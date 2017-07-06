Руслан Корян: Хабаровск – не Китай, чего ныть?
Лучший бомбардир «СКА-Хабаровска» Руслан Корян в интервью «ССФ» признался, что помимо игроков в клубе никто не верил в выход в РФПЛ, рассказал, сколько времени армейцы тратили на дорогу, и уточнил, кем ему приходится Аршак Корян.
«ШАМПАНСКИМ НЕ ЗАПАСЛИСЬ»
–
Какие мысли крутились
в голове, когда шли бить решающий
пенальти в послематчевой серии
ответной стыковой игры с «Оренбургом»?
– Я сам попросился исполнять последним и еще до удара решил, в какой угол направлю мяч. Была внутренняя уверенность, что забью, – наверное, впервые в карьере. В самый важный момент нервы не дрогнули.
–
Этот момент –
главная веха вашей футбольной биографии?
– Да, пожалуй. Хотя был еще Суперкубок Узбекистана с ташкентским «Локомотивом» – я тогда отдал передачу и забил сам. Кстати, тоже с пенальти, который сам же заработал. Это все-таки трофей.
–
Генеральный директор
СКА Олег Флегонтов рассказывал мне:
после домашних 0:0 в клубе не особо
надеялись на успех, шампанское,
естественно, не резервировали.
Добрались до гостиницы – заказали
пиво. Так и было?
– Первый стыковой матч я пропускал из-за перебора карточек. Когда зашел в раздевалку, сказал: «Ребята, нам осталось забить один мяч». На самом деле, кроме игроков, никто не верил, что мы выйдем в РФПЛ. Шампанского в Оренбурге не было – косяк руководства (улыбается). В раздевалке – только вода. И много радостного шума. А уже в гостинице нам накрыли праздничный стол. Кстати, Флегонтов исправился. Но об этом не будем.
–
В аэропорту
Хабаровска команду встречали как героев?
– Говорят, да, с оркестром. Я-то прилетел другим рейсом. Из-за проблем с билетами был выбор: либо добираться обратно «Аэрофлотом», либо «Россией». Мне надо было забрать жену, поэтому улетел на час раньше. Но, может, и к лучшему, что меня никто не встречал. После такого перелета весь помятый – особо не до церемоний. А у ребят еще фотосессия была.
Руслан КОРЯН
Нападающий. Родился 15 июня 1988 года в Сочи.
Карьера: выступал за донецкий «Олимпик» (2005–2006), киевское «Динамо-3» (2006–2007), «Сочи-04» (2008), словацкий «ДАК 1904» (2009), «Мордовию» (2010), ростовский СКА (2012), владивостокский «Луч-Энергию» (2012–2015), ташкентский «Локомотив» (2015). С января 2016 года – в «СКА-Хабаровске». В ФНЛ провел за команду 32 матча, забил 12 мячей.
Достижения: обладатель Суперкубка Узбекистана-2015.
За сборную Армении провел 8 матчей, забил 2 мяча.
–
Парадокс: весной
в ФНЛ все хвалили «Енисей» Андрея
Тихонова, но он не совладал
в «стыках» с «Арсеналом», тогда
как СКА критиковали – а вы сиганули
в РФПЛ с четвертого места!
– «Енисей» играл качественно, ему в матчах с Тулой, считаю, не повезло. А то, что нас критиковали, это понятно: мы долго топтались на месте. Ничья, ничья, поражение, ничья, никак забить не могли... Рук, впрочем, не опускали. И в концовке удача оказалась на нашей стороне.
–
Как относитесь
к высказыванию Григоряна о том,
что прорыв СКА – сила инерции. Мол,
пацаны приумножили заложенную еще
им мотивацию?
– Провокационный вопрос. Понятное дело, что заслуга Григоряна в этом результате есть, и очень большая. Он нас собирал, при нем мы пришли к зимнему перерыву в тройке. Спасибо ему! Хотя Александр Витальевич потом и уехал, мы доделали начатое. Он в нас не ошибся. Ну, и Николаевичу (Алексей Поддубский. – Прим. ред.) следует, конечно, отдать должное. Возглавив команду в начале мая, когда СКА уже сполз на пятое место, он нас раскрепостил, перестроил игру. 2:0, 3:0 – пошли победы, мы вернулись в борьбу.
–
Что за человек
Поддубский?
– До этого я с ним знаком не был. Но человек легкий в общении. То, как он видит футбол, нам нравится, ребята полностью ему доверяют.
–
РФПЛ уже начала ныть,
что в Хабаровск далеко летать –
пусть принимают соперников в Химках!
– Хабаровск – не Китай, это Россия! Приезд топовых команд станет праздником для города – когда еще наши болельщики увидят тот же «Зенит»? Придут все 15 тысяч, что вмещает стадион. Надо развивать футбол в стране. К чему ныть? Слетать один раз на Дальний Восток – не проблема. А как мы летаем? Ладно, РФПЛ – тут половина клубов из Москвы и Питера с учетом «Тосно», прямые рейсы. А в ФНЛ – 19 выездов, причем почти всегда с пересадками. Это в премьер-лиге все летают чартерами, а мы обычными пассажирскими рейсами. В среднем, с учетом времени, проведенного в аэропортах, туда-обратно – 20–25 часов.
–
В Оренбург тоже
летали через Москву?
– Да. И на Урал, и в Сибирь – транзитом через столицу. Только до Красноярска, по-моему, однажды добирались через Новосибирск, но это даже менее удобно – долго ждали стыковочного рейса.
–
До СКА вы долго
выступали за «Луч». Быть футболистом
дальневосточного клуба – постоянный
стресс для организма?
– Привык. Дальний Восток меня не отпускает. Мы с Сашей Довбней, героем матча в Оренбурге, который взял пенальти в основное время от Георгиева и еще один в послематчевой серии, шутим: с «Лучом» впервые в его истории вышли в полуфинал Кубка России, со СКА – впервые в премьер-лигу. Если на Дальнем Востоке еще кому-то надо переписать историю, зовите нас (улыбается).
–
В элите главное –
удержаться?
– С нашим бюджетом и задачами – да, надо закрепиться. Хотя разговора о задачах еще не было. Соберут после сбора в Хабаровске – скажут.
«АРШАК КОРЯН – ТРОЮРОДНЫЙ БРАТ»
–
Что такое донецкое
УОР имени Сергея Бубки, где вы постигали
футбольную науку?
– Это вы из Википедии взяли? Дезинформация. Когда учился в донецком интернате, мы играли с этим УОР, но я там никогда не был. А потом подписал первый профессиональный контракт – с «Олимпиком», клубом второй украинской лиги.
–
У вас уникальная
судьба – родились в Сочи, на заре
карьеры прошли через киевское «Динамо»,
а выступаете за сборную Армении.
– Как-то так. Вам все рассказать? Вообще в десять лет поехал в школу московского «Спартака», пробыл там год, а потом вернулся в Сочи, где играл за местную детскую команду. Затем отправился на просмотр в донецкий «Шахтер», но там ловить оказалось нечего в силу моих антропометрических данных. Я поздно развился – в «Шахтере» сверстники были выше меня на две-три головы. Предложили перейти в интернат «Олимпика» – согласился. Там повзрослел, окреп. В 17 лет попал в основную команду, но спустя полгода меня взяли в систему киевского «Динамо». А еще через два года вернулся в Сочи.
–
А как в 27 лет
попали в сборную?
– Первый вызов из Армении пришел, когда мы с «Лучом» вышли в ФНЛ. Но принять его не мог: у нас уже было трое легионеров, это создало бы проблемы для клуба. Когда же уехал в Узбекистан, из сборной вновь поступило предложение – теперь помех не было. Сменил футбольное гражданство, о чем не жалею.
–
Кем вам приходится
нападающий Аршак Корян, два последних
сезона выступавший в Голландии?
– Он тоже из Сочи – это мой троюродный брат. Если ничего не путаю, наши родители – двоюродные братья. С Аршаком, кстати, познакомились не так давно. Но когда он уехал в Голландию, связь, увы, потеряли. Сейчас он на просмотре в «Локомотиве». Надеюсь, у него все получится. Слежу за родственником.
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