«Моуринью не предлагал мне войти в тренерский штаб». Гиггз – об уходе из «МЮ»

Райан Гиггз в качестве тренера "Юнайтед" Фото: Gettyimages.ru

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал о своей жизни после ухода из английского клуба.

Напомним, валлиец покинул «красных дьяволов» вместе с голландским специалистом Луи ван Галом.

– Моуринью не предлагал мне войти в тренерский штаб, – рассказывает Гиггз. – Это был мой выбор. Как только Луи ван Гал покинул клуб, я принял решение уйти. Мне довелось поработать с этим человеком два года, и я хотел бы провести с ним третий сезон, но этому не суждено было сбыться.

У меня был определенный план. Я хотел посмотреть, в каком направлении пойдет моя тренерская карьера после работы с этим специалистом. К сожалению, мы разошлись раньше, чем я ожидал. Ничего страшного. Таков футбол.

Я действительно верил, что смогу занять любою должность в «Юнайтед», кроме главного наставника. По крайней мере, у меня была уверенность на этот счет.

– Сейчас меня все устраивает, – продолжает Гиггз. – Всегда говорил, что хочу заниматься тренерской деятельностью, но я не спешу. Торопиться некуда. Если мне поступит хорошее предложение, готов его рассмотреть.

На данный момент я занимаю должность технического наблюдателя УЕФА, работаю на телевидении. Дел у меня хватает. Сейчас у меня есть возможность наблюдать за тем, как играет в футбол мой сын. Раньше я не мог позволить себе такой роскоши.

Мне кажется, у меня есть все, чтобы стать успешным тренером. «Суонси»? Да, переговоры велись, но мы не смогли договориться. Конечно, такие вещи не могут не расстраивать, – заявил Гиггз.

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