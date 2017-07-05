Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина3:6, 3:6Азаренко
Теннис  Маррэй- : -Браун
Теннис  Надаль- : -Янг
Теннис  Бемельманс6:4, 2:1Медведев
Футбол  ЦСКА- : -Виторул
Волейбол  Россия- : -Канада
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» на распутье. Кто из игроков бело-голубых останется в родном клубе

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты "Динамо"Фото: ХК «Динамо» (Москва)

Все игроки «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов. Что они выберут – уйти или остаться? Разбираемся в ситуации…

Для начала скажу о том, что ничего революционного и необычного в том, что все 43 игрока «Динамо» получили в КХЛ статус неограниченного свободного агента, нет.

Из сложившейся в клубе ситуации это был единственно возможный выход, известный заранее. «Советский спорт» писал о нем еще в июне.

Дело в том, что ООО ХК «Динамо» объявило себя совершенно новым клубом, не несущим никакой ответственности за долги АНО ХК «Динамо», выступавшем в КХЛ в прошлом сезоне.

АНО ХК «Динамо» в свою очередь задолжал игрокам за два месяца и сейчас объявил себя банкротом.

Таким образом, игрокам для продолжения карьеры просто необходимо было получить статус неограниченно свободных агентов. В противном случае правами на них продолжило бы владеть АНО ХК «Динамо» в настоящий момент уже как бы и не существующее. И КХЛ сейчас просто официально подтвердил логичный выход из этого юридического тупика.

Что это означает для «Динамо» и его теперь уже бывших игроков?

В двух словах – никто никому ничего не должен и ничем не обязан. Клуб вправе предложить игроку новый контракт, повторяя сумму старого, или индексируя ее в любую сторону. Или не предложить.

Игроки, в свою очередь, могут трудоустроиться в любом клубе КХЛ. А если решат продолжить карьеру в «Динамо» - вправе потребовать контракта на совершенно новых условиях.

Как и следовало ожидать в этой ситуации, динамовцы разделились на два почти равных лагеря. Часть игроков уже договорилось с новым клубом и сейчас готовится пройти в нем предсезонку.

Другая продолжает переговоры и не получив ожидаемой суммы контракта от «Динамо», ведет переговоры с другими клубами.

И, наверное, уже сейчас есть смысл пройтись по всем позициям новой динамовской команды, чтобы понять в каком составе она выйдет на старт сезона.

ВРАТАРИ

ЕРЕМЕНКО В СТРОЮ

С вратарями у «Динамо» уже сейчас полный порядок. Опытный Александр Еременко, трижды становившийся чемпионом России в составе бело-голубых, принял решение остаться в команде.

Его дублерами станут вернувшийся из аренды в «Югре» Александр Шарыченков. И Иван Бочаров, ставший весной чемпионом ВХЛ, выступая за динамовский фарм-клуб из Балашихи.

Команду покинул только Александр Лазушин. Но это произошло по инициативе клуба еще до начала всей вышеупомянутой истории.

ОБОРОНА

ЕДИНСТВЕННАЯ ПОТЕРЯ – РОБИНСОН

В обороне у москвичей на сегодняшний день все тоже вроде бы неплохо. В «Динамо» остается и его знаменитый воспитанник Илья Никулин, и герой недавнего плей-офф снайпер-дальнобойщик Андрей Кутейкин, и уже привычные динамовским болельщикам Яков Рылов, Дмитрий Вишневский, Глеб Корягин…

Свое согласие продолжать карьеру в «Динамо» дал и опытный финн ЮусоХитанен, ставший в прошлом сезоне лучшим динамовским защитником-бомбардиром.

Единственная серьезная потеря тут – канадец Мэт Робинсон. По моей информации опытный защитник запросил у «Динамо» 90 миллионов за сезон. Видимо, получив щедрое предложение от другого клуба КХЛ. Скорее всего, в будущем сезоне он выступит за ЦСКА. «Динамо» же удовлетворить его финансовые аппетиты не смогло.

АТАКА

НЕ ХВАТАЕТ ЦЕНТРФОРВАРДОВ

Вот тут пока у «Динамо» самое слабое место. От некоторых форвардов клуб отказался сам. А недавние лидеры динамовских атак предпочли поискать новое место работы.

Активные переговоры с другими клубами ведут Денис Кокарев и АнсельГалимов. Неплохое финансовое предложение от «Салавата Юлаева» получил Артем Федоров. Видимо, переберется в СКА и Максим Карпов, к которому давно присматривается в сборной России наставник питерских армейцев Олег Знарок.

Главным снайпером новой команды станет по идее МартиньшКарсумс, который и прошлый сезон закончил в ранге лучшего динамовского бомбардира.

Не исключено возвращение в команду двух ветеранов – Алексея Цветкова и Константина Горовикова. Пока не определился со своим будущим и капитан Алексей Терещенко.

Однако, есть и мощное приобретение – в «Динамо» перешел из «Ак Барса» Михаил Варнаков. Форвард, вполне укладывающийся в идеологию динамовского хоккея.

Ну и молодые динамовцы получат хороший шанс себя проявить – Владимир Брюквин, Дмитрий Марковин, Иван Игумнов, Андрей Алексеев…

И все же в нападении динамовцам надо усиливаться. С крайними нападающими проблем нет. Но вот основными центрфорвардами в прошлом сезоне были Терещенко, Цветков, Горовиков, Дугин.

И надо либо возвращать их в команду, либо срочно искать достойную замену на эти ключевые позиции в команде. Время для этого пока есть.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Витязь» учит слово контендер«Витязь» учит слово контендер«4 на 4» — знаете, что это такое в сегодняшней истории «Витязя»? Формула успеха легионеров!Юшкевич, Лещев и Власов вошли в тренерский штаб ЦСКАПрезидент ЦСКА Игорь Есмантович представил команде новый тренерский штаб.Майк Кинэн: Задача «Куньлуня» – стать одной из лучших команд КХЛГлавный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн заявил, что задача команды в предстоящем сезоне - не только выйти в плей-офф КХЛ, но и стать одной из лучших команд лиги.Кокарев перешел в «Салават Юлаев»«Салават Юлаев» заключил соглашение с бывшим нападающим московского «Динамо» Денисом Кокаревым.«Магнитка» проведет предсезонный сбор в баварских АльпахМагнитогорский «Металлург» представил план предсезонной подготовки.Виктор Шалаев: Галимов отлично вписывается в концепцию команды СкабелкиГенеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев прокомментировал подписание контракта с бывшим нападающим московского «Динамо» Анселем Галимовым.«Авангард» подписал нападающего Галимова«Авангард» заключил контракт на два года с нападающим Анселем Галимовым.«Сибирь» согласовала контракт с нападающим Сопиным«Сибирь» договорилась с нападающим Алексеем Сопиным о подписании однолетнего контракта.Скривенс подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»Уфимский «Салават Юлаев» заключил контракт с канадским голкипером Беном Скривенсом.«Салават Юлаев» подписал Кокарева, Скривенса и Федорова. Таблица переходов КХЛ«Салават Юлаев» подписал Кокарева, Скривенса и Федорова. Таблица переходов КХЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.КХЛ присвоила статус неограниченно свободных агентов 42 игрокам «Динамо»КХЛ сделала официальный комментарий по поводу присвоения 42 игрокам московского «Динамо» статуса неограниченно свободных агентов.Первая победа Манчини с «Зенитом», 6 мячей от «Динамо» и новичок «Ахмата» из Бразилии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!День в истории: Александру Радулову исполнился 31 год!Сегодня, 5 июля исполняется 31 год двукратному чемпиону мира, форварду «Далласа» Александру Радулову.Ковальчук останется в КХЛ еще на один сезонНападающий Илья Ковальчук решил остаться в КХЛ еще на один сезон, сообщил в своем твиттере американский журналист New York Post Ларри Брукс.Филатов перезаключил контракт с «Ладой», «Нефтехимик» расторг соглашение с АльшевскимКак сообщает пресс-служба КХЛ, нападающий Никита Филатов подписал новое соглашение с «Ладой», рассчитанное на один год.«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»«Кинэна позвали для победы в Кубке Гагарина!». Мощное заявление босса «Куньлуня»Обозреватель «Советского спорта» задал несколько вопросов председателю Совета директоров китайского клуба КХЛ Билли Нгоку.Босс «Куньлуня»: Через четыре года за нашу команду в КХЛ будут играть только китайские хоккеистыПредседатель Совета директоров «Куньлуня» Билли Нгок рассказал о планах развития китайского хоккея в ближайшие годы.Хиетанен остается в «Динамо»Как стало известно «Советскому спорту», финский защитник Юусо Хиетанен достиг договоренности с новым руководством московского клуба.Бен Максвелл: Знаком со Стоа еще со времен юношеского хоккеяКанадский форвард «Спартака» Бен Максвелл перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.Маркус Свенссон: Сказали, что в ходе медосмотра установил рекорд, но верится с трудомШведский голкипер «Спартака» Маркус Свенссон перед вылетом команды на первый сбор в Чехию рассказал о том, как провел летний отпуск.
Футбол
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за игрока «Спортинга» Руиса
Теннис
Азаренко обыграла Веснину на Уимблдоне
Футбол
Минпромторг разрешил продавать алкоголь по паспорту болельщика
Футбол
Антуан Гризманн: Я не мог уйти из «Атлетико» в ситуации, когда клубу запретили покупать новых игроков
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости