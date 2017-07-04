Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Южный6:2, 7:5, 6:4Маю
Теннис  Касаткина- : -Чженг
Теннис  Макарова- : -ван Уйтванк
Теннис  Родионова3:6, 7:6, 9:7Павлюченкова
Футбол  Зенит- : -Аустрия
Теннис  Жабер- : -Кузнецова
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Вопрос дня: Зачем ВХЛ превратили в «Кубок Шелкового пути»?

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вопрос дня: Зачем ВХЛ превратили в «Кубок Шелкового пути»?
Фото: «Советский спорт»

Во вторник Ассоциация хоккея Китая и ФХР подписали меморандум о сотрудничестве, решив создать на базе ВХЛ новый международный турнир.

В рамках мероприятия был подписан документ, согласно которому Россия и Китай обязуются оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках.

Также были подписаны документы о вступлении в ВХЛ второй китайской команды. На этот раз из города Цзилинь (первый китайский клуб заявившийся в Высшей лиге, базируется в Харбине). Таким образом, уже в этом сезоне наша вторая лига пополнится двумя китайскими командами.

Но главным пунктом, был, конечно, принципиально новое соревнование на базе ВХЛ. С сезона 2018/19 решено организовать международный турнир «Кубок Шелкового пути». И вот о нем хочется рассказать поподробнее.

КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В «КУБКЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ»?

Спортивных журналистов в первую очередь интересовало, как новый турнир будет сочетаться с нынешним первенством ВХЛ? Но оказалось, что никакого конфликта интересов тут нет. Потому что «Кубок Шелкового пути», по сути, и станет преемником этого куда более привычного для российских болельщиков турнира.

В нем примут участие все без исключения команды нашей нынешней ВХЛ, включая клубы из Казахстана. А также клубы из Китая, число которых со временем возрастет до десяти. Кроме того, планируется привлечь к участию в турнире команды из Японии и Кореи. И, как заверили организаторы, гости из Европе (к примеру Чехии, Словакии и Финляндии) также будут приветствоваться. Если, конечно, сами захотят участвовать в новой лиге, которая будет развиваться все же в первую очередь в азиатском направлении.

Руководство ФХР не скрывало, что его очень интересует сейчас именно азиатский рынок. С другой стороны, и ИИХФ со своей стороны призывает оказывать развивающимся хоккейным державам поддержку. И ее президент Рене Фазель уже оценил действия России в этом направлении.

КТО ОПЛАТИТ НОВЫЙ ТУРНИР?

Вот только любой новый спортивный проект нуждается поначалу в мощных финансовых вливаниях. Кто же оплатит «Кубок Шелкового пути»?

Как заявляют организаторы, и в частности ФХР, сейчас идет активный поиск привлечения новых финансовых инвестиций. Поиск спонсоров для глобального проекта пойдет не только в России или Китае, но и по всему миру. Сами китайцы уверены, что многие крупные американские компании захотят принять участие в новом хоккейном турнире, с точки зрения продвижения своих товаров на обширном азиатском рынке. Но главный упор будет все же на китайские компании, банки и фонды.

Планируется также строительство новых катков – как на территории Китая, так и в России.

При этом для российских клубов ВХЛ, по крайней мере в ближайшем чемпионате, где выступят две новых китайских команды, никаких дополнительных расходов на перелеты в Китай не предвидится. Их ФХР и Ассоциация хоккея Китая берут на себя.

ЧТО ДУМАЮТ В КИТАЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОССИЕЙ?

– Сегодня очень памятный день для нас, – заявляет председатель Центра международной культуры КитаяЛун Юй Сян. – При поддержки руководства Китая и России мы добились сотрудничества в самых разных областях. И особенно – в спорте и Культуре. Мы подписали соглашение о создании «Кубка Шелкового пути». Это большая радость и очень торжественное мероприятие. Это очень важно для развития хоккея Китая и укрепления отношений между двумя нашими странами. Мы очень благодарны ФХР за помощь в создании этого проекта. Главы России и Китая высоко ценят развитие хоккея в наших странах. Мы будем учиться у своих российских коллег. В первую очередь – развивать свою молодежь, обучать ее хоккею. Делать все, чтобы наши игроки как можно скорее вышли на мировой уровень.

P.SВ заключении остается только еще раз отметить, что Китай продолжает осваивать наши хоккейные территории. Вслед за «Куньлунем» из КХЛ, который уже в своем стартовом сезоне пробился в Кубок Гагарина и не намерен останавливаться на достигнутом, китайцы «захватили» и ВХЛ. Причем, тут у них планы куда более масштабные. И дело не только в большем количестве команд. Но и в самом названии турнира, где ясно звучит именно «китайская нота».

Сможем ли мы помочь восточному соседу с развитием хоккея? Бесспорно. Научили же мы играть в него финнов и швейцарцев. Да так, что сейчас уже они порой учат нас…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Билли Нгок: К 2022 году в ВХЛ будет десять китайских командПредседатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.Сергей Зиновьев: Надеемся укрепиться игроками из КХЛГенеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев рассказал о подготовке команды к дебютному для нее сезону ВХЛ.Касутин будет выступать за «Кузню»Состав новокузнецкого «Металлурга» пополнится вратарем Иваном Касутиным, сообщил официальный твиттер клуба.Константин Симчук войдет в тренерский штаб «Кузни»Тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» пополнит известный в прошлом вратарь Константин Симчук, сообщается на официальном сайте сибирского клуба.Американцы уверены: этот русский заменит в «Чикаго» ПанаринаАмериканцы уверены: этот русский заменит в «Чикаго» Панарина70-й номер драфта НХЛ Андрей Алтыбармакян – о «Чикаго», СКА и комментариях американских болельщиков.«Кузня» проведет сбор в Сочи и примет участие в турнирах в Нижнем Новгороде и ПетербургеСтал известен план подготовки новокузнецкого «Металлурга» к предстоящему сезону ВХЛ.Новокузнецкий «Металлург» официально допущен до участия в чемпионате ВХЛМеталлург» из Новокузнецка, ранее выступавший в КХЛ, допущен до участия в чемпионате ВХЛ.Вячеслав Быков: Не думаю, что школа «Кузни» может распасться, но мы должны им помочьИзвестный российский тренер Вячеслав Быков прокомментировал мнение, что с исключением новокузнецкого «Металурга» из КХЛ этот клуб может потерять свою школу.«Кузня» подала документы для вступления в ВХЛНовокузнецкий «Металлург» подал документы для вступления в Высшую хоккейную лигу (ВХЛ), сообщает официальный твиттер клуба.ЦСКА интересуется вратарем сборной Казахстана КудрявцевымЦСКА проявляет интерес к вратарю сборной Казахстана Сергею Кудрявцеву. Сейчас голкипер находится в подмосковном Ступино, где работает тренировочном лагере у Яна Кларка, сообщает «Шайба.kz».Сергей Светлов: Малые города в любви к хоккею ничуть не уступают столицеИзвестный российский тренер Сергей Светлов поделился мнением о переводе новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ.Владимир Шалаев: «Авангард» считает обмен Семенова в «Салават Юлаев» недействительнымПрезидент «Авангарда» Владимир Шалаев сказал, что клуб считает обмен форвард Кирилла Семенова из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев» противоречащим регламенту.«Кузня» обменяла Семенова в «Салават Юлаев»Нападающий Кирилл Семенов перешел из новокузнецкого «Металлурга» в «Салават Юлаев». Об этом сообщает официальный сайт «Кузни».Голкипер «СКА-Невы» подписал контракт с «Куньлунем»Вратарь «СКА-Невы» Александр Скрынник продолжит карьеру в «Куньлунь Ред Стар», сообщает официальный сайт КХЛ.«Нефтехимик» заключил договор о партнерстве с «Молотом-Прикамье»«Нефтехимик» заключил договор о спортивном сотрудничестве с пермским клубом «Молот-Прикамье», выступающем в ВХЛ.Новокузнецкий «Металлург» подаст заявку на вступление в ВХЛХК «Металлург» (Новокузнецк) намерен выступать в ВХЛ. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.«Куньлунь Хэйлунцзян» вступил в ВХЛФедерация хоккея России (ФХР) и Ассоциация хоккея Китая (CIHA) подписали договор о вступлении «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» в число участников Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает официальный сайт ФХР.Вратарь Гелашвили продлил контракт с «Сарыаркой»Вратарь Георгий Гелашвили подписал новый контракт с «Сарыаркой», сообщается на официальном сайте казахстанского клуба ВХЛ.Шахрайчук хочет остаться работать в «Кузне», несмотря на ее исключение из КХЛГлавный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук сообщил, что хочет остаться работать в команде, несмотря на ее исключение из КХЛ.«Амур» подписал нападающего Клопова«Амур» подписал однолетний контракт с нападающим Дмитрием Клоповым, сообщается на официальном сайте КХЛ.
ВХЛ
ВХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости