет делать?

Диану Шурыгину знает в нашей стране самая разная аудитория. Домохозяйки, которые смотрят программу Андрея Малахова «Пусть говорят!», давно поделились на два лагеря: сочувствующие «бедной обманутой девочке» и обвиняющие ее в подлости, предательстве, распущенности и во всех смертных грехах. Молодая аудитория – тут главный редактор «Советского спорта» феномен этот объяснить не в силах – наперегонки подписывается на ее youtube-канал. Замеченная журналистами во время просмотра трансляции матча российской сборной по футболу, Диана Шурыгина дала интервью – о футболе и о себе.

На корабле «Footboat-2017» Диану Шурыгину узнавали многие гости. Даже если ты не принадлежишь к подростковой аудитории, то о девушке, по чьему заявлению парень, обвиненный в изнасиловании, отправился на зону, слышал. Казалось бы, подойти к такой теперь страшно. Но подходят. И даже о фотографиях просят.

– За кого-то болеешь сегодня? – спросили мы в перерыве матча Мексика – Россия.

– Ну как? За Россию, конечно!

– Как сыграем?

– Ну, я надеюсь, что она все-таки победит.

– С каким счетом?

– Ну, хотя бы в один мяч.

– А почему так важно болеть за футболистов?

– Ну, должны же хотя бы они что-то сделать. У всех все не получается, так пусть хотя бы они что-то сделают. Это моя страна, моя Россия, поэтому я за них.

– Часто болеешь?

– В смысле?

– За кого-то часто болеешь?

– Ну, за наших часто болею.

– А можешь представить, что после вылета наших будешь болеть за кого-то другого?

– Нет, этого я не буду делать никогда.

Свое видеоинтервью с Дианой записал и наш хулиган Степан Чаушьян. Видео ждем вас в ближайшее время! Фото Николая Яременко. Фото: «Советский спорт»