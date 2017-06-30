Поль Погба: Самые упертые эксперты не могли забыть про мой трансфер

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал небольшое интервью телеканалу Sky Sports.

Первым делом игрок сборной Франции оценил выступление «красных дьяволов» в минувшем сезоне, а также высказался о своем возвращении на «Олд Траффорд». Напомним, за переход хавбека «Юнайтед» выложил туринскому «Ювентусу» 105 млн евро.

– Согласен с мнением болельщиков – «МЮ» не показывал достойной игры. Многое не получалось, но мы выиграли три трофея.

Да, – продолжает француз, – можно стать лучшей командой мира, показывать яркий футбол, но при этом ничего не выиграть. Кому это нужно? Кто будет об этом помнить?

Что касается денег, заплаченных за мое возвращение, то я могу сказать так: через неделю я уже об этом забыл, но самые упертые эксперты не могли успокоиться. Когда команда испытывает кризис, виноваты все – от тренерского штаба до вратаря. Все попадают под критику, все ложатся в одну яму. Не может один игрок отвечать за выступление всего коллектива.

Почему я ушел из «Юнайтед»? Мне хотелось чаще выходить на поле. Это все, что нужно футболисту. Несмотря на столь юный возраст, я был уверен в своих силах. Мне не хотелось ждать.

Уходя из «Юнайтед», я знал, что в один прекрасный день вернусь. Моя мама сказал мне: «Поль, ты еще вернешься на «Олд Траффорд», – заявил полузащитник.

В мае этого года отец Погба Фассу Антуан скончался после продолжительной болезни. Ему было 79 лет.

– Когда ты теряешь близкого человека, тебе очень тяжело. После его ухода я стал еще больше любить жизнь. Она коротка, и это факт. Помню, еще недавно мы разговаривали с ним на разные темы, а теперь его нет рядом.

Мой папа был очень сильным человеком, – рассказывает Погба. – Он бился до последнего дня, но в его возрасте это было очень сложно. Нет, он не был хорошим человеком или примерным отцом, но я горжусь тем, что являюсь его сыном. Он был позитивным человеком. Нам всегда было весело.