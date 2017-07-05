Игорь Ларионов: Никакого конфликта или обид у Якупова со Знарком не было

Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у легендарного хоккеиста, а теперь хоккейного агента Игоря Ларионова.

- Игорь, как вы оцениваете этот контракт Наиля Якупова с «Колорадо»? 875 тысяч долларов на один год. Какие еще варианты были на рынке?

- Я не люблю говорить о том, что могло быть. Что сегодня есть, тем и живем. Для Наиля это хороший путь для продолжения карьеры. Возможность опровергнуть все, что о нем было сказано. Я думаю, в такой организации как «Колорадо» должно у Якупова пойти.

- Почему?

- Во-первых, команда молодая и амбициозная. Там особо нет суперзвезд.

Во-вторых, Наиль хотел получить игровое время, в том числе в большинстве. То, что у него было в первом сезоне в «Эдмонтоне». Этого можно добиться в «Колорадо». И тут вижу хороший вызов. Надеюсь, он его примет и сделает все, о чем мечтал. Станет сильнейшим в этой команде. Я это вижу именно так.

- Активно ли СКА претендовал на Якупова, владея на него правами в КХЛ? И правда ли, что у Наиля был застарелый конфликт с Олегом Знарком, когда они устроили публичные дискуссии в сборной, была ли травма у игрока?

- Нет-нет, давайте закроем вопрос. Тема давно в прошлом. Мы переговорили с Олегом, это осталось между нами. Получился нормальный деловой разговор. Нет никаких обид ни с чьей стороны. Надо двигаться вперед, мы не можем жить вчерашним днем.

Безусловно, у СКА был интерес к Наилю, и это связано с Олимпиадой. Получился хороший продуктивный диалог. В подробности вас посвящать не буду, но решение принимает всегда игрок.

Может, кто-то скажет, что для Якупова было бы лучше отыграть год в России, попасть в Пхенчхан. Безусловно, это важное событие для любого хоккеиста. Но Наиль принял решение, которое заслуживает уважения. Скоро ему будет 24 года. В состоянии сам все понять и взвесить.

Будет ли это правильным шагом или нет – покажет время. Но мы очень постараемся, чтобы у Наиля получился хороший сезон. Парень чистый, трудолюбивый. Я буду верить в него до конца. Думаю, у него все может получиться в молодой команде, где нет большого давления, что нужно выиграть Кубок Стэнли. «Колорадо» проводит перестройку, и этим шансом надо воспользоваться.

- Какие вообще вы видите тенденции на рынке агентов в этом году?

- Оставлю эти размышления аналитикам. А мне важно, чтобы люди, с кем я работаю, были на своих местах. Их у меня не так много. Я не собираю кучу клиентов, чтобы одни выплывали, а другие тонули. У меня другие подходы.

Идет штучная работа. Кроме Наиля Якупова мне важна судьба Коли Голдобина, чтобы у него получилось в «Ванкувере». В ближайший месяц определимся с Андреем Локтионовым, который рассматривает варианты в НХЛ.

А с остальными ребятами из КХЛ все понятно, они уже начали предсезонку. Сейчас вот решился вопрос с московским «Динамо», тоже наступает ясность. И ждем нового сезона.

- Как вы думаете, почему многие звездные игроки уезжают в НХЛ, хотя в КХЛ им дают больше денег?

- Зачем сравнивать две лиги? Тем более я как агент работаю и в НХЛ, и в КХЛ. Но если человек готов и востребован, а его зовут в Северную Америку, то почему бы не попробовать себя на высшем уровне? Это было бы неправильно. Так что желаю удачи всем, кто уезжает. И это пойдет на пользу сборной России, которая получит лидеров, прошедших через серьезное сито конкуренции.

Да, деньги – важный фактор для любого игрока. Но финансы в моих принципах не должны стоять на первом месте. Важно, чтобы хоккеист был счастлив, имел возможность себя проявить, а все остальное придет само. Порой денежные знаки путают, кружат голову молодым игрокам. Они не понимают, что их ждет дальше. И делают ошибки, которые потом сложно исправить.

- Вам не кажется, что эти Игры в Пхенчхане без энхаэловцев получатся ненастоящими?

- Олимпиада есть Олимпиада. Кто бы ни приехал, все равно разыгрываются золотые медали. Через 5-10 лет никто не вспомнит, кто не приезжал в Корею. Тем более элемент случайности есть на каждом турнире. Даже на чемпионат мира могут приехать игроки из третьих-четвертых звеньев НХЛ, и они берут золото.

Ну что вы, легкой жизни не будет. Представьте составы Канады, США, Финляндии и даже Кореи, где хватает натурализованных игроков из Северной Америки. Что, думаете, у хозяев будет слабая команда? Это дело одного матча, и он может сложиться по-разному. Вспомните шайбу, выброшенную за борт, когда удалили Нэша в Квебеке. Тогда Ковальчук забил в овертайме, но по большому счету по игре мы уступили канадцам.

- Хоккеисты НХЛ резко недовольны, что их не пустили на Олимпиаду. Это может привести к забастовке?

- НХЛ с финансовой точки зрения успешна. Доходы растут, лига на ходу.

Решение по Олимпиаде принято, оно бесповоротно. Я разговаривал с комиссаром Гари Бэттманом в Чикаго. Он подтвердил, что к этой теме не возвращаемся. Она закрыта.

Что тут поделаешь? Хоккеисты находятся под контрактами, поэтому должны играть за свой клуб НХЛ.