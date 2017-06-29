Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хуже
К самому Дмитрию
Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его
продвижение вызывает вопросы.
Представьте, у вас появился автомобиль. Вы сделали ему качественный
тюнинг у надежного мастера, катались на нем не только по стране, но и по
Европе. Но потом к вам пришел коллега поавторитетнее, попросил машину подарить
– а вы тут же отдали, как только вам вернул ее из служебного пользования
начальник. Купить новую не на что, придется собирать из свободных запчастей.
Вам за границу, конечно, не ехать, но в российских командировках за европейскую
придется биться.
Вы в этой ситуации насколько умны и насколько
прикидываетесь?
Точно, что ваша прокачанная машина – с номерным знаком
«Д007ПО» и регионом 61, а вы – футбольный клуб «Ростов».
Сравнение футболиста, человека с бездушной машиной тут не на
первом плане. Как раз глазами Дмитрия Полоза все идеально: новый клуб сильнее,
задачи с зарплатой выше, перспективы тем более.
Очень хотелось бы выслушать позицию «Ростова» – единственной
в России топ-команды, которая так странно ведет себя на рынке. И даже свои
активы – то есть финансово привлекательный продукт – раздает бесплатно.
Если у Дмитрия Полоза в контракте действительно был пункт со
смыслом «могу уйти бесплатно, если кто-то позовет» – в чем вообще смысл такого
контракта? Понятно, что там прописаны обязательства по трудовой дисциплине,
технические детали типа номера расчетного счета. Но ведь и защита работодателя
должна быть. А при таком условии ФК «Ростов» по сути приравнял себя к команде
во дворе: когда позвали из соседнего, парень может просто метнуться туда и
ничего не объяснять.
Опять же: и там за углом не дураки, и Полоз разумный.
Вопросы к третьей стороне.
В раскладе по Ерохину все логичнее: сейчас Александр мог пользоваться или не пользоваться опцией продления. Выбрал переезд – окей, принято.
Полоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будет
Курбан Бердыев действительно, как говорит руководство клуба,
заслужил право выбирать продолжение сам. Но и «Ростов» тогда тоже сделал
достаточно, чтобы соглашаться только на выгодное для себя предложение по
ключевому игроку. Однако клуб почему-то сам допустил в контракте такую
формулировку, с которой сам же перестал иметь значение.
Еще одна фантазия: «Ростов», когда так запросто и
забесплатно отпускает ценных людей, выглядит всеобщим должником. Как будто
«Зенит» уже расплатился за Полоза, просто никто за пределами клубов этого не
знал.
Хотя лучше уж с официальным уточнением про
бесплатный трансфер, чем сомнительно за 8 миллионов рублей.
Полоз в первые же часы после перехода отказался уточнять,
когда заканчивался его контракт – сказал, что это не имело значения. Понятно,
что и сам Дмитрий видит странность этой ситуации, переходящую в глупость. Ему
вряд ли приятен такой шлейф, хотя к футболисту опять же никаких претензий. Как
и к Ивану Новосельцеву по переходу прошлого летнего окна.
От «Ростова», который мы любили осенью и весной, летом почти ничего не осталось. Почти все главные мужики разбежались, причем на таких условиях, что новый состав придется набирать из мальчиков.