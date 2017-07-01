«Спартак» нашел замену Ещенко, но потерял спонсора (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

День пятнадцатый

Последний выходной на Кубке конфедераций. Завтра – кульминация. Если кто и может остановить Германию, то, наверное, только Чили – экспрессивная команда с несколькими мировыми звездами в составе и теми самыми подачами в штрафную площадь на Видаля. Накануне чилийцы тренировались на питерском стадионе «Турбостроитель», где недавно разминался Роналду. Все в строю. Настроение – боевое. И шансы на победу весьма высокие.

Чилийцы избежали шторма. Как «Ла Роха» готовится выигрывать Кубок конфедераций



Фото: «Советский спорт»



А сборная Германии продолжает раздавать комплименты нашей стране, нашей инфраструктуре и даже нашему футболу. Канцлеру Меркель такие реверансы точно не понравятся. Вчера Дракслер даже написал открытое письмо, адресованное всем российским болельщикам.

– Считается, что Кубок конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание.

«Россия с блеском прошла испытание». Чемпион мира говорит вам «спасибо»



Фото: Gettyimages.ru



Спасибо и вам за эти теплые слова.

Где трансферы, «Спартак»?

Количество слухов о «Спартаке» резко увеличилось. По информации одного испанского издания, нападающий «Барселоны» Тельо реально мог оказаться в Москве. Представители красно-белых неделю вели переговоры в Барселоне и уже пришли к соглашению, но в последний момент Тельо отказался переезжать в Россию.

Еще один свежий слух – интерес к полузащитнику «Ювентуса» Стураро. Хотя до переговоров, по данным итальянской прессы, дело пока не дошло.

Самый реальный трансфер – правый защитник «Црвены Звезды» Петкович. По информации источника, в ближайшее время футболист прилетит в Москву, где пройдет медосмотр и подпишет контракт на два года.





К слову, на одного защитника у «Спартака» стало меньше – подошла к концу аренда Маурисио, и он возвращается в Италию.

Плохая новость – «Спартак» лишился спонсора. Как сообщает РБК, красно-белые разорвали спонсорское соглашение с элитным гостиничным комплексом Riviera Sunrise Resort & SPA в Крыму, из-за которого под американские санкции попал холдинг «ИФД КапиталЪ». Отмечается, что Леонид Федун подтвердил прекращение сотрудничества.





А хорошая новость – не столько для клуба, сколько для болельщиков – сегодня «Спартак» сыграет первый контрольный матч на австрийском сборе. Соперник – сербский «Вождовац». Интересно посмотреть, насколько готова команда за две недели до старта сезона, очень длинного и тяжелого. Осенью предстоит пройти проверку Лигой чемпионов, где, по словам Попова, команда будет биться за выход в плей-офф.

– Думаю, что «Спартак» способен выступить удачно на трех фронтах. Наш тренер – амбициозный человек, мы тоже, поэтому будем пытаться в Лиге чемпионов добиться второго места, а не третьего. Тяжело будет, но команда показала в прошлом сезоне, что может решать самые серьезные задачи, – поделился планами Попов.

Сводки межсезонья

Сегодня играет и ЦСКА – с сербским «Партизаном». Плохо, что оба матча начинаются почти в одно время, но всегда можно посмотреть видео в записи. Накануне армейцы провели одну тренировку. Из аренды вернулся Чернов. Тот самый уникальный парень, который до сих пор не дебютировал в премьер-лиге, но уже играл за первую сборную.

А «Зенит» отправился на второй австрийский сбор. На борт попали все новички, включая находящегося на просмотре Панюкова.

Эпопея с Маноласом, кажется, завершилась – но не хэппи-эндом. Как сообщают сразу несколько итальянских изданий, защитник «Ромы» не переедет в Санкт-Петербург. Зато Паредес оказался сговорчивее – сегодня он должен пройти медосмотр.

«Краснодар» согласовал трансфер Ристича из «Црвены Звезды».





Контракт рассчитан до 2022 года. В ближайшее время Ристич, способный сыграть на нескольких позициях, но основная – левый фланг обороны, присоединится к новой команде на австрийском сборе.





«Локомотив» завершил австрийский сбор поражением от хорватской «Риеки».

– Риека» – хорошая, достойная команда. Сама игра была равной: первый тайм, на мой взгляд, был проведен нами не лучшим образом, ребята выглядели физически уставшими. Второй тайм провели достойно. Впервые отыграли по 90 минут, что очень важно. Были хорошие моменты, были и не очень. Самое главное, что никто не оказался травмирован, – подытожил Юрий Семин.



Фото: «Локомотив»



Новичок «Ростова» Зуев поделился первыми впечатлениями.





«Рубин» попрощался с Кверквелией, который подписал контракт с «Локомотивом». В составе казанской команды защитник провел 111 матчей и выиграл Кубок России.





«Динамо» позавчера разгромило юношескую команду «Баварии» и сегодня сыграет с болгарским «Лудогорцем».





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