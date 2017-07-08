«Зенит» купил нападающего, а «Спартак» забил самый красивый гол лета (видео)

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Чудо-гол «Спартака»

В последнем контрольном матче (всего их было три) «Спартак» не добился победы, но во втором тайме показал очень симпатичный комбинационный футбол, апофеозом которого стал гол, забитый после нескольких передач в касание и двух «стеночек». Скорее всего, это самая красивая комбинация в летнее межсезонье. Впрочем, судите сами.

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Массимо Каррера выставил оптимальный состав; он видит Зе Луиша, Промеса и Адриано одновременно на поле, но это не тактика с тремя форвардами; дебютировал Петкович – на уровне, надежно и полезно; Бакаева можно рассматривать как временную замену Зобнину, пусть это и футболисты с разным функционалом.





Ужасно и прекрасно! «Спартак» завершил австрийский сбор





На матче присутствовал Леонид Федун. Вместе с командой он уже в Москве – сегодня состоится торжественная церемония вручения красно-белым золотых медалей. Потом предстоят еще несколько дней тренировок и открытие сезона матчем с «Локомотивом» за Суперкубок страны.

Шопинг «Зенита»

Сегодня питерцы должны были встретиться с немецким «Кайзерслаутерном», но позже матч был отменен в связи с решением полиции, обусловленным мерами безопасности. Странное решение. Вечером «Зенит» вернется домой.

Тем временем Дриусси попрощался с болельщиками «Ривер Плейт». Аргентинский нападающий должен был присоединиться к «Зениту» пару недель назад, но из-за допингового скандала сделку притормозили.

– Я всегда к вам вернусь, чтобы видеть вашу любовь. Поэтому мне очень жаль уходить. Спасибо вам за все. Я увожу с собой только наилучшие воспоминания! Скоро увидимся, – написал Дриусси в своем твиттере.

Сообщается, что клубы наконец-то завершили сделку, и во вторник Дриусси должен вылететь в Россию.





А Маноласа в «Зените» не будет, о чем поведал Константин Сарсания. Вот вам пример сорвавшегося на финишной ленточке трансфера. Уже все, казалось бы, было решено. Не будет в «Зените» и Смолова – не подходят условия, на которых форвард может оказаться в команде.

Что с балластом? Рязанцев, как сообщает один источник, перейдет в «Амкар» на правах аренды. Да, кстати, вы не забыли такого футболиста? Хотя Рязанцев в этом смысле не так интересен. Вот Файзулин! Третий год его ищут, но не могут найти. Возможно, это самое удивительное «исчезновение» в истории российского футбола. Хоть бы пресс-релиз выпустили: что, как и почему.

Судьба Гарсии решится после сбора, то есть на днях. Вероятно, испанец уедет в «Бордо» или «Малагу». Будет там калечить людей своими локтями. «Зениту» выгодно его отдать, поскольку у него огромная зарплата, а в средней линии сейчас столько исполнителей, что из них можно собрать полноценную команду.

Мак уже в греческом ПАОК. До конца сезона-2017/18.





Сводки межсезонья

Сегодня ЦСКА сыграет со словенской «Нафтой». «Краснодар» встретится с чешской «Славией», а «Ростов» – с датским «Брондбю».





«Известия» сообщают, что «быки» нашли замену Смолову в Узбекистане. Нападающего зовут Элдор Шомурадов, он выступает за «Бунедкор» и считается одним из главных дарований узбекского футбола. А футбол этот, к слову, не так плох. Помним Ахмедова, который одно время был, наверное, лучшим box-to-box премьер-лиги.

Сам Смолов, как говорят и пишут, попросил Сергея Галицкого отпустить его в «Спартак».

Чем ближе финиш межсезонья, тем меньше новостей из лагерей клубов. «Рубин» уже неделю не обновлял свой youtube-канал. Такой вот Бердыев-стайл. Не дай бог что-то увидим!

«Локомотив» в Москве с 1 июля. Все это время был занят презентацией «Казанки», своего фарм-клуба, и подготовкой к Суперкубку.

А «Динамо» проведет последний контрольный матч чуть ли не позже всех – в понедельник бело-голубые сыграют с тульским «Арсеналом».





Старт ФНЛ

Нас ждет еще один незабываемый сезон, который стартует через пару часов! Уже без «Динамо». Но с Андреем Тихоновым, Дмитрием Аленичевым, Николаем Писаревым и вторыми командами «Спартака» и «Зенита»…

…Игроки «Кубани» пригрозили бойкотировать матч с «Томью» из-за задолженности по зарплате. Вот он, ни с чем не сравнимый фнловский колорит!

Тихонов против Аленичева и Писарев против всех. Анонс сезона в ФНЛ



