«Локо» не будет бороться за медали. Михаил Борзыкин – о команде Юрия Семина

«Советский спорт» запускает сериал, рассказывающий о готовности больших клубов к новому сезону. Первая часть – о «Локомотиве».

Восьмая команда предыдущего чемпионата, возможно, сделает один-два шага вперед, но вряд ли вклинится в борьбу за медали. Главная причина – средний даже по сегодняшним меркам стартовый состав и отсутствие приличной скамейки. Юрий Семин в одном из интервью сказал, что ждет по одному усилению в каждую линию, кроме вратарской. Но пока «Локомотив» только избавился от балласта и продлил союз с Кверквелией и Ари.

Обнадеживает то, что в расположении Семина есть несколько ярких личностей, которые могут тащить команду. В первую очередь это Фернандеш. Даже как-то странно, что после выдающегося сезона его никто не захотел купить; говорят, отпугивает большая зарплата. Это, разумеется, Миранчук. Игнатьев, который, когда в форме, способен на подвиги. И Ари. Если, конечно, не начнет валять дурака, как это было в «Спартаке» и «Краснодаре».

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Вторая причина – скомканная подготовка к сезону. Несколько игроков зажигали на Кубке конфедераций – 14 минут на троих. Кверквелия присоединился поздно и не участвовал в спаррингах. Не сразу приступили к занятиям в общей группе Ари и Михалик. Были проблемы у Ротенберга, Игнатьева и Коломейцева. А Чорлука и Виталий Денисов вообще пропустили сборы, и до сих пор непонятно, когда и в каком состоянии они вернутся.

«Локомотив» в Австрии сыграл три контрольных матча, и все – в полурезервном составе. Вновь, как и зимой, Баринов опустился в оборону; в этом смысле ему страшно не везет. На левом фланге тесты сдавал юный Лысов, который вообще полузащитник. Поддержку Фернандешу в центре поля оказывал Миранчук – но не Алексей, а Антон. А слева в полузащите разминался Касаев, железнодорожный Тошич, стреляющий два раза в год.

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Отсюда вытекает третья причина – в сыгранности «Локомотив» не добился, да, наверное, и не мог добиться какого-то прогресса. Из трех контрольных матчей всерьез можно рассматривать только последний – с «Риекой» (0:1). Там и организация атакующей игры хромала, и оборона давала сбои. Проще говоря, поставленной командной игры у «Локомотива» не видно. Хотя в последнем спарринге она уже должна проклевываться.

Нынешний «Локо» вообще мало чем отличается от прошлогоднего. Много хаоса, низкий темп, сырость во всех линиях. Исполнители вроде бы есть, но каждый из них настроен на свою волну, из-за чего комбинационная нить рвется после третьего паса. Хотя тот «Локо» преобразился после перерыва благодаря ожившему Ари, круто прибавившему Миранчуку и отчасти новой тактике. Но из-за пробуксовки на старте результата это не принесло.

Все идет к тому, что и предстоящий старт «Локомотив» смажет. По всем признакам он не готов. Конечно, всегда можно возразить: это всего лишь предсезонные сборы, по которым неправильно делать выводы. Но это неправда. Именно по сборам и надо делать выводы – не глобальные, разумеется, а на ближайшую перспективу. Сравните качество игры «Локо» с ЦСКА. Если матчи последнего вы не смотрели, я подскажу – между ними пропасть.

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Причем проблемы «Локомотива» не заканчиваются на смазанной подготовке и среднем составе. Есть еще и тренерский фактор. Есть сомнения в том, что Семин – именно тот, кто нужен. Думается, нужен более современный специалист, способный поковыряться в командных настройках и быстро все исправить. Время, когда тренерам давали по пять лет на строительство новой команды, давно прошло. Что построил Семин за целый год?

Восьмое место – вот ответ. Да, была победа в Кубке России. Но давайте не будем себя обманывать – этот трофей берет не самый сильный, а тот, кто больше хочет; почти все наши большие клубы так его хотят, что дружно вылетают в 1/16 и 1/8 финала. Куда показательнее то, что за год «Локо» почти не изменился. А год – это много. Массимо Каррера возглавил команду в то же время, что и Семин. И тут между ними тоже пропасть.