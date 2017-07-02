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Футбол вместо порнозвезд, или Немецкая машина продолжает ехать

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная Германии
Сборная ГерманииФото: «Советский спорт»

Главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко – о том, почему немецкий футбол не уходит с первых ролей.

Еще лет семь назад, когда на «Радио Спорт» я вёл программу о немецком футболе «Бундесманшафт», многие коллеги сочувственно говорили: не о том ты выбрал программу, не о том. Сборная Германии, конечно, на каждом крупном турнире, обязательно относится к числу фаворитов, правда, при этом много лет уже ничего не выигрывает. А вот с клубным футболом в Германии – совсем беда. Где, дескать, прежние машины, громившие всех налево и направо? Спорили, это четвёртый по силе чемпионат в стране или вовсе пятый.

Но время заводиться и ехать на полной скорости для немецкой машины пришло. Я вспоминаю полуфинальные вихри Лиги чемпионов-2013. Помните, в том году нам вообще выпало счастье увидеть немецкий финал. Кто мчался в размашистые атаки через всё поле на протяжении почти всей игры «Бавария» - «Барселона»? Вовсе не каталонцы, от которых ждать этого было как раз вполне привычно. У кого хватало сил на то, чтобы до 94-й минуты прессинговать соперника по всему полю в матче «Боруссия» - «Реал»? У команды из Дортмунда. А соперник в обоих случаях просто растерян. Соперник бежит вперёд скорее по инерции, но не веря, что можно что-то сделать.

Немецкий футбол вернулся тогда на первые роли всерьёз и надолго. Немцы не подстраиваются под манеру игры соперника, они просто играют в свой футбол. И футбол этот соперника сминает.

Но не хочу говорить про немецкий каток. Или смаковать избитое и затасканное словосочетание про немецкую машину. Машина предполагает если даже не механистичность, то уж точно обезличенность. Сегодняшние немецкие клубы и уж тем более сборная Германии – это команды ярких индивидуальностей. Игроки не делают передачи друг другу – они живут. Они не устремляются в атаку – они дышат.

Посмотрите, какой пасьянс есть хотя бы у Иоахима Лёва, когда он собирает немецкую сборную! Тренер может выбирать из нескольких десятков игроков! У нас расширенный список сборников – это костяк плюс те, кому надо показать, что и за тобой тренер следит, не более. Это в сборной России дотягивают до 23-х, в сборной Германии мучительно выбирают, кому пока отказать.

Можно сколь угодно долго этому удивляться, но все немецкие футболисты «нового поколения» - люди абсолютно бесконфликтные. Скандалов с их участием мало кто припомнит. Их отличает одно основное качество – полная преданность футболу. Мы-то от этого уже как-то отвыкли.

Они даже не женятся на фотомоделях, не покупают им титулов красавиц. Почти у каждого жена – это подруга детства, все девушки как на подбор скромные и тихие.

И рано или поздно у этих некапризных гениев всё обязательно должно было получиться. И время пришло. В 2014 году немецкий каток смял в полуфинале Бразилию, в финале – Аргентину (Марадона, прости, что вспоминаю это!). Теперь мы видим, что даже резервисты могут выигрывать турниры.

Браво, Германия! Deutschland über alles!

Матч

Чили - Германия - 0:1 (0:1)

Голы

Штиндль 21 (0:1).

Состав

Чили: Браво, Медель, Хара, Исла, Босежур, Эрнандес, Диас М. (Валенсия, 54), Арангис (Сагаль, 81), Видаль, Варгас (Пуч, 82), Санчес

Германия: тер Штеген, Рюдигер, Гинтер, Мустафи, Хектор, Дракслер, Горецка (Зюле, 90), Руди, Киммих, Штиндль, Вернер (Джан, 79)

Предупреждения:

Видаль, 60; Хара, 66; Варгас, 76; Браво, 89 - Киммих, 60; Джан, 89; Руди, 90

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

02 июля 21:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Голосование: Кто стал лучшим футболистом Кубка конфедераций?

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