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Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хуже

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Переход Полоза из «Ростова» в «Зенит» – странный. Но в этой паре бывало и хуже
Фото: РФС

К самому Дмитрию Полозу никаких вопросов: но из-за клуба, в котором он дорос до сборной, его продвижение вызывает вопросы.

Представьте, у вас появился автомобиль. Вы сделали ему качественный тюнинг у надежного мастера, катались на нем не только по стране, но и по Европе. Но потом к вам пришел коллега поавторитетнее, попросил машину подарить – а вы тут же отдали, как только вам вернул ее из служебного пользования начальник. Купить новую не на что, придется собирать из свободных запчастей. Вам за границу, конечно, не ехать, но в российских командировках за европейскую придется биться.

Вы в этой ситуации насколько умны и насколько прикидываетесь?

Точно, что ваша прокачанная машина – с номерным знаком «Д007ПО» и регионом 61, а вы – футбольный клуб «Ростов».

Сравнение футболиста, человека с бездушной машиной тут не на первом плане. Как раз глазами Дмитрия Полоза все идеально: новый клуб сильнее, задачи с зарплатой выше, перспективы тем более.

Очень хотелось бы выслушать позицию «Ростова» – единственной в России топ-команды, которая так странно ведет себя на рынке. И даже свои активы – то есть финансово привлекательный продукт – раздает бесплатно.

Если у Дмитрия Полоза в контракте действительно был пункт со смыслом «могу уйти бесплатно, если кто-то позовет» – в чем вообще смысл такого контракта? Понятно, что там прописаны обязательства по трудовой дисциплине, технические детали типа номера расчетного счета. Но ведь и защита работодателя должна быть. А при таком условии ФК «Ростов» по сути приравнял себя к команде во дворе: когда позвали из соседнего, парень может просто метнуться туда и ничего не объяснять.

Опять же: и там за углом не дураки, и Полоз разумный. Вопросы к третьей стороне.

В раскладе по Ерохину все логичнее: сейчас Александр мог пользоваться или не пользоваться опцией продления. Выбрал переезд – окей, принято.

Полоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будет

Курбан Бердыев действительно, как говорит руководство клуба, заслужил право выбирать продолжение сам. Но и «Ростов» тогда тоже сделал достаточно, чтобы соглашаться только на выгодное для себя предложение по ключевому игроку. Однако клуб почему-то сам допустил в контракте такую формулировку, с которой сам же перестал иметь значение.

Еще одна фантазия: «Ростов», когда так запросто и забесплатно отпускает ценных людей, выглядит всеобщим должником. Как будто «Зенит» уже расплатился за Полоза, просто никто за пределами клубов этого не знал.

Хотя лучше уж с официальным уточнением про бесплатный трансфер, чем сомнительно за 8 миллионов рублей.

Полоз в первые же часы после перехода отказался уточнять, когда заканчивался его контракт – сказал, что это не имело значения. Понятно, что и сам Дмитрий видит странность этой ситуации, переходящую в глупость. Ему вряд ли приятен такой шлейф, хотя к футболисту опять же никаких претензий. Как и к Ивану Новосельцеву по переходу прошлого летнего окна.

От «Ростова», который мы любили осенью и весной, летом почти ничего не осталось. Почти все главные мужики разбежались, причем на таких условиях, что новый состав придется набирать из мальчиков.

«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получается

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