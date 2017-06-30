Аршавин – лучший игрок сборной России на КК-2017! Так считает 1% россиян
Всегда было интересно, кто все эти люди, определяющие наше
общественное мнение, изучением которого занимается ВЦИОМ. Вам когда-нибудь
звонили с подобными вопросами? Мне нет.
Как бы то ни было, на этот раз ВЦИОМ решил провести
исследование общественного мнения, связанное с футболом. Оно называется: «Кубок
конфедераций по футболу: в ожидании финала». Многие результаты вполне
прогнозируемы, но некоторые станут для вас настоящим откровением, если не
шоком.
Чтобы побеждать – не обязательно даже участвовать
Но сначала о банальном – сладенькое прибережем на конец. Кубок
конфедераций по футболу, стартовавший в России 17 июня, стал резонансным
событием: о нем слышало подавляющее большинство наших сограждан, а зрителями
телетрансляций, по данным за 27-28 июня, являлись 32% россиян (среди мужчин –
40%, среди постоянных футбольных болельщиков и интересующихся футболом время от
времени – свыше 50%), говорится в результатах исследования. 9% опрошенных сказали,
что смотрят все игры, 23% - только матчи с участием национальной сборной.
Следить
за финальной игрой Кубка планируют около трети всех опрошенных (35%), среди
мужчин – 41%, среди самых рьяных футбольных болельщиков – более 90%. Победу
россияне, следившие за всеми или частью игр международного футбольного турнира,
чаще всего пророчили сборной Португалии (24%). И ошиблись, ведь португальцы
выбыли из борьбы за кубок на стадии полуфинала, проиграв Чили по пенальти. Первое
место Германии, даже в таком урезанном составе, как этот, предсказывали 19%.
Еще 6% опрошенных были уверены, что турнир выиграет Россия, вылетевшая еще на
групповой стадии.
Странные
результаты начинаются уже сейчас. Вы не поверите, но 2% респондентов были
уверены, что этот Кубок конфедераций выиграет сборная Бразилии. Кудесники мяча,
конечно, хороши, но не настолько же, чтобы побеждать там, куда они даже не
попадают. То же самое касается и испанцев – за их победу на КК-2017 тоже
проголосовали 2%. Еще один процент искренне верит, что турнир должна выиграть
сборная США. Тут, как говорится, без комментариев.
Аршавин с Кержаковым – лучшие!
Еще
больше интересных результатов принесли ответы россиян на вопрос, кого они
считают лучшим футболистом сборной России на домашнем Кубке конфедераций.
Здесь
удивляться можно начинать уже с первого места. Его занял голкипер и капитан
команды Игорь Акинфеев. 12% опрошенных уверены, что на этом турнире Игорь был
лучшим, несмотря на ужасную ошибку в матче с Чили, которая не позволила нашей
сборной побороться за победу и выход в полуфинал.
Второе
место занял нападающий и дважды подряд лучший бомбардир чемпионата России Федор
Смолов. За него свои голоса отдали 5% опрошенных. Напомним, что Федор на
групповом этапе не попал по воротам больше всех – 7 ударов мимо. Третье место
занял Юрий Жирков – 4%.
Вы не
поверите, но в десятку лучших вошли также и Александр Кержаков с Андреем
Аршавиным. Оба нападающих получили по 1% голосов опрошенных. Интересно, что за
турнир смотрели эти 2% наших соотечественников, если Кержакова с Аршавиным нет
даже в составе сборной. Александр потихоньку завершает карьеру, не появляясь на
поле даже в составе «Зенита», а Андрей играет за свой клуб «Кайрат» из
Казахстана – забивает голы в Лиге Европы.
Футбол в России любят все меньше и меньше
А теперь
о грустном. Последний вопрос звучал так: Интересуетесь ли вы футболом или нет?
Результаты этого опроса ВЦИОМ сравнил с результатами прошлых лет. Вариантов
ответа было четыре: Да, я постоянный футбольный болельщик; Интересуюсь от
случая к случаю; Безразличен к футболу; Затрудняюсь ответить.
Оказывается
в России постоянных футбольных болельщиков на данный момент всего 6% от населения
– самый низкий показатель за последние 12 лет. До этого антирекордом был
показатель 2014 года – 10%. Всего год назад болельщиков было 16%. Максимальное
количество болельщиков в стране насчитывалось в 2005 году – 19%.
Выросло
количество безразличных к футболу россиян. В 2017 году таких – 56%, а ведь в
2005 году было лишь 43% - больше половины наших соотечественников тогда следили
за футболом, хотя бы от случая к случаю. А вы говорите – футбольная страна.
Остается надеяться, что домашний чемпионат мира хоть как-то исправит ситуацию.