Бунт в российской сборной. «Советский спорт» нашел одну из причин провала

Закончился Кубок конфедераций. За матчами плей-офф на второй план отошло поражение российской сборной в двух матчах из трех. Между тем, «Советскому спорту» стало известно о масштабном конфликте в сборной, который мог стать одной из причин провала на Кубке конфедераций. Суть проста: авторитарный стиль руководства Черчесова вынудил игроков вступить в открытый конфликт с тренером, а некоторые просто покинули сборную под различными предлогами. Если в ближайшее время ничего не изменится, то мы с высокой степенью вероятности увидим выход ситуации из-под контроля.

В принципе, конфликты случаются всегда и везде. Если игрокам комфортно с тренером – значит, в команде что-то не так. Если игроки ходят к начальству за тренера просить – надо тем более либо тренера выгонять, либо игроков. Если все вместе дружат и все у них слава богу – значит, где-то в команде застой.

По нашей информации, в сборной стремительно нарастает количество взаимных претензий между тренером и ключевыми игроками. Близок тот критический момент, когда то, что происходит внутри сборной, вот-вот выплеснется наружу.

Информации из сборной немного, но когда тебе рассказывает похожую историю один источник, потом второй, потом третий, постепенно складывается общая картина. Да и знание характера всех действующих лиц дополняют недостающие элементы складывающегося пазла.

Когда год назад Черчесов приходил в сборную, многих больше всего мучил вопрос: кого из лидеров он отцепит? Ведь абсолютно в любом клубе, где бы Станислав Саламович ни оказывался, он обязательно определял лидера и отцеплял его. Многие недовольные отзывались о нем как о Доне Корлеоне. Дескать, его принцип, возведенный в абсолют - это «Унижай и доминируй».

Что мы имеем сейчас? Василий Березуцкий, как говорят наши источники в сборной, уходит только из-за Черчесова. Серьезный конфликт с тренером у Федора Смолова, но пока что он слушается агента: не время высовываться. Дзюбы и Дзагоева в сборной нет по этой же причине. Акинфеев так просто публично, в присутствии огромного количества третьих лиц, бросил открытый вызов главному тренеру, пригрозив уходом из команды.

Да, Черчесов, наверное, где-то перегнул палку. Он жесткий тренер, на грани фола. Его и брали в сборную, чтобы привел в чувство зазвездившихся миллионеров. Сейчас вызрел конфликт: Черчесов не ослабевает вожжи, а футболисты – тот же Акинфеев – терпеть не готовы.

Все особенности характера Черчесова мы с вами знали заранее. Он мотиватор. В конце концов, на поле мы видели - и в контрольных матчах, и в официальных – сборную, которая играет с желанием. Равнодушия, которое так раздражает болельщиков в наших футболистах, в матчах Кубка Конфедерации не было. Но и результата нет.

У нас сборная избалованных миллионеров. В состоянии прессинга они работать не готовы, тут же начинают капризничать, жаловаться и предъявлять претензии.

То, что ситуация пока не выплеснулась наружу, то, что пока нету «писем четырнадцати», публичных обвинений друг друга во всех грехах, нет скандальных интервью – это дарит надежду на выправление положения. Значит, люди сориентированы на результат, а не на выяснение отношений.

Других футболистов у нас нет, извините за банальность. Однако и тренеров тоже перепробовали разных. С мягкими и добродушными тоже не всегда получается. Отставка Черчесова сейчас, наверное, ничего не решит. Да и идти на поводу у футболистов – дело, согласитесь, распоследнее. Волшебного рецепта не существует.

Что делать в этой ситуации? Поддерживать любые кадровые решения тренера и позволить ему выбирать тех, с кем ему комфортно работать? Или за год до домашнего чемпионата искать тренера, который сможет сработаться с нашими «звездами»? В первом случае на поле будут выходить не лучшие игроки, зато мы, возможно, увидим огонь в глазах и борьбу на каждом участке поля. Во втором случае, результат вообще невозможно спрогнозировать. Что делать дальше, решать Черчесову, решать игрокам, решать РФС. «Советский спорт» готов предложить свою площадку для высказывания всем заинтересованным сторонам и, в конце концов, для поиска компромисса. Бунт в сборной развлечет многих досужих наблюдателей, вот только пользы не принесет никому – это точно. До чемпионата мира уже меньше года.