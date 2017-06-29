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Сергей Паршивлюк: Не мог ждать, пока Каррера обратит на меня внимание

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сергей Паршивлюк
Сергей ПаршивлюкФото: «Советский спорт». Дарья Исаева

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк поделился своими впечатлениями от новой для себя команды, рассказал, почему ушел из «Анжи» и из-за чего не сложилась карьера в «Спартаке».

«ГРАНАТ СДЕЛАЛ МНЕ ОТЛИЧНУЮ РЕКЛАМУ В «РОСТОВЕ»

– Как появился вариант с «Ростовом», и почему именно он?
– Тяжело было в Махачкале в плане быта, я находился там без семьи, это сложно. У меня были и другие варианты, но «Ростов» в отличие от других сделал мне конкретное предложение. Я вообще люблю конкретику, поэтому согласился играть за эту команду. А идти туда, куда тебя особо и не зовут, как-то не хочется.

– Не смущало то, что из клуба уходят ведущие игроки, соответственно, и задачи будут скромнее?
– Это футбол, кто-то уходит, кто-то приходит. Сезон покажет. История знает много примеров, когда, казалось бы, происходит отток ведущих игроков, а потом команда начинает играть лучше, за счет новых спортсменов.

Я, кстати, общался на эту тему с руководством клуба. Они меня заверили, что команда будет усиливаться.

– Вас лично Леонид Кучук приглашал?
– Конкретно меня пригласило руководство. Но, как они сказали, меня хочет видеть лично Леонид Станиславович. Без просьбы тренера игроков не берут.

– Как приняли вас в коллективе и как атмосфера в команде?
– Очень дружный коллектив, атмосфера благоприятная. Володя Гранат, который здесь играл, сделал мне хорошую рекламу, поэтому ребята знали меня уже заочно. Никаких проблем не было.

– Какое сложилось впечатление от Кучука?
– Мы общаемся в рабочем процессе. Привыкаем к его требованиям, его видению футбола. У нас еще будет время пообщаться больше. Сейчас мы активно готовимся к сезону.

– Каковы его методы работы, и чем они отличаются от методов тех тренеров, с кем вы работали ранее?
– У каждого тренера свое видение футбола. Особенность тренировочного процесса у Кучука – это упор на тактику, физическую готовность. Современное видение футбола, я бы так сказал.

– Удавалось следить за игрой сборной команды?
– Не все удавалось посмотреть, даже игру с Португалией я видел только небольшой отрезок.

– Какие-то позитивные моменты из игры сборной извлекли для себя?
– Мне не хотелось бы комментировать игру сборной. Хотя бы потому что я действующий футболист и давать какие-либо оценки – не в моей компетенции. Наших ребят необходимо поддержать. Другой команды у нас нет и не будет. Впереди чемпионат мира, нам его надо провести на самом высоком уровне. Уверен, что к будущему турниру сборная будет готова.

Фото: ФК «Ростов»

«ВЫСКАЗЫВАНИЕ ГРИГОРЯНА МЕНЯ УДИВИЛО…»

– Как вы расстались с тренером «Анжи» Григоряном?
– Расстались нормально. Его высказывание, что Паршивлюк оправдывает свою фамилию, меня удивило. Фамилию мы не выбираем, она нам дается с рождения. Обсуждать это в негативном ключе – как-то не верно, на мой взгляд. Александр Витальевич обо мне хорошо отозвался в плане футбола, что очень приятно, спасибо ему за такую оценку моей работы. Надеюсь, болельщики, руководители клуба и тренеры остались довольны моей игрой за «Анжи». Руководство махачкалинской команды делает все для команды.

Последний разговор с ним был в раздевалке после игры с ЦСКА. Мы попрощались, поблагодарили друг друга, пожелали удачи и все.

– Чем вас не устраивала Махачкала, ведь там прекрасный климат, море, горы?
– Я не могу перевести туда своих детей: они не смогут ни в детский сад ходить там, ни в какие-нибудь секции. Только если дочку на вольную борьбу отдать (смеется). Думаю, вы прекрасно понимаете.

– Понимаю, я там родился и вырос…
– Если ты один, без семьи, вопросов нет. Там все условия созданы. Но когда у тебя дети, ситуация совершенно другая.

Фото: «Советский спорт»

«У АЛЕНИЧЕВА БЫЛА ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ КО МНЕ…»

– Не было варианта возвратиться в «Спартак»?
– Со стороны «Спартака» - видимо, нет (смеется).

– А сами хотели бы вернуться?
– Я в «Спартаке» провел почти всю свою сознательную жизнь. Думаю, ответ очевиден.

– С Каррерой был разговор?
– Нет, мне такую возможность не предоставили.

– А вообще вы следите пристально за тем, что сейчас происходит в «Спартаке»?
– Конечно. Сложно быть в футбольной среде и не следить за тем, что происходит. Пройти мимо «Спартака» – невозможно, тем более в последние годы. Я в курсе почти всего. Хотя в команде осталось мало людей, с кем я общаюсь.

– Инициатива отчислить вас из команды шла от Карреры?
– Нет, это инициатива Дмитрия Аленичева. Закончился сезон позапрошлый, я ушел в отпуск. А когда вышел, узнаю, что выставлен на трансфер и буду тренироваться со «Спартаком» - 2 и все. С удивлением значительно позже узнал, что по словам Аленичева я не нашел общего языка с коллективом, где был по сути старожилом и имел отличный контакт со всеми в команде, в том числе и с легионерами, про большинство русских ребят речи даже не идет.

– Почему Аленичев так себя повел?
– Я думаю, это личная неприязнь с его стороны ко мне. У меня был с ним конфликт когда-то. Но мне казалось, мы его сгладили. События показали, что, видимо, с его стороны эта история не забыта.

– Что именно был за конфликт?
– Не хотелось бы сейчас говорить об этом. Может быть ,когда-то я и поделюсь, но наверное лучше пусть это останется на его совести. В этой истории у каждого своя правда. Ни я, ни он теперь не в «Спартаке», к сожалению для обоих.

– Сейчас, по прошествии времени, может, тебе стоило остаться в «Спартаке»? Аленичев ушел и, может быть, надо было переждать этот момент?
– В том то и дело. Аленичев ушел, а для меня ничего не изменилось. Дали два дня потренироваться с основной командой, а потом опять отправили во вторую. Если бы у Карреры было желание меня оставить, наверное, он бы не делал скоротечные выводы за две тренировки и оставил бы меня в основе, но скорее всего это решение не самого тренера. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех красно-белую армию болельщиков Спартака с долгожданным чемпионством.

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