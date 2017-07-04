Российские гостиницы хотели нажиться на Роналду

Во время проведения Кубка конфедераций столичные и петербургские отельеры взвинтили цены почти на 30 процентов. Хотя московские власти уверяли, что тарифы останутся фиксированными.

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО

Согласно постановлению Правительства Москвы №89 от 10 февраля 2016 года максимальная стоимость гостиничного обслуживания на время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года была утверждена во всех городах, которые принимают турниры. Известно, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания зависит от категории отеля и типа номера. Так согласно постановлению столичного правительства, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера класса «Эконом» в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных – 6570 рублей, в трехзвездочных – 10 750 рублей.

Как сообщает официальный сайт Мэра Москвы, во время проведения ценового мониторинга из тысячи отелей в 57 из них были выявлены нарушения. По заверению московских властей, избежать наказания им не удастся. Отели будут оштрафованы по статье 4.6 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение порядка ценообразования».

Интересно, что отечественные отельеры частенько пытаются нажиться на приезде звездных гостей и простых туристов во время крупных событий мирового значения. Например, такое уже было во время проведения Олимпиады в Сочи. Нарушители выявлены и понесли заслуженное наказание.

Логика хозяев гостиниц понятна: во время мировых спортивных форумов в наши города съезжаются тысячи и тысячи туристов, журналистов, спортивных функционеров. Спрос на койко-места возрастает в разы. Ну как здесь удержаться о того, чтобы не заработать лишних пару долларов на тех, кто хочет воочию увидеть финты Криштиану Роналду, страстную игру Артуро Видаля или Алексиса Санчеса?

«ОТЕЛИ НА ЧМ-2018 УЖЕ БРОНИРУЮТ»

Зато власти наших крупнейших мегаполисов получили обильную пищу для размышления и необходимый опыт на Кубке конфедераций.

– Опыт размещения в гостиницах Москвы футбольных болельщиков и делегаций ФИФА на Кубке конфедераций будет использован для подготовки гостиничной инфраструктуры к приему гостей и участников чемпионата мира. Бронирование отелей на июнь – июль 2018 года уже сейчас активно ведется со стороны туристических компаний и частных лиц, – отметил руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Однако повышение цен во время проведения Кубка конфедераций стало не единственной проблемой. Еще до начала турнира представители ФИФА подписали соглашение с некоторыми петербургскими отелями о размещение в них болельщиков. Однако все пошло не по плану. Заполняемость номеров в этих гостиницах едва достигла 30 процентов. Такого поворота администрация отелей явно не ожидала. Видимо, болельщиков привлекли другие гостиницы с более приемлемыми ценами.

А ТАКСИСТЫ, ЧТО – РЫЖИЕ?

Помимо высоких цен на жилье, передвижение на такси тоже оказалось не из разряда дешевых удовольствий. Например, в Казани службы такси в несколько раз повысили цены на переезды по городу. Хотя республиканские власти просили перевозчиков не завышать стоимость тарифов в дни проведения турнира.

– Вопрос цен на такси взят под контроль. Специально для этого власти республики провели переговоры с местными компаниями, чтобы те не завышали тарифы на время проведения Кубка конфедераций. По договоренности таксисты должны забирать болельщиков у одной точки — спорткомплекса «Олимп», – заверил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Андрей Егоров.

Однако таксисты решили не упустить возможность подзаработать и цены повысили. При этом повышение цен на такси в Казани не уменьшило приток клиентов. Например, 18 июня в Казани встречались Португалия и Мексика. Перед началом матча — с 16.30 до 17.00 –количество заказов увеличилось почти двое, а сразу после игры – с 20.30 до 00.30 – поступило в 1,5 раза больше заказов, чем в обычное воскресенье.

Но осуждать таксистов не стал бы – когда еще соревнования такого уровня и масштаба пройдут в России? Главное не наглеть и не повышать цены беспредельно, и не обманывать доверчивых иностранцев, как сделал это московский таксист, взявший с чилийца 50 тысяч рублей за проезд от аэропорта Домодедово до центра столицы. Когда чилиец засомневался на счет слишком высокой цены за проезд, таксист нагло заявил, что это вип-такси. Хорошо, что чилиец сфотографировал номер машины и удостоверение водителя, после чего обратился в службу безопасности отеля.

Афериста быстро нашли, тот стал каяться, что ошибся, что не так понял клиента. Обязался катать гостя по столице бесплатно все его время пребывания в Москве. Лишь бы уголовное дело не завели. В общем, как написали бы во времена застоя – они позорят страну. Такой развоз нам не нужен.