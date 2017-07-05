«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубе

Все игроки «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Что они выберут – уйти или остаться? Разбираемся в ситуации…

Для начала скажу о том, что ничего революционного и необычного в том, что все 43 игрока «Динамо» получили в КХЛ статус неограниченного свободного агента, нет.

Из сложившейся в клубе ситуации это был единственно возможный выход, известный заранее. «Советский спорт» писал о нем еще в июне.

Дело в том, что ООО ХК «Динамо» объявило себя совершенно новым клубом, не несущим никакой ответственности за долги АНО ХК «Динамо», выступавшем в КХЛ в прошлом сезоне.

АНО ХК «Динамо» в свою очередь задолжал игрокам за два месяца и сейчас объявил себя банкротом.

Таким образом, игрокам для продолжения карьеры просто необходимо было получить статус неограниченно свободных агентов. В противном случае правами на них продолжило бы владеть АНО ХК «Динамо» в настоящий момент уже как бы и не существующее. И КХЛ сейчас просто официально подтвердил логичный выход из этого юридического тупика.

Что это означает для «Динамо» и его теперь уже бывших игроков?

В двух словах – никто никому ничего не должен и ничем не обязан. Клуб вправе предложить игроку новый контракт, повторяя сумму старого, или индексируя ее в любую сторону. Или не предложить.

Игроки, в свою очередь, могут трудоустроиться в любом клубе КХЛ. А если решат продолжить карьеру в «Динамо» - вправе потребовать контракта на совершенно новых условиях.

Как и следовало ожидать в этой ситуации, динамовцы разделились на два почти равных лагеря. Часть игроков уже договорилось с новым клубом и сейчас готовится пройти в нем предсезонку.

Другая продолжает переговоры и не получив ожидаемой суммы контракта от «Динамо», ведет переговоры с другими клубами.

И, наверное, уже сейчас есть смысл пройтись по всем позициям новой динамовской команды, чтобы понять в каком составе она выйдет на старт сезона.

ВРАТАРИ

ЕРЕМЕНКО В СТРОЮ

С вратарями у «Динамо» уже сейчас полный порядок. Опытный Александр Еременко, трижды становившийся чемпионом России в составе бело-голубых, принял решение остаться в команде.

Его дублерами станут вернувшийся из аренды в «Югре» Александр Шарыченков. И Иван Бочаров, ставший весной чемпионом ВХЛ, выступая за динамовский фарм-клуб из Балашихи.

Команду покинул только Александр Лазушин. Но это произошло по инициативе клуба еще до начала всей вышеупомянутой истории.

ОБОРОНА

ЕДИНСТВЕННАЯ ПОТЕРЯ – РОБИНСОН

В обороне у москвичей на сегодняшний день все тоже вроде бы неплохо. В «Динамо» остается и его знаменитый воспитанник Илья Никулин, и герой недавнего плей-офф снайпер-дальнобойщик Андрей Кутейкин, и уже привычные динамовским болельщикам Яков Рылов, Дмитрий Вишневский, Глеб Корягин…

Свое согласие продолжать карьеру в «Динамо» дал и опытный финн ЮусоХитанен, ставший в прошлом сезоне лучшим динамовским защитником-бомбардиром.

Единственная серьезная потеря тут – канадец Мэт Робинсон. По моей информации опытный защитник запросил у «Динамо» 90 миллионов за сезон. Видимо, получив щедрое предложение от другого клуба КХЛ. Скорее всего, в будущем сезоне он выступит за ЦСКА. «Динамо» же удовлетворить его финансовые аппетиты не смогло.

АТАКА

НЕ ХВАТАЕТ ЦЕНТРФОРВАРДОВ

Вот тут пока у «Динамо» самое слабое место. От некоторых форвардов клуб отказался сам. А недавние лидеры динамовских атак предпочли поискать новое место работы.

Активные переговоры с другими клубами ведут Денис Кокарев и АнсельГалимов. Неплохое финансовое предложение от «Салавата Юлаева» получил Артем Федоров. Видимо, переберется в СКА и Максим Карпов, к которому давно присматривается в сборной России наставник питерских армейцев Олег Знарок.

Главным снайпером новой команды станет по идее МартиньшКарсумс, который и прошлый сезон закончил в ранге лучшего динамовского бомбардира.

Не исключено возвращение в команду двух ветеранов – Алексея Цветкова и Константина Горовикова. Пока не определился со своим будущим и капитан Алексей Терещенко.

Однако, есть и мощное приобретение – в «Динамо» перешел из «Ак Барса» Михаил Варнаков. Форвард, вполне укладывающийся в идеологию динамовского хоккея.

Ну и молодые динамовцы получат хороший шанс себя проявить – Владимир Брюквин, Дмитрий Марковин, Иван Игумнов, Андрей Алексеев…

И все же в нападении динамовцам надо усиливаться. С крайними нападающими проблем нет. Но вот основными центрфорвардами в прошлом сезоне были Терещенко, Цветков, Горовиков, Дугин.

И надо либо возвращать их в команду, либо срочно искать достойную замену на эти ключевые позиции в команде. Время для этого пока есть.