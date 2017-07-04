Андрей Будогосский: Приглашение Карпина? Не вижу общей темы для разговора

Глава Департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «Советскому спорту» – о несданном тесте Мешкова, о том, почему лучший российский арбитр Сергей Карасев начнет сезон в ФНЛ и о приглашении Карпина.

«ПЯТЬ АРБИТРОВ ФИФА ОТРАБОТАЮТ ПЕРВЫЙ ТУР ФНЛ»

– Сообщают, что арбитр Виталий Мешков не смог сдать тесты на физическую подготовку.

– Да, это так. У него открылась старая травма, поэтому и не сдал тесты. Никакой трагедии в этом не вижу, – говорит Будогосский.

– Когда его можно будет увидеть в РФПЛ или ФНЛ?

– Пусть пока восстановиться полностью, а потом уже пересдает тесты. Что за травма? Не хотел бы называть диагноз, но он связан с опорно-двигательным аппаратом. Все остальные судьи справились с тестами.

– Есть ли еще арбитры, кроме Мешкова, которые пропустят начало сезона?

– У нас есть блок судей, которые хорошо готовы к сезону. Это подтвердило и тестирование. В среду будет письменный экзамен по теории.

– Сформирован ли пул арбитров, которые будет работать в новом сезоне РФПЛ?

– Есть список, который надо утвердить. Скоро состоится заседание судейского комитета, а потом – исполком РФС. На нем и будет принято окончательное решение.

– То, что Сергей Карасев назначен на матч первого тура ФНЛ, отразится на его перспективах работать в РФПЛ?

– Причем тут Карасев? У нас все арбитры РФПЛ будут судить матчи ФНЛ. Все – без исключения. Независимо ни от чего. Повторял это уже много раз. Не понимаю, зачем вы поднимаете вопросы, которые выеденного яйца не стоят? И полгода мусолите новости про Карасева?

– Потому что он арбитр ФИФА.

– У нас 19 человек арбитров ФИФА. И все они работают.

– Карасев – реальный кандидат на ЧМ-2018. Может ли перевод на некоторые матчи ФНЛ отразиться на его будущем?

– Ваши коллеги много чего рассказывают. Перефразируя профессора Преображенского, повторюсь: не надо читать некоторые публикации до обеда.

– С чем связана практика работы судей одновременно и РФПЛ, и ФНЛ? Раньше такого, кажется, не было.

– Всегда так было. И я не вижу в этом ничего страшного. Почему вы считаете соревнования ФНЛ второсортными? Это точно такие же соревнования.

– Лучшие судьи должны судить лучших игроков.

– Они судят там, где нам необходимо назначить лучших судей – на самые ответственные матчи. Если вы помните, наши арбитры называются «судьи высшей категории». А такие судьи нужны и в ФНЛ.

– Как Карасев отреагировал на назначение в ФНЛ? Все-таки еще совсем недавно он судил Лигу чемпионов.

– У нас пять арбитров ФИФА судят первый тур ФНЛ. Как они отреагируют? Нормально. Я что, буду спрашивать их реакцию? Нет, не буду. Они назначены работать. И если надо, они будут работать и в ПФЛ. Такое тоже бывает. Не надо делить матчи на знаковые и нет. Есть национальные чемпионаты, за качественное судейство которых мы отвечаем. И привлекаем для этих целей любых арбитров, которых считаем нужным привлечь. Во вторник мы собрали 106 человек на судейском сборе. Такого тоже никогда не было. И что, я должен оборачиваться на ваших коллег и интересоваться, сколько судей собирать? Не планирую этого делать.

– Не ударит ли ФНЛ по репутации российских судей в ФИФА?

– Там же, извиняюсь, не идиоты сидят? Одни ваши коллеги дают туфту, а другие ее тиражируют. Что у нас кого-то отстранили, кого-то наказали. Это не их дело, кого мы отстранили, кого наказали. Не надо сидеть и додумывать – и уподобляться тем, кто ходит и роется по помойкам.

– Но все же: нет риска, что эти арбитры ФИФА станут реже вызываться на еврокубки, а Карасев не попадет на ЧМ?

– А в чем риск? В том, что мы не сможем качественно проводить наши соревнования? Повторюсь, в ФИФА сидят не глупые люди.

– На молодежном ЧМ в Южной Корее Карасев отсудил только групповой этап. Не бьет ли это по его шансам поехать на ЧМ?

Нет.

«О ЧЕМ МНЕ ГОВОРИТЬ С КАРПИНЫМ?»

– Пробовали отговорить Александра Егорова, который недавно стал вашим заместителем, от завершения судейской карьеры?

– Почему я должен отговаривать взрослого человека с огромным жизненным и судейским опытом от поступка, который он посчитал нужным совершить? Искренне рад, что он будет работать у нас. Надеюсь, поможет.

– Есть мнение, что, потеряв лучшего арбитра прошедшего сезона, мы приобрели на данный момент неизвестно какого уровня руководителя. Все-таки управленческий опыт нужно еще получить.

– В Саранске, где он жил и работал, у него было достаточно управленческого опыта (Егоров был директором саранского мотоклуба «Мордовия». – Прим. Ред.). Поэтому этот вопрос меня не волнует. Я его хорошо знаю. При мне он в 2011 году начал судить, хотя его, по сути, никто не хотел видеть в РФПЛ. А мы дали ему возможность работать. И он подтвердил, что является большим профессионалом. А разве тот факт, что он является арбитром, не говорит о том, что он умеет управлять тренерами, игроками, зрителями, наконец? Это ведь тоже управленческий опыт. И большой.

– Прежний ваш заместитель Алексей Николаев сосредоточиться на работе арбитра?

– Он давно этого хотел. И говорил мне об этом. Теперь, да, будет сосредоточен на судействе. Совмещать две вещи все-таки сложно.

– Если ли какой-то формат применения видеоповторов в футболе, чтобы для вас они стали допустимым вариантом в РФПЛ?

– Не хочу повторяться. Один раз я уже четко и однозначно обозначил свою позицию по этому поводу. Мое мнение не поменялось. Когда нынешний формат подкорректируют, тогда и будет смысл что-то обсуждать.

– Валерий Карпин вас приглашал на эфир «Матч ТВ». Пойдете?

– А о чем мне с ним говорить?

– О тех же видеоповторах. Он, я так понимаю, за, вы – против.

– У меня нет намерений терять время, обсуждая с Карпиным видеоповторы. Не вижу какой-то судейской проблематики, о которой мы бы вообще могли поговорить с ним. Просто нет общей темы для разговора. По крайней мере, я ее не вижу. И он меня никуда не приглашал. То, что он где-то что-то сказал, и это было опубликовано, не знаю, насколько это правда. Он много чего говорил в последнее время, чего ему говорить не следовало.

– А если он лично позвонить вам, откликнитесь на приглашение?

– Сначала пусть позвонить, тогда и будем обсуждать.

Валерий Карпин: Предлагаю Будогосского, как и Джордано Бруно, сжечь