Лучший бомбардир «СКА-Хабаровска» Руслан Корян в интервью «ССФ» признался, что помимо игроков в клубе никто не верил в выход в РФПЛ, рассказал, сколько времени армейцы тратили на дорогу, и уточнил, кем ему приходится Аршак Корян.

«ШАМПАНСКИМ НЕ ЗАПАСЛИСЬ»

– Какие мысли крутились в голове, когда шли бить решающий пенальти в послематчевой серии ответной стыковой игры с «Оренбургом»?

– Я сам попросился исполнять последним и еще до удара решил, в какой угол направлю мяч. Была внутренняя уверенность, что забью, – наверное, впервые в карьере. В самый важный момент нервы не дрогнули.

– Этот момент – главная веха вашей футбольной биографии?

– Да, пожалуй. Хотя был еще Суперкубок Узбекистана с ташкентским «Локомотивом» – я тогда отдал передачу и забил сам. Кстати, тоже с пенальти, который сам же заработал. Это все-таки трофей.

– Генеральный директор СКА Олег Флегонтов рассказывал мне: после домашних 0:0 в клубе не особо надеялись на успех, шампанское, естественно, не резервировали. Добрались до гостиницы – заказали пиво. Так и было?

– Первый стыковой матч я пропускал из-за перебора карточек. Когда зашел в раздевалку, сказал: «Ребята, нам осталось забить один мяч». На самом деле, кроме игроков, никто не верил, что мы выйдем в РФПЛ. Шампанского в Оренбурге не было – косяк руководства (улыбается). В раздевалке – только вода. И много радостного шума. А уже в гостинице нам накрыли праздничный стол. Кстати, Флегонтов исправился. Но об этом не будем.

– В аэропорту Хабаровска команду встречали как героев?

– Говорят, да, с оркестром. Я-то прилетел другим рейсом. Из-за проблем с билетами был выбор: либо добираться обратно «Аэрофлотом», либо «Россией». Мне надо было забрать жену, поэтому улетел на час раньше. Но, может, и к лучшему, что меня никто не встречал. После такого перелета весь помятый – особо не до церемоний. А у ребят еще фотосессия была.

Руслан КОРЯН Нападающий. Родился 15 июня 1988 года в Сочи.

Карьера: выступал за донецкий «Олимпик» (2005–2006), киевское «Динамо-3» (2006–2007), «Сочи-04» (2008), словацкий «ДАК 1904» (2009), «Мордовию» (2010), ростовский СКА (2012), владивостокский «Луч-Энергию» (2012–2015), ташкентский «Локомотив» (2015). С января 2016 года – в «СКА-Хабаровске». В ФНЛ провел за команду 32 матча, забил 12 мячей. Достижения: обладатель Суперкубка Узбекистана-2015. За сборную Армении провел 8 матчей, забил 2 мяча.

– Парадокс: весной в ФНЛ все хвалили «Енисей» Андрея Тихонова, но он не совладал в «стыках» с «Арсеналом», тогда как СКА критиковали – а вы сиганули в РФПЛ с четвертого места!

– «Енисей» играл качественно, ему в матчах с Тулой, считаю, не повезло. А то, что нас критиковали, это понятно: мы долго топтались на месте. Ничья, ничья, поражение, ничья, никак забить не могли... Рук, впрочем, не опускали. И в концовке удача оказалась на нашей стороне.

– Как относитесь к высказыванию Григоряна о том, что прорыв СКА – сила инерции. Мол, пацаны приумножили заложенную еще им мотивацию?

– Провокационный вопрос. Понятное дело, что заслуга Григоряна в этом результате есть, и очень большая. Он нас собирал, при нем мы пришли к зимнему перерыву в тройке. Спасибо ему! Хотя Александр Витальевич потом и уехал, мы доделали начатое. Он в нас не ошибся. Ну, и Николаевичу (Алексей Поддубский. – Прим. ред.) следует, конечно, отдать должное. Возглавив команду в начале мая, когда СКА уже сполз на пятое место, он нас раскрепостил, перестроил игру. 2:0, 3:0 – пошли победы, мы вернулись в борьбу.

– Что за человек Поддубский?

– До этого я с ним знаком не был. Но человек легкий в общении. То, как он видит футбол, нам нравится, ребята полностью ему доверяют.

– РФПЛ уже начала ныть, что в Хабаровск далеко летать – пусть принимают соперников в Химках!

– Хабаровск – не Китай, это Россия! Приезд топовых команд станет праздником для города – когда еще наши болельщики увидят тот же «Зенит»? Придут все 15 тысяч, что вмещает стадион. Надо развивать футбол в стране. К чему ныть? Слетать один раз на Дальний Восток – не проблема. А как мы летаем? Ладно, РФПЛ – тут половина клубов из Москвы и Питера с учетом «Тосно», прямые рейсы. А в ФНЛ – 19 выездов, причем почти всегда с пересадками. Это в премьер-лиге все летают чартерами, а мы обычными пассажирскими рейсами. В среднем, с учетом времени, проведенного в аэропортах, туда-обратно – 20–25 часов.

– В Оренбург тоже летали через Москву?

– Да. И на Урал, и в Сибирь – транзитом через столицу. Только до Красноярска, по-моему, однажды добирались через Новосибирск, но это даже менее удобно – долго ждали стыковочного рейса.

– До СКА вы долго выступали за «Луч». Быть футболистом дальневосточного клуба – постоянный стресс для организма?

– Привык. Дальний Восток меня не отпускает. Мы с Сашей Довбней, героем матча в Оренбурге, который взял пенальти в основное время от Георгиева и еще один в послематчевой серии, шутим: с «Лучом» впервые в его истории вышли в полуфинал Кубка России, со СКА – впервые в премьер-лигу. Если на Дальнем Востоке еще кому-то надо переписать историю, зовите нас (улыбается).

– В элите главное – удержаться?

– С нашим бюджетом и задачами – да, надо закрепиться. Хотя разговора о задачах еще не было. Соберут после сбора в Хабаровске – скажут.

«АРШАК КОРЯН – ТРОЮРОДНЫЙ БРАТ»

– Что такое донецкое УОР имени Сергея Бубки, где вы постигали футбольную науку?

– Это вы из Википедии взяли? Дезинформация. Когда учился в донецком интернате, мы играли с этим УОР, но я там никогда не был. А потом подписал первый профессиональный контракт – с «Олимпиком», клубом второй украинской лиги.

– У вас уникальная судьба – родились в Сочи, на заре карьеры прошли через киевское «Динамо», а выступаете за сборную Армении.

– Как-то так. Вам все рассказать? Вообще в десять лет поехал в школу московского «Спартака», пробыл там год, а потом вернулся в Сочи, где играл за местную детскую команду. Затем отправился на просмотр в донецкий «Шахтер», но там ловить оказалось нечего в силу моих антропометрических данных. Я поздно развился – в «Шахтере» сверстники были выше меня на две-три головы. Предложили перейти в интернат «Олимпика» – согласился. Там повзрослел, окреп. В 17 лет попал в основную команду, но спустя полгода меня взяли в систему киевского «Динамо». А еще через два года вернулся в Сочи.

– А как в 27 лет попали в сборную?

– Первый вызов из Армении пришел, когда мы с «Лучом» вышли в ФНЛ. Но принять его не мог: у нас уже было трое легионеров, это создало бы проблемы для клуба. Когда же уехал в Узбекистан, из сборной вновь поступило предложение – теперь помех не было. Сменил футбольное гражданство, о чем не жалею.

– Кем вам приходится нападающий Аршак Корян, два последних сезона выступавший в Голландии?

– Он тоже из Сочи – это мой троюродный брат. Если ничего не путаю, наши родители – двоюродные братья. С Аршаком, кстати, познакомились не так давно. Но когда он уехал в Голландию, связь, увы, потеряли. Сейчас он на просмотре в «Локомотиве». Надеюсь, у него все получится. Слежу за родственником.

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