Александр Сапета: На ЧМ-2018 в сборной России увидим новые лица

Полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета рассказал о подготовке команды к сезону, поразмышлял над клубными задачами, а также оценил игру сборной России на Кубке конфедераций.

«ЛИГА ЧЕМПИОНОВ? ДАЙ БОГ, ЧТОБЫ ТАК БЫЛО»

– Как проходит подготовка к сезону в премьер-лиге? Она отличается от той, что была перед стартом в ФНЛ?

– У нас на сборе сейчас будет завершающая игра с албанским «Кукеси». Мы находимся в хороших кондициях, потихоньку набираем форму. Юрий Калитвинцев вместе с тренерским штабом внесли определенные коррективы в подготовку к РФПЛ. Но кардинальных изменений в тренировочном процессе все-таки не было. Все понимают, что в премьер-лиге надо думать быстрее, здесь выше скорость принятия решений и футбола в целом.

– «Динамо» уже обыграло «Баварию-2» и «Лудогорец». Болгары недавно шумели в Лиге чемпионов.

– Нам вообще на сборах подобрали отличных соперников, и пока нам удавалось побеждать. Правда, важен не только результат: через встречи с серьезными оппонентами мы готовимся к высоким скоростям, улучшаем взаимопонимание. По «Лудогорцу» сразу заметно, что команда крепкая, сыгранная. У них ребята что с мячом, что без мяча хорошо смотрелись. Плюс, индивидуально коллектив сильный.

– По факту, вы обыграли клуб уровня Лиги чемпионов. Может, через год-два вместо них там играть будете?

– Дай бог, чтобы так было. Каждый футболист в «Динамо» должен к этому стремиться.

«О ЕВРОКУБКАХ ГОВОРИТЬ РАНОВАТО»

– Шуньич, Вандерсон и Соу уже влились в команду?

– У нас дружный коллектив, приняли всех с теплотой. До конца ли они освоились, сказать не могу. Вандерсона естественно я знаю, сколько лет он за «Краснодар» выступал, против Шуньича не раз играл, когда он был футболистом «Кубани». Самба тренируется с нами пока только 10 дней. До конца, возможно, он еще не адаптировался. Но это дело поправимое. Мы все друг друга поддерживаем.

– В первом туре нас ждет нестареющая классика – матч «Спартак» - «Динамо».

– Ждут не только болельщики и журналисты, но и футболисты! Сыграть в первом туре со «Спартаком», да еще и чемпионом, да еще и на домашнем стадионе – очень круто. Как узнали, что нам играть с красно-белыми, так и начали потихоньку к ним готовиться. Будет интересно. «Спартак» детально пока не разбирали, не просматривали. Сейчас сконцентрированы на своей игре. Но ближе к делу уделим время в том числе сопернику.

– Какова глобальная задача команды в этом году?

– Пока конкретных задач нам не озвучивали, думаю, руководство сообщит о них позже. Я считаю, что любая здравомыслящая команда в первую очередь ставит перед собой цель побеждать в каждом матче. Понятно, что нам нужно забыть это недоразумение – вылет в ФНЛ – и остаться в премьер-лиге, тут мы и сами все понимаем. Так что это очевидная задача-минимум, а вообще хочется, чтобы планку поставили повыше.

– Многие говорят про 8-12 место. Каков реальный потенциал «Динамо»?

– Думаю, мы можем забраться выше. Хотя сразу говорить о еврокубках, наверное, рановато..

– Ставка на Кубок России сохранится?

– Конечно. Кубок – самая короткая дорога к трофею и Европе. Не понимаю, как мы умудрились проиграть «Тосно» в прошлом году, но да ладно, сейчас настрой на этот турнир запредельный. Мы обязаны воспользоваться этим.

«СБОРНОЙ НЕ ХВАТИЛО ОПЫТА»

– Этот сезон – последний в Химках, команду ждет переезд на обновленный стадион.

– Ждем новую арену с нетерпением, она будет наикрутейшая! В Химках хороший стадион, работники делают всё, но многим болельщикам ездить в Подмосковье после работы вообще не удобно или тяжело. А тут мы вернемся на свое историческое место. К тому же, у всех московских клубов уже есть свои стадионы, вот скоро будет и у нас. Это сто процентов положительно повлияет на посещаемость.

– Как оцените выступление сборной России на Кубке конфедерацией?

– Почти всей командой смотрели матчи на сборах, переживали за парней. Обидно, что не вышли из группы. Но ничего страшного, у нас молодая сборная, и это была лишь подготовка к чемпионату мира.

– Чего не хватило нашей команде?

– Детально не анализировал выступление сборной. Но если она не показала результата, значит главных компонентов футбольной игры нам не хватило. Может, не вышли из группы ввиду отсутствия опыта – соперники, которым уступили, нам попались качественные и мастеровитые, не пропускающие ни одного большого турнира.

– Потенциально вы, Панченко и еще несколько человек способны усилить сборную перед ЧМ-2018.

– Плох тот футболист, который не мечтает играть за сборную. Конечно у нас есть стремление и внутренняя цель оказаться в сборной в 2018 году. Но для начала нам нужно зарекомендовать себя на ведущих ролях в клубе. Думаю, этот сезон во многом станет определяющим для всех потенциальных футболистов сборной России: одним придется сделать все для сохранения места в команде на ЧМ, а другим доказать и показать, что они ничем не хуже. Уверен, на чемпионате мира мы увидим в сборной новые лица.