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Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мира

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Чем бесил Кубок конфедераций и что нам нужно исправлять к чемпионату мира
Фото: ФИФА (FIFA)

Было неприятное и кроме невыхода сборной России из группы.

Детские вопли

Дети на футболе – это прекрасно. Плохо, когда они – самые громкие на всем стадионе. Например, сотня юных додесятилетних голосов убедила, что акустика на стадионе в Петербурге позволяет даже им при синхронном вопле слышаться как минимум на пол-арены.

Это могло бы быть умилительно и приятно, если бы дети реагировали на футбол. Но они сидели на верхнем ярусе, вряд ли могли отличить в матче Новая Зеландия – Португалия Косту Барбарусеса от Криштиану Роналду и поддавались на все провокации заводящей пионервожатой. Получалось истошно, но на десятой минуте хотелось отключить реальный звук и надеть наушники с интершумом трансляции.

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Охрана Криштиану

Понятно, что Роналду – человек, который в одиночку собрал несколько почти полных стадионов, что он был наиглавнейшей звездой турнира с таким же отрывом, как у сборной России от лидера в рейтинге ФИФА. И даже рождение близнецов, которое совпало с налоговым скандалом, – достойные аргументы, чтобы не давать Криштиану на растерзание. Но не позволить даже пожать ему руку после официального короткого интервью один на один – большой перебор.

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Очереди

Привет бесплатным билетам, которые вбрасывали через сотрудников в последний момент: люди легко делились, почти не пытались перепродавать то, что продаже не подлежит, но не давали и четкого совета получать паспорта болельщиков заранее.

Билет, пришедший нахаляву, чуть менее обидно профукать в очереди, чем купленный за несколько тысяч рублей. Но, во-первых, все равно неприятно проводить в «змейке» между металлическими стенками по два часа, а во-вторых, в толпе попадались и потратившиеся, даже иностранцы. Конечно, тому камерунцу, который не попал на игру своих с Австралией, не стоило терять FanID или откладывать на последний момент его получение. И тем не менее корень проблемы зависел не от них.

Вторая причина и второе место для бессмысленного простоя – очередь на вход. Досмотр был оправданно тщательным, но это тоже повод для вывода: вряд ли за год до ЧМ в мире станет настолько спокойнее, чтобы пропускать болельщиков через широкие ворота, а не в узкие рамки. Поэтому наверняка понадобятся дополнительные сотрудники для параллельного досмотра большего количества. Пускай в павильонах на входе будет теснее, зато процесс пойдет быстрее.

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Люди-роботы

Волонтеры – крутейшие ребята. Мы особенно ценим тех, кто со знанием пары-тройки иностранных языков почему-то оказывался в микст-зоне после матча и безвозмездно помогал разбирать, например, болтовню чемпиона Мустафи.

Но были и такие, для кого верхом оставалась функция размахивания большой рукой-указателем: особенно в первые дни встречались те, кто с каменным лицом проговаривал «вам сюда нельзя, потому что вам сюда нельзя». И ни в какую не хотел включать голову, чтобы задуматься: как это прессе нельзя в зал для пресс-конференций? Может, я что-то не так понял и перегородил телом не тот проход?

В четырех городах Кубка конфедераций сами волонтеры, службы безопасности уже получили нужный опыт, научились перестраиваться и подстраиваться по ходу турнира – в Москве, Петербурге, Казани и Сочи проблем наверняка через год будет меньше. Семи другим городам хорошо бы перенять что-то и по этой части.

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Цены на все

Две недели территории стадионов были особой экономической зоной, которая переносила в топовые по уровню дохода европейские страны. Жаль, что на входе только отбирали запрещенное и вообще не индексировали зарплату до европейского уровня в пересчете на западную валюту. Напитки по 150 рублей, брелок – 1200, оригинальные «Красавы» за 8000. Хотелось купить все, но штука для ключей, которая дороже твоего билета – слишком роскошно для русского человека.

Цены на билеты отдельная история – от провала спасла особая категория «все по 960», которую активно продвигали в последние месяц-полтора перед турниром. Если к чемпионату мира такой же трюк провернуть не удастся, нас спасут от дыр только туристы из Китая.

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