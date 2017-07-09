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Андрей Канчельскис: Нашим футболистам надо бежать из России

Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Канчельскис
Андрей КанчельскисФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своим мнением о ситуации в российском футболе и не только.

ЧЕРЧЕСОВ НЕ МОЖЕТ СОЗДАТЬ В КОЛЛЕКТИВЕ АТМОСФЕРУ: ТО С ОДНИМ КОНФЛИКТ, ТО С ДРУГИМ…

– Андрей, в последнее время вы много, жестко и настойчиво говорите о том, что вратарь не должен тренировать сборную. Почему вы так считате?
 – Претензий к Черчесову как к человеку у меня нет. Мы говорим о футболе, о команде, обсуждаем результаты нашей сборной. Если говорить о тренерстве, то еще год назад я заявил, что лучшая кандидатура – это Бердыев. Думаю, он достоин принять нашу сборную, поработать с ней. Он уже давно всем все доказал. Вспомните, что он сотворил с «Ростовом»: команда стояла на вылет, а он умудрился сделать боеспособный коллектив.

– Почему у вас твердое убеждение, что вратарь не должен тренировать сборную?
– Вратарь не способен нормально оценить ситуацию на поле.

– А как же Слуцкий?
– Слуцкий – несостоявшийся вратарь. К тому же в ЦСКА был отличный подбор футболистов. То же самое мы говорим и о Дино Дзофе. Он второе место занял, но какой у него был состав, какой подбор игроков! Почему я выступаю за Бердыева? Он умная личность и может создать нужную атмосферу в коллективе, что превращает футболистов в команду. В нашем чемпионате «Ростов» претендовал на золотые медали. А что Черчесов? Выиграл чемпионат Польши? На мой взгляд, это не показатель.

– А Черчесов не выходил с вами на контакт? Не спрашивал, почему такое отношение у вас к нему?
– Если хочет, то пусть позвонит. Я не прячусь. Мой номер телефона у него есть. В любой момент, мы можем созвониться, поговорить. Еще раз повторюсь: как к человеку у меня к нему претензий нет. Я говорю о результате. А он, к сожалению, плачевный.

– Может, проблема в подборе игроков?
– Об этом я и говорю. Он не может в коллективе создать нужную атмосферу. То с этим поругался, то с тем. Я не вижу в нем тренера нашей сборной. Надо требовать с нашего руководства отчитываться каждые пять лет.

– А с этим поколением результат вообще может быть?
– Я уверен, будь тренером Бердыев, то мы бы достигли чего-нибудь большего.

СИСТЕМА «ОСЕНЬ – ВЕСНА» – ДЕБИЛЬНАЯ…

– Сейчас не поздно заниматься сменой?
– Не поздно. Этим еще вчера нужно было заняться. Если не сделали вчера, то мы и сегодня не сделаем. Хотите чтобы болельщики опять были расстроены, ждали до последней игры? Надо какие-то перемены производить, начинать с глобального. Менять все полностью, всю систему. Мы заложники ситуации, которая сейчас произошла. У нас нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает.

А эта дебильная система «осень – весна»? «Спартак» – ЦСКА у нас играют 10-го декабря. Нормально? Раньше у нас были результаты, а теперь их нет. Даже в новейшей истории России два Кубка УЕФА мы взяли при старой системе «весна – осень».

Летом в футбол играть надо, а не зимой. Мы сами кричим про наши климатические условия, но при этом переходим на эту странную систему.

– Возвратимся к Черчесову. Вы сказали, что он конфликтный человек. Когда вы пересекались с ним как игрок, он также себя вел?
– С тех пор он сильно изменился. Он был дублирующим вратарем, лишь изредка появлялся в основе сборной.

– Многие говорят, что причина провала наших игроков в том, что никто почти не играет за границей. Согласны с этим?
– Отчасти да. Наш чемпионат, довольно слабый, а за рубежом они бы прогрессировали. Хотя в СССР все играли в своих клубах, а результаты были.

– Кому, в первую очередь, надо уезжать из России?
– Головину, например. Ему бежать надо из страны и как можно скорее. Он не боится игры, не боится получать мяч. У нас в сборной многие футболисты перепуганные какие-то. Они мяч отдали и никакой инициативы не проявляют. Перед тобой защитник, а ты боишься и мяч назад отдаешь. Головин ищет мяч. Да, у него потери есть, но он стремится, требует мяч. Это хорошее качество для футболиста. Я думаю, что в лондонском «Арсенале» он мог бы зацепиться и развиваться дальше.

НЕ ГИНЕРУ СУДИТЬ, КОМУ УЕЗЖАТЬ, А КОМУ – НЕТ…

– Вы говорите, что Головину надо бежать, а вот президент ЦСКА Евгений Гинер говорит, что ему еще рано…
– Гинер никогда не играл в футбол. Не ему рассуждать, когда игроку уезжать, а когда нет. Конечно, он президент футбольного клуба, ему не выгодно, чтобы лучшие игроки покидали клуб.

– Чего не хватает Кокорину, чтобы играть в футбол? Зарплата есть, все есть. Играть не хочет?
– Лет пять лет назад я говорил ему, что если он хочет прогрессировать – надо уехать в другую страну и пробовать себя в другом футболе. Он отказался. Вы видите результат. Чего не хватает? Я думаю, что в голове чего-то не хватает, есть проблемы с этим. У меня другого объяснения нет.

– Многие вещи вы говорите правильно. Но наши читатели, ваши оппоненты, говорят: «Если такой умный, потренируй сам что-нибудь…» Что скажете на это?
– Скажу просто. Не хотят и не предлагают. Большинство из тех, кто управляет у нас футболом – дилетанты.

– А где не дилетанты? В ЦСКА нет?
– В ЦСКА – нет. В «Спартаке» не дилетанты. В том же «Спартаке» в руководство пришли футбольные люди: Родионов и прочие. И – пожалуйста! – спустя два года чемпионы. А до этого кто был у красно-белых в руководстве? И сколько они не выигрывали российский чемпионат?

– Ольга Смородская, на ваш взгляд, дилетант?
– Дилетант.

– Но ведь был результат, кубок выиграли.
– Кубок России – это второсортный турнир, его может выиграть любая команда. Вот Кубок СССР – совершенно другой турнир был. Ну даже если так, при ней «Локо» выиграл Кубок России, а она закрыла «Локомотив-2», детские школы.

– Говорят, она лично смотрела с мужем кассеты с футболистами, которых надо приобрести в «Локомотив» …
– Оно и видно. Сколько через «Локо» прошло футболистов? Больше половины при ней были «пассажиры», третьего класса, причем. Думаю, с мужем они смотрели другие кассеты (смеется).

Я ЗА ГАЗЗАЕВА, ОН ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК…

– Следили за перепалкой Газзаева и Мутко?
– Нет, у меня не было времени. Хотел посмотреть.

– Она уже год продолжается. Вы на чьей стороне?
– Я не смотрел эту перепалку, но я, естественно, поддерживаю Газзаева. Хотя бы потому, что он играл в футбол, тренировал команду и добивался результатов. Чемпион России и Кубок УЕФА выигрывал.

ЕСЛИ БЫ НЕ АКИНФЕЕВ, ПРОПУСКАЛИ БЫ НЕ ОДИН МЯЧ ЗА ИГРУ, А ТРИ…

– Сейчас общество обвиняет Акинфеева: вот второй турнир подряд одни и те же ошибки. Ваше мнение?
– Не будет Акинфеева – будем вместо одного по три получать. Единственный человек, который чувствует себя в обороне спокойно, хладнокровно, не паникует, играет хорошо. В пропущенных мячах виноват не только он, там и защитники напортачили. Думаю, если дать Игорю отдохнуть, поставить другого вратаря, будем получать в свои ворота не по одному мячу, а по три-четыре.

– Лимит вреден или полезен?
– Я думаю, лимит вообще нужно убрать. Это для чемпионата хорошо, конкуренция.

– Как вам сборная Германии на этом Кубке конфедераций?
– Немцы есть немцы. Выдающегося ничего не сделали, но они выиграли. Третий, второй состав – не имеет значения. Я получил удовольствие, что они не делали громких заявлений, как мексиканцы или чилийцы, что они порвут всех. Они приехали просто посмотреть молодых футболистов. Это говорит о том, что у них есть отличные молодые игроки, прекрасная школа, система, традиции. Они двигаются вперед.

– Почему, по-вашему, Англия уже 50 лет не может выиграть?
– Футбол поменялся, многие хотят двигаться вперед. Я задаю своим коллегам-англичанам тот же вопрос. Они не могут ответить. Кто-то говорит, что все упирается в лимит, кто-то – что иностранцев много.

– Как вам шоу «Кто хочет стать легионером»? Вы долго прожили в Англии, что-нибудь подобное там видели?
– Нет, не видел. Я думаю, «Матч ТВ» надо было пригласить девчонок из «Дома-2». Может, в такой обстановке наши футболисты стали бы профессионалами.

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