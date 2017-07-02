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...И останемся посредственной футбольной страной. Колонка Николая Роганова

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Открытие Кубка конфедераций
Открытие Кубка конфедерацийФото: «Советский спорт»

Шеф-редактор «Советского спорта – Футбола» грустит, хотя ему понравился Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций сделал свое дело – мы стали чуть лучше. Похорошели российские стадионы, даже питерский, который, казалось, совсем безнадежен. Народ пошел на трибуны, причем даже в Казани, которой футбол давно уже до фонаря. Многим иностранным болельщикам понравилось в России, несмотря на дождливую погоду и развороченную для ремонта Москву. Возможно, чилийцам и мексиканцам понравилось бы где угодно, даже на Северном полюсе, если там можно петь, танцевать и смотреть футбол. Есть нации, у которых всегда в сердце солнце и море, а есть как мы – суровые и угрюмые.

Сборная России провела в сумме три очень приличных тайма из шести и вновь разбередила наши души, посеяв в них надежду на лучшее. Наверное, опять обманет. Поматросит и бросит. Это не пессимизм, а опыт. Ведь чаще всего так и случалось – что год назад на Евро, что в 2014-м на чемпионате мира, что в 2012-м на украинско-польском Евро, что в 2004-м на португальском.

Было одно приятное исключение в 2008 году. Когда творец того чуда Гус Хиддинк уходил из сборной России, удивили слова тренера Юрия Семина, который сказал: «А что он оставил всему российскому футболу? Массовому, детско-юношескому?» Мне казалось, за детско-юношеский должны отвечать мы, а не голландский наемник. Разве не так?

После того чуда прошло девять лет. Где вдохновленная тем успехом и выращенная нашими тренерами молодежь? Нет ее у сборной, нет и у «Зенита», взявшего в том же прекрасном 2008-м Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Новые Аршавины и Кержаковы не могут пробиться в основу питерского клуба – нет у них Петржелы, который поставит в основу.

Зобнин, Головин, Миранчук? Маловато.

Мы стали чуть лучше, но это не правило, а исключение, как в 2008-м. Мы не извлекаем уроков, а наступаем на грабли. В сборной опять сыграет Игорь Акинфеев, и нам не дано знать – к добру это или к худу. Мы еле набираем одиннадцать человек основного состава, а у Дзюбы хватает ума ссориться с главным тренером. Игорь Денисов, если бы хотел помочь сборной, давно извинился бы перед Черчесовым за конфликт в «Динамо». Но нет, гордость и самомнение превыше всего.

Немцы – вот кто извлекает уроки. Они повсюду, окружают! Нам говорили, что на КК-2017 Йоахим Лев привез молодежь. Тогда скажите на милость, кто в эти же дни выиграл молодежный чемпионат Европы? Там в пятницу был финал, в котором немцы показали кукиш испанцам – 1:0! Как они все успевают?

Недавно к нам в редакцию приходил Рашид Рахимов и рассказывал, как в Германии готовят тренеров, в том числе детских. Отбор, экзамены, психологические тесты, дипломные работы. С немецкими детьми занимаются специалисты. А с нашими?

Мы стали чуть лучше, но кто поручится, что это продлится больше, чем две недели Кубка конфедераций и потом еще месяц чемпионата мира? Мутко, Прядкин? Не уверен.

Мы проведем лучший или один из лучших в истории чемпионатов мира. И останемся весьма посредственной по футбольным меркам страной.

Голосование: Кто стал лучшим футболистом Кубка конфедераций?

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