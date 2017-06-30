Аршавин – лучший игрок сборной России на КК-2017! Так считает 1% россиян

Всегда было интересно, кто все эти люди, определяющие наше общественное мнение, изучением которого занимается ВЦИОМ. Вам когда-нибудь звонили с подобными вопросами? Мне нет.

Как бы то ни было, на этот раз ВЦИОМ решил провести исследование общественного мнения, связанное с футболом. Оно называется: «Кубок конфедераций по футболу: в ожидании финала». Многие результаты вполне прогнозируемы, но некоторые станут для вас настоящим откровением, если не шоком.

Чтобы побеждать – не обязательно даже участвовать

Но сначала о банальном – сладенькое прибережем на конец. Кубок конфедераций по футболу, стартовавший в России 17 июня, стал резонансным событием: о нем слышало подавляющее большинство наших сограждан, а зрителями телетрансляций, по данным за 27-28 июня, являлись 32% россиян (среди мужчин – 40%, среди постоянных футбольных болельщиков и интересующихся футболом время от времени – свыше 50%), говорится в результатах исследования. 9% опрошенных сказали, что смотрят все игры, 23% - только матчи с участием национальной сборной.

Следить за финальной игрой Кубка планируют около трети всех опрошенных (35%), среди мужчин – 41%, среди самых рьяных футбольных болельщиков – более 90%. Победу россияне, следившие за всеми или частью игр международного футбольного турнира, чаще всего пророчили сборной Португалии (24%). И ошиблись, ведь португальцы выбыли из борьбы за кубок на стадии полуфинала, проиграв Чили по пенальти. Первое место Германии, даже в таком урезанном составе, как этот, предсказывали 19%. Еще 6% опрошенных были уверены, что турнир выиграет Россия, вылетевшая еще на групповой стадии.

Странные результаты начинаются уже сейчас. Вы не поверите, но 2% респондентов были уверены, что этот Кубок конфедераций выиграет сборная Бразилии. Кудесники мяча, конечно, хороши, но не настолько же, чтобы побеждать там, куда они даже не попадают. То же самое касается и испанцев – за их победу на КК-2017 тоже проголосовали 2%. Еще один процент искренне верит, что турнир должна выиграть сборная США. Тут, как говорится, без комментариев.

Аршавин с Кержаковым – лучшие!

Еще больше интересных результатов принесли ответы россиян на вопрос, кого они считают лучшим футболистом сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

Здесь удивляться можно начинать уже с первого места. Его занял голкипер и капитан команды Игорь Акинфеев. 12% опрошенных уверены, что на этом турнире Игорь был лучшим, несмотря на ужасную ошибку в матче с Чили, которая не позволила нашей сборной побороться за победу и выход в полуфинал.

Второе место занял нападающий и дважды подряд лучший бомбардир чемпионата России Федор Смолов. За него свои голоса отдали 5% опрошенных. Напомним, что Федор на групповом этапе не попал по воротам больше всех – 7 ударов мимо. Третье место занял Юрий Жирков – 4%.

Вы не поверите, но в десятку лучших вошли также и Александр Кержаков с Андреем Аршавиным. Оба нападающих получили по 1% голосов опрошенных. Интересно, что за турнир смотрели эти 2% наших соотечественников, если Кержакова с Аршавиным нет даже в составе сборной. Александр потихоньку завершает карьеру, не появляясь на поле даже в составе «Зенита», а Андрей играет за свой клуб «Кайрат» из Казахстана – забивает голы в Лиге Европы.





Футбол в России любят все меньше и меньше

А теперь о грустном. Последний вопрос звучал так: Интересуетесь ли вы футболом или нет? Результаты этого опроса ВЦИОМ сравнил с результатами прошлых лет. Вариантов ответа было четыре: Да, я постоянный футбольный болельщик; Интересуюсь от случая к случаю; Безразличен к футболу; Затрудняюсь ответить.

Оказывается в России постоянных футбольных болельщиков на данный момент всего 6% от населения – самый низкий показатель за последние 12 лет. До этого антирекордом был показатель 2014 года – 10%. Всего год назад болельщиков было 16%. Максимальное количество болельщиков в стране насчитывалось в 2005 году – 19%.

Выросло количество безразличных к футболу россиян. В 2017 году таких – 56%, а ведь в 2005 году было лишь 43% - больше половины наших соотечественников тогда следили за футболом, хотя бы от случая к случаю. А вы говорите – футбольная страна. Остается надеяться, что домашний чемпионат мира хоть как-то исправит ситуацию.



