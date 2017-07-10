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На что способен «Краснодар». Михаил Борзыкин – о перспективах «быков»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
На что способен «Краснодар». Михаил Борзыкин – о перспективах «быков»
Фото: ФК «Краснодар»

«Советский спорт» продолжает сериал, рассказывающий о готовности больших клубов к новому сезону.

Это первое межсезонье из трех последних, когда я не готов записать «Краснодар» в участники чемпионской гонки. И не думаю, что он сам ставит перед собой такую цель. Мы не слышим громких заявлений, не видим дорогих покупок и не узнаем из слухов, что клуб заинтересован в услугах то ли Фабио Капелло, то ли Гуса Хиддинка. Ворвавшись в элиту нашего футбола несколько лет назад, «Краснодар», конечно, попробовал сделать еще один, последний шаг наверх. Но когда это не получилось, отдышался, поразмыслил и решил, что и так сойдет. Нынешнее место в футбольной иерархии его вполне устраивает.

Бороться за чемпионство «Краснодару» мешает ген нестабильности. Это когда сегодня он обыгрывает «Зенит», а через пять дней уступает условному «Амкару» при беспросветной комбинационной игре. И когда на важном отрезке из обоймы выпадает группа ключевых исполнителей. Это вообще краснодарский феномен: по количеству травм за последние два года «быки» наверняка опережают всех с большим отрывом. Но что еще хуже, до сих пор не совсем понятны причины этой аномалии. Возможно, в форсированной подготовке и раннем старте вкупе с плотным календарем. Или в штабах – тренерском и медицинском.

* * *

По этой причине не получается дать объективную оценку составу. На бумаге – да, вполне крепкий, интересный, атакующий. Но на практике в сильнейшем составе «Краснодар» не играет. Всегда кто-то травмирован, и не один. Вот сейчас подходит к концу межсезонье, во время которого Мамаев провел на поле всего 10 минут. Что с ним опять? В самом первом спарринге с «Черноморцем» вышел в стартовом составе… и почти сразу же был заменен. Без Мамаева играть и побеждать можно. Но без нескольких Мамаевых второе точно исключено. Тем более если это продолжается на протяжении всего сезона.

А тут еще Смолов травмировал заднюю поверхность бедра и вообще, как рассказывают у подъезда, хочет уйти. Где же ты, связка Мамаев – Смолов, наводившая ужас на всех соперников в позапрошлом сезоне?! Наверное, потеря форварда, наколотившего 55 мячей за два последних года, очень больно ударит по атакующему потенциалу. Да, может быть, со временем появится новый Смолов или даже кто-то круче Смолова – например, Комличенко, которого сейчас наигрывают в основе, или новобранец Вандерсон. Но когда это будет и сколько очков потеряет «Краснодар» в процессе становления новой звезды?

На других позициях определенности больше. Место Калешина на правом фланге занял Янбаев. Сначала этот трансфер выглядел как несмешная шутка. Но в одном матче Ренат заработал пенальти, в другом поучаствовал в голевой атаке – как-то сразу он заиграл. Может, это всего лишь вспышка. Или успешный перезапуск карьеры. Еще есть Шишкин. На помощь к Рамиресу на противоположной бровке пришел Ристич. Бычьи фланги наконец-то укомплектованы, чего не было последние пару лет. И теперь можно забыть о тактическом хулиганстве вроде перевода в эту зону Жоаозиньо, Петрова и Торбинского.

В средней линии, рядом с Каборе, расцветает Жигулев. Скорее всего, Илья станет первым воспитанником академии «Краснодара», заигравшим в стартовом составе. Чуть правее и выше – Перейра, у которого есть все, кроме здоровья. Еще выше – Классон, Жоаозиньо и Комличенко. Это тот состав, который на сборах наигрывал Игорь Шалимов в качестве основного. Приблизительный. Без больных и тех, кто радовал нас своей игрой за сборную России. Есть вопросы по обороне и вратарской позиции, но, судя по 22 пропущенным мячам в прошлом сезоне (четвертый результат), заострять внимание на этом не стоит.

* * *

Ах да, есть еще одна позиция, которая, как считают многие, нуждается в усилении. Тренерская. Лично я не считаю Шалимова ни сильным, ни слабым тренером. Я не знаю, какой это тренер. И это еще одна особенность «Краснодара». В мастерстве Массимо Карреры все убедились; Виктор Гончаренко умудрился слепить новую команду их старого материала; у Роберто Манчини есть имя, а там посмотрим; Курбан Бердыев уже построил новый танк… А у «быков» – Шалимов, оценивать которого предлагаю лишь после того, как «Краснодар» сыграет в оптимальном составе хотя бы матчей десять.

«Локо» не будет бороться за медали

«Рубин» секретной сборки

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Михаил Борзыкин
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